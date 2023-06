El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se refirió este lunes al intento de rebelión del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y afirmó que “no es bueno” que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar “inestabilidad política”.



“Todo el mundo está al tanto de lo que ocurre en Rusia, es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando a su sistema político”, indicó a la prensa Borrell a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

“Y, ciertamente, no es bueno decir que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar una inestabilidad política. También es algo que hay que tener en cuenta”, agregó.



Para Borrell, la “conclusión más importante” de lo ocurrido el fin de semana en Rusia es que “el monstruo que (el presidente ruso, Vladímir) Putin creó”, en referencia al grupo de mercenarios Wagner, “le está mordiendo ahora”.



“El monstruo está actuando en contra de su creador”, recalcó, y agregó que el sistema político ruso está “mostrando sus fragilidades” y el poder militar “se ha resquebrajado”.



“Ésta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania”, aseveró, al tiempo que dijo que van a continuar siguiendo de cerca la situación y que “ahora es el momento de seguir apoyando a Ucrania más que nunca”.

Borrell afirmó que la situación en Rusia es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania. Foto: EFE

“Putin sacó al genio de la lámpara y ahora este genio malvado le persigue”, consideró por su parte el ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, en relación con Prigozhin, "Rusia es una de las grandes potencias nucleares del planeta y no nos puede dar igual lo que suceda allí”, apuntó.



Al tiempo, la ministra finlandesa, Elina Valtonen, reconoció que es “difícil” saber a dónde llevará lo sucedido, pero juzgó “bastante evidente” que los acontecimientos del fin de semana “tendrán un efecto continuado sobre cómo es visto Putin internamente pero también cómo es vista Rusia desde el exterior”.



El titular eslovaco, Miroslav Wlachovsky, llamó abiertamente “intento de golpe de Estado” a lo sucedido en Rusia, mientras que el ministro sueco, Tobias Billstrom, afirmó que en este momento no están en condiciones de hacer “un análisis más profundo” de la situación ya que “solo han pasado unas horas desde que se produjeron todas estas noticias y tenemos que hacer más análisis”.

Miembros del grupo Wagner en un vehículo militar en Rostov del Don. Foto: AFP

El presidente del Comité Militar de la UE, el general Robert Brieger, por su parte, reconoció que lo que ocurrió este fin de semana en Rusia “no lo esperábamos” porque “no hubo una alerta aguda, y destacó que “la UE debe estar preparada en el futuro para situaciones como esta”.



“Mi interpretación es que Putin está debilitado hasta cierto punto, cuando menos, y espero que esto también pueda tener un impacto en la voluntad del resto del mundo para discutir la situación de posguerra en Ucrania”, aseveró el ministro danés, Lars Rokke Rasmussen.



En opinión de la titular francesa, Catherine Colonna, hay que “mantener la cautela” ante la situación en Rusia porque “hay muchas zonas grises y probablemente no hayamos visto todas las consecuencias de estos acontecimientos”.



“No obstante, está claro que se han puesto de manifiesto tensiones internas, grietas e incluso fallos en el sistema”, agregó.



Para el ministro español, José Manuel Albares, el motín del líder de Wagner ha demostrado que “hay divisiones profundas dentro de Rusia”.



“Si el país más grande del mundo con más armas nucleares se desmorona y nadie sabe quién manda en Rusia, es un gran peligro no solo para Europa sino también para el mundo”, dijo el ministro luxemburgués, Jean Asselborn, que subrayó que “el monopolio de la violencia ya no está en manos del Estado”.

Grupo Wagner Foto: Getty Images

La rebelión de Yevgueni Prigozhin, un multimillonario otrora aliado de Vladimir Putin, inició luego de que el líder acusara a las tropas rusas de bombardear a Wagner. Duró 24 horas y terminó el sábado por la noche con un acuerdo entre él y el Kremlin, mediado por el presidente bielorruso.

Durante 24 horas, las fuerzas de Prigozhin se apoderaron de varios sitios militares en la ciudad estratégica de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, y recorrieron 600 km en dirección a Moscú, al parecer sin mayores contratiempos.



En Rostov, sus combatientes incluso fueron aclamados cuando abandonaron el cuartel general militar que habían tomado, desde el que se coordinan las operaciones en Ucrania.



En este momento, se desconoce el paradero del líder de Wagner y el futuro de sus tropas.

EFE Y AFP