UE vuelve a imponer restricciones a viajes no esenciales desde EE. UU.

La Unión Europea (UE) retiró este lunes a Estados Unidos de la lista de países cuyos ciudadanos estaban autorizados a realizar sin restricciones viajes no esenciales al territorio del bloque durante la pandemia de coronavirus.



"Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro, la República de Macedonia del Norte y Estados Unidos fueron retirados de la lista", informó el Consejo de la UE en un comunicado.



La medida supone volver a imponer restricciones a los viajes no esenciales desde esos países. "Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran [en el listado aprobado] están sujetos a restricciones temporales", apuntó el comunicado.



Sin embargo, se trata de una recomendación de la UE y las capitales europeas podrán permitir cierto número de ingresos de viajeros plenamente vacunados, en un escenario de preocupación generalizada por el aumento de casos. La UE apuntó este lunes que "esta lista se seguirá revisando periódicamente y, eventualmente, se actualizará", luego de cambiar las autorizaciones que regían desde el 16 de junio.



Con la llegada del verano boreal y el inicio de la temporada turística en Europa, varios países del bloque presionaron por abrir la puerta a los turistas estadounidenses, en una tentativa de recuperarse del impacto económico de la pandemia.



En la actualidad ningún país de América Latina figura en esa lista que autoriza viajes no esenciales. El último latinoamericano, Uruguay, fue retirado del listado en diciembre de 2020. Apenas 17 países figuran ahora en la lista de países autorizados a realizar viajes no esenciales, además de China, en una decisión que depende de medidas de reciprocidad.

Autoridades española adelantando test de detección de covid-19 en el país. Foto: Lluis Gene. AFP

España sale del riesgo extremo de contagio

España bajó este lunes de los 250 contagios de coronavirus por cien mil habitantes en 14 días y sale así del riesgo extremo de transmisión, después de casi dos meses de permanecer en esta situación.



En concreto, la incidencia media nacional desciende a 242 casos, si bien varias regiones se mantienen aún en riesgo extremo, informó este lunes el Ministerio español de Sanidad.



La quinta ola cede a medida que avanza la vacunación, que se ha completado ya en el 69 por ciento de toda la población de España, un país de 47,4 millones de habitantes. Sanidad notificó hoy 15.489 casos registrados desde el viernes pasado y 146 muertos más. Desde que comenzó la pandemia, 4'847.298 personas se infectaron en

España y 84.146 fallecieron.



España entró en riesgo extremo, con 252 casos por cada 100.000 habitantes, el 7 de julio pasado, con especial incidencia entre los jóvenes, el grupo de edad menos vacunado en aquellos momentos, cuando comenzaban los vacaciones de verano y se incrementaban los movimientos de población por motivos de ocio y descanso.



Esto obligó a las autoridades regionales a reimplantar en parte restricciones vigentes durante el estado de alarma, que había terminado el 9 de mayo. El 27 de julio se alcanzó el máximo de incidencia de la quinta ola al rozarse los 702 casos de media en

España. AFP y EFE

