La UE declara 'persona non grata' a representante de Venezuela

La Unión Europea (UE) declaró este jueves "persona non grata" a la representante de Venezuela ante el bloque, Claudia Salerno, en respuesta a la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora europea.



(En contexto: Venezuela eleva la tensión tras la expulsión de embajadora de la UE)

"Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata a la jefa de la misión de la UE en Venezuela", apuntó el Consejo de la UE en una escueta nota oficial.



De acuerdo con la nota, el bloque consideró esa decisión de Venezuela injustificada "y contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países".



(Además: Motines en Ecuador: ¿qué está pasando en las cárceles de ese país?)



El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, propuso la decisión de adoptar una medida equivalente contra la representante de Venezuela, indicó la nota. El miércoles, el gobierno de Venezuela había declarado "persona non grata" a la embajadora de la UE en ese país, Isabel Brilhante, y le concedió un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata a la jefa de la misión de la UE en Venezuela FACEBOOK

TWITTER

La UE no puede expulsar sin embargo a la representante venezolana, ya que es una competencia del país huésped, explicó en julio de 2020 la diplomacia europea tras un pulso similar con Caracas.



La nota no hace así ninguna mención sobre la expulsión de Salerno ni si antes de la divulgación de la nota hubo algún tipo de comunicado formal a la representación diplomática. Además de ser la representante de Venezuela ante la UE, la diplomática venezolana está también acreditada como embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.



(Lea aquí: Emma Coronel fue espiada en su boda con 'El Chapo' y en su Instagram)



La nueva escalada de tensiones entre Bruselas y Caracas estalló después que el lunes los cancilleres europeos decidieran añadir a 19 funcionarios venezolanos a la lista de personas sancionadas por "socavar la democracia". Con esta medida, el número de funcionarios venezolanos sancionados por la UE asciende a 55.



Ante esa nueva ronda de sanciones contra Venezuela, el gobierno en Caracas reaccionó pidiendo la salida de la jefa de la misión de la UE.

Estados Unidos le impide la entrada al país a diputado chavista

Las autoridades de Estados Unidos impidieron la entrada al país a un diputado venezolano, integrante del nuevo Parlamento que controla el chavismo y que Washington no reconoce, informó este jueves el propio legislador.



El pastor evangélico Javier Bertucci es uno de los diputados de oposición en la Asamblea Nacional elegida el pasado 6 de diciembre, luego de deslindarse del boicot que Juan Guaidó lideró contra esas votaciones con apoyo de Estados Unidos. Washington reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



El diputado fue retenido en el aeropuerto de Miami el martes hasta que luego de unas 15 horas abordó un vuelo con destino a República Dominicana para hacer conexión de vuelta a su país.



(Además: Otro escándalo en Perú: robo de combustible salpica al Ejército)



"Yo no traté de ingresar como diputado, como político, sino ingresar como persona común, atendiendo invitaciones que se me había hecho de organizaciones multilaterales con respecto a programas de ayuda humanitaria para Venezuela", explicó el parlamentario desde su casa en Valencia (centro de Venezuela).



AFP

Le puede interesar

- Chile supera los 3 millones de vacunados, 16 % de su población total

- Ecuador activa comités de seguridad tras motines en las cárceles​