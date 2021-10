La Unión Europea dice que tomará medidas contra Polonia

La Unión Europea (UE) advirtió este martes que tomaría medidas enérgicas contra Polonia por poner en riesgo "valores comunes" con su cuestionamiento a la primacía del derecho europeo, en una declaración que el primer ministro polaco calificó de "chantaje" contra su país.



Las ya tensas relaciones entre la UE y Polonia por las denuncias de atropellos al Estado de derecho en ese país se agravaron dramáticamente después que la Corte Constitucional polaca decidió que partes del derecho europeo son incompatibles con la legislación nacional.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso durante un debate sobre 'La crisis del Estado de derecho en Polonia y la primacía del derecho de la UE' Foto: EFE / EPA / RONALD WITTEK / POOL

"No podemos y no vamos a permitir que nuestros valores comunes sean puestos en riesgo", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una tensa sesión en el Parlamento Europeo cara a cara con el primer ministro de Polonia, Mateus Morawiecki.



De acuerdo con Von der Leyen, la decisión de la Corte Constitucional polaca es "un cuestionamiento a los fundamentos de la Unión Europa. Es un desafío directo a la unidad del orden legal" del bloque. Por ello, añadió, "la Comisión Europea actuará".



Además de la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia, la Comisión tiene en manos un arma temible: la posibilidad de vetar o obstaculizar el acceso de ese país a fondos europeos por las denuncias de atropellos al Estado de derecho.



En otro momento del debate, Von der Leyen dijo que fragilizar un "pilar esencial" de la UE "pone nuestra democracia europea en riesgo. No podemos permitir que esto ocurra. No permitiré que eso pase".



'Chantaje'

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki pronuncia un discurso durante un debate sobre 'La crisis del Estado de derecho en Polonia y la primacía del derecho de la UE' el 19 de octubre de 2021 Foto: EFE / EPA / RONALD WITTEK / POOL

Morawiecki, a su vez, defendió la decisión de la Corte Constitucional de su país, y además rechazó lo que llamó un "chantaje" de la UE contra Polonia.



"Rechazo el lenguaje de las amenazas o la coerción. El chantaje se ha tornado un método habitual de ciertos Estados del bloque, y no es la base de la democracia", dijo Morawiecki en el hemiciclo del Europarlamento.



En su discurso -que fue aplaudido por sus partidarios desde la tribuna-, Morawiecki afirmó que "la legislación de la UE tiene primacía sobre la ley nacional en áreas delegadas por cada Estado" miembro del bloque.



"Este principio es reconocido por todos los Estados miembros, pero la más alta ley es la Constitución de un país", apuntó el dirigente. A pesar de estas palabras, Morawiecki aseguró que Polonia desea continuar siendo parte de la UE.



"Es nuestro destino, Europa es nuestro lugar. No queremos ir a otro lado", insistió. De acuerdo con el funcionario, Polonia es "criticada de forma parcial e injustificada", y además criticó a la UE por "paternalismo".



Morawiecki también dijo que había un "malentendido fundamental" en la posición de Polonia, y sugirió que los argumentos de la Comisión Europea era un "pretexto" para controlar ese país.

'Frente a la puerta de salida'

La UE ya había iniciado un procedimiento de infracción contra Polonia en diciembre de 2017, que en la actualidad se encuentra virtualmente en punto muerto.



Además, la UE condena una iniciativa impulsada por el partido de Morawiecki de crear "zonas libres de ideología LGTB", una iniciativa que Bruselas considera una violación de los derechos fundamentales de esa comunidad.



En el debate de este martes en el Europarlamento, el jefe de la mayoritaria bancada del Partido Popular Europeo (PPE, derecha), Manfred Weber, apuntó que "la Constitución de cada país es evidentemente fundamental, pero el reglamento interior de nuestra unión es más importante".



Por su parte, la española Iratxe García, líder de la bancada de los socialdemócratas, dijo que "cuando un país amenaza con no respetar las reglas, se coloca por sí mismo frente a la puerta de salida, nadie se la muestra". En Luxemburgo, el influyente canciller de ese país, Jean Asselborn, dijo que "Europa no sobrevivirá si el Estado de derecho se desmorona, eso es muy claro". AFP

