La UE evita tratar como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó

La Unión Europea (UE) mostró su apoyo este miércoles a trabajar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para celebrar elecciones "creíbles, inclusivas y democráticas", pero evitó tratarlo como presidente encargado, después de que el régimen del presidente Nicolás Maduro asumiera este martes el control de la Asamblea Nacional.



(En contexto: Chavismo vuelve al Parlamento, y oposición de Guaidó lo desafía).

"La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos", dijeron los Veintisiete en un comunicado.



La UE reiteró su rechazo a las elecciones del 6 de diciembre porque "no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble" y "hubo falta de pluralismo político", por lo que lamentó "profundamente" que la Asamblea Nacional asumiera este martes su mandato "sobre la base de estas elecciones no democráticas".



El chavismo, que gobierna en Venezuela desde 1999, retomó este martes el control del Parlamento, nombrando como nuevo jefe de la Asamblea Nacional al exministro de Información Jorge Rodríguez, después de haber obtenido 256 de los 277 escaños en las elecciones de diciembre en las que no participaron los líderes de los principales partidos opositores.



Pese a ello, la oposición que lidera Guaidó anunció la prolongación, por un año, de las funciones de los diputados antichavistas, bajo la figura de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados.



En su comunicado de este miércoles, los Veintisiete dicen que "Venezuela necesita urgentemente una solución política para terminar el actual impasse, a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación, que lleve a un proceso creíble, inclusivo y democrático".



En ese sentido, pidió a las autoridades y líderes venezolanos que "prioricen los intereses del pueblo de Venezuela y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición" en el país.



"La UE está preparada para apoyar ese proceso", dijeron los Veintisiete y el portavoz del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, especificó que Bruselas está dispuesta a "comprometerse" con "Juan Guaidó y los otros representantes de la Asamblea Nacional saliente".



EFE