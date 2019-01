Unión Europea le dice a May que no va a negociar un nuevo brexit

El brexit consensuado entre Londres y Bruselas "es la mejor y única manera de asegurar una salida ordenada". Así lo manifestó el Consejo Europeo este martes luego de que el Parlamento británico instó al gobierno de Theresa May a renegociar con la Unión Europea el acuerdo del brexit.

"La salvaguardia irlandesa es parte del acuerdo de salida, y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación", dijo un portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un comunicado coordinado con los veintisiete Estados miembros que permanecerán en la Unión Europea (UE) después de la salida del Reino Unido.



La Cámara de los Comunes aprobó este martes, por 317 votos a favor y 301 en contra, una enmienda no vinculante que pide al Gobierno renegociar con Bruselas una solución alternativa para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, uno de los principales obstáculos que bloquean el proceso de ratificación. La UE señaló que "aprecia y comparte la ambición británica para evitar un 'brexit' sin acuerdo", pero insistió en que el acuerdo acordado entre Londres y Bruselas en noviembre y al que ya han dado su respaldo político los líderes de los 27 países es "el único posible".



Los Veintisiete sí se mostraron abiertos a hacer cambios en la declaración política sobre la futura relación con el Reino Unido y señalan que si las intenciones británicas para la asociación futura "evolucionan", la UE "estaría preparada para reconsiderar su oferta y ajustar el contenido y el nivel de ambición" de este documento, que no es vinculante.



La UE le dijo al gobierno británico que es debe "aclarar sus intenciones en cuanto a los próximos pasos a seguir lo antes posible", después de que la primera ministra, Theresa May, haya confirmado su intención de volver a Bruselas para renegociar el acuerdo.

Aunque los diputados británicos tumbaron dos enmiendas que urgían al Gobierno a pedir una extensión del plazo restante hasta la salida oficial de la UE, el 29 de marzo de 2019, si no se negocia un acuerdo de salida, la UE recordó que una solicitud británica para esta ampliación requeriría la unanimidad en su favor de los Veintisiete.



"Los Veintisiete tomarán esta decisión teniendo en cuenta las razones y la duración de una posible extensión, así como la necesidad de asegurar el funcionamiento de las instituciones europeas", señala el texto.



La UE continuará su preparación para "todos los escenarios, incluyendo el de un no acuerdo", así como el proceso de ratificación del acuerdo al que dio su apoyo el gobierno británico y que por el momento rechaza el Parlamento. "El presidente Tusk estará en contacto estrecho con los líderes de los Veintisiete", señala el comunicado.



EFE