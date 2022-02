La Unión Europea (UE) dio luz verde este martes a los viajes no esenciales desde terceros países para las personas que hayan recibido una pauta completa de una vacuna autorizada por los Estados miembros o la Organización Mundial de la Salud (OMS).



(Lea: Francia levantará restricciones a viajeros vacunados fuera de la UE)



Los países actualizaron las recomendaciones sobre viajes adoptadas desde el inicio de la pandemia de covid. A los Estados miembros se les recomienda levantar la restricción temporal de viajes no esenciales a su territorio a personas a las que se haya administrado una vacuna autorizada por la UE o la OMS.



(No deje de leer: ¿Cuáles son las restricciones para viajeros colombianos en el mundo?)

La reglamentación europea ahora se aplica siempre que hayan recibido la última dosis al menos 14 días y no más de 270 días antes de su llegada o hayan recibido una dosis de refuerzo, según un comunicado del Consejo (países de la UE).



También se autorizan los viajes no esenciales de extracomunitarios que se hayan recuperado de la covid-19 o que viajen desde un país que figure en la lista comunitaria. La recomendación actualizada sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE entrará en vigor a partir del 1 de marzo.



En virtud de esta recomendación, las restricciones relacionadas con la covid-19 deben aplicarse teniendo en cuenta tanto la situación en el tercer país como la individual de la persona y, en algunos casos, los viajeros podrían estar sujetos a medidas adicionales antes de viajar, como la realización de una prueba PCR.

La recomendación indica que a las personas a las que se ha administrado una vacuna autorizada por la OMS, los Estados miembros también podrían exigir una prueba PCR negativa y aplicar medidas adicionales como cuarentena o aislamiento.



También se podría pedir una prueba PCR negativa antes de la salida a los individuos que se hayan recuperado de la enfermedad, así como a aquellos a los que se les haya administrado una vacuna autorizada pero que no sean titulares de un certificado de la UE o equivalente.

La Unión Europea exige a los ciudadanos extranjeros estar vacunados con los fármacos establecidos por EMA o la OMS. Foto: iStock

Los Estados miembros podrían exigir pruebas adicionales tras la llegada, así como una cuarentena o aislamiento, aunque no deben solicitarse pruebas ni requisitos adicionales a los niños menores de 6 años.



Por otra parte, la UE actualizó hoy el umbral de casos que hace que se levanten las restricciones a los viajeros de un tercer país. En adelante, el número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días se elevará de 75 a 100, mientras que la tasa de prueba semanal realizada por cada 100.000 habitantes aumenta de 300 a 600.



La recomendación actualizada también indica que conviene empezar a analizar la posibilidad de adoptar un enfoque únicamente basado en la situación personal del viajero y pide a la Comisión Europea que revise las directrices a más tardar el 30 de abril para estudiar la posibilidad de suprimir la lista de países.

Las modificaciones previstas responden a la evolución de la pandemia, al aumento de la vacunación y de la administración de las dosis de refuerzo y al reconocimiento de un número creciente de certificados expedidos por terceros países como equivalentes al certificado covid digital de la UE, según el comunicado.



La recomendación del Consejo no es un acto jurídicamente vinculante y las autoridades de los Estados miembros son los responsables últimos de aplicar su contenido.

EFE

