En Alemania pagarán por dejar de hacer lo que no nos gusta

Un proyecto de la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo (HFBK) le va a pagar 1.600 euros (un poco más de siete millones de pesos) a quienes decidan 'no hacer nada'. Los interesados tendrán que convencer a un grupo de cuatro jueces que elegirán a los tres mejores entre todos los aspirantes.



Esta curiosa propuesta fue creada por el profesor de esa institución, Friedrich von Borries —además arquitecto y escritor— , quien, según el medio alemán 'DW', lo hace para dejar un mensaje de cambio. Le contamos cómo funciona la iniciativa.

Primero, los interesados deben indicar qué es lo que no quieren hacer y por cuánto tiempo. Como lo explica Borries, la respuesta a estas preguntas no tiene parámetros específicos.



(Vea relacionado: Investigan si accidente en autopista alemana fue un ataque terrorista).



Esto quiere decir que alguien puede señalar que no quiere levantarse temprano lo que resta del año y otra persona podría decir que se niega a comer comida chatarra durante siete días.



"O alguien que no quiere producir residuos plásticos durante un mes", le dijo a 'DW'. Por eso mismo, también hay cabida para intenciones que beneficien a la sociedad en su conjunto pero que funcionen bajo la misma premisa: usar la fuerza de voluntad.



(Le puede interesar: Las pistas tras misteriosa desaparición de joven universitaria en Cali).



De acuerdo con la página oficial de la Universidad, la fecha límite para aplicar a la beca es el 15 de septiembre. Quienes lo hagan harán parte de la exposición 'Escuela de Consecuencias' en el Museo de Arte e Industria de Hamburgo que se llevará a cabo el 6 de noviembre. Allí se revelará el nombre de los tres afortunados que se llevarán el 'premio gordo'.

Horizonte en Hamburgo / Imagen de referencia. La ciudad donde se encuentra la Universidad de Bellas Artes (HFBK) cuenta con un poco menos de dos millones de personas. Foto: iStock

Un proyecto con mucho trasfondo

Este concurso hace parte del proyecto "artistico-discursivo" de 'Borries: Escuela de Consecuencias. Ejercicios para una vida diferente'. Este, se lee en una entrada de la página web de la Institución, busca responder preguntas tales como "¿Cuáles son los efectos de semejante esfuerzo (...) para organizar nuestra vida diaria?" y "¿Podría la ausencia de consecuencias volverse un nuevo ideal regulador (regulative ideal) como la libertad, la justicia y la igualdad?".

Borries rechaza que no se pueda ganar prestigio teniendo tiempo libre FACEBOOK

TWITTER



Para explicarlo un poco mejor, este profesor le dijo a la 'DW' que creía que la sociedad no puede cambiar sino se ofrece una "perspectiva de las cosas". Algo que él considera se puede lograr no renunciando a lo que nos genera placer.



Más específicamente, Borries, de 46 años, explicó a ese medio que no tener consecuencias significa "abandonar la espiral de la lucha por el éxito". En la misma línea rechaza que no se pueda ganar prestigio teniendo tiempo libre..



(Le recomendamos leer: Pros y contras de las rutinas de ejercicio en casa).



Solo queda esperar que se hagan públicas las respuestas de los candidatos que, dice la página de la HFBK, le servirán a Borries y a ellos mismos para continuar la pregunta alrededor de la cual se diseñan estos proyectos: "¿En qué clase de mundo deseamos vivir?".

Tendencias EL TIEMPO