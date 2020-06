Los países autorizados a viajar a Europa a partir de este miércoles

A partir del 1.° de julio, la Unión Europea abrirá sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la crisis de coronavirus, a catorce países considerados "seguros".



Los Estados miembros aprobaron por mayoría cualificada este martes esa lista inicial, que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. Abecé sobre los países autorizados y las medidas que se evaluarán para permitir a otros ciudadanos viajar a Europa.



¿Qué países fueron autorizados?

La lista de países autorizados incluye a aquellos considerados "seguros", es decir, Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.



China será incluida también si permite a su vez entrar en su territorio a los ciudadanos europeos.



Además de estos 15 países, la UE también abre sus fronteras a los residentes de Andorra, San Marino, Mónaco y El Vaticano, cuatro pequeños Estados europeos.



¿Uruguay es el único país de América Latina autorizado?

Si. La lista dejó fuera a más de 150 países, incluidos casi todos los de Latinoamérica que, según la OMS, es el nuevo epicentro mundial de la pandemia (acumula el 25 por ciento de los casos a nivel global) y donde la curva de contagios sigue siendo ascendente.

¿Los ciudadanos de estos países podrán ingresar a cualquier nación europea?

No. Lo adoptado este martes es solo una "recomendación" que anima a los Estados de la UE a levantar las restricciones, pero los residentes de los quince países de la lista no tienen la entrada garantizada, ya que cada Estado miembro es competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene o no el veto.



Tampoco se aplicará en Irlanda y Dinamarca, que tienen sus propias normas en el ámbito de las fronteras.



¿Las fronteras con esos países pueden volver a cerrarse?

Si. Las restricciones de viaje para un país de la lista se podrán levantar o reintroducir "total o parcialmente" a tenor de los cambios en algunas de la evaluación de la situación epidemiológica.



Si la situación en un país en la lista empeora rápidamente, se deberá tomar una decisión con celeridad.



¿ Y cuándo se permitirán los viajes desde otros países?

La lista de países autorizados se actualizará cada dos semanas, en base a una serie de criterios.



Para que las restricciones de viaje sean levantadas se tendrá en cuenta la situación epidemiológica de cada país y las medidas de contención, incluida la distancia física y consideraciones económicas y sociales.

Europa evaluará el conjunto de medidas tomadas para contener la pandemia para autorizar a más países a ingresar en su territorio. Foto: EFE

Cada país deberá contar con una situación "similar o menor" que los de la UE en cuanto a casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una tendencia de infecciones estable o a la baja, también tomando en consideración las dos semanas previas.



Asimismo se analizarán aspectos como las pruebas, vigilancia, el rastreo, la contención y el tratamiento de los casos de coronavirus, así como la fiabilidad de la información.



Otro elemento a tener en cuenta será la reciprocidad en la apertura de las fronteras.



Ningún Estado miembro podrá eliminar esas restricciones para otros países no incluidos en la lista antes de que ello se decida de manera coordinada.



EFE