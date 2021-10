Líderes de la UE buscan cerrar filas para hacer frente a China y EE. UU.

Los líderes de la Unión Europea (UE) mantendrán este martes en Eslovenia una difícil discusión sobre el lugar de Europa en el mundo, mientras buscan la unidad sobre cómo abordar los lazos con China y Estados Unidos.



Los 27 jefes de estado y de gobierno se reunirán en el castillo de Brdo, en Eslovenia, ex república yugoslava que actualmente ocupa la presidencia rotativa de la UE.



Si bien no se espera un resultado concreto de la reunión, "esta será la primera vez que los líderes se reúnen desde junio, y con todo lo que ha sucedido, eso parece hace mucho tiempo", dijo un alto diplomático de la UE.



La cena tiene lugar en vísperas de una cumbre entre la UE y países de los Balcanes Occidentales, una reunión en la que los países del Este del bloque buscarán garantías de que algún día se sentarán a la mesa de la Unión Europea.



En la cena del martes, sin embargo, los líderes tendrán un "debate estratégico sobre el papel de la Unión en el escenario internacional", según una carta de invitación enviada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



"Sería un error fingir que no pasó nada", dijo una fuente de la presidencia francesa. Francia dejó en evidencia su furia en septiembre cuando Australia canceló súbitamente un acuerdo multimillonario por submarinos franceses, diciendo que buscaría versiones nucleares estadounidenses, en un contacto de aumento de las tensiones con China.



El caso se convirtió en un espectacular problema diplomático que empañó las relaciones de la UE con Australia y Estados Unidos.



Los países de la UE expresaron -cada uno a su manera- su solidaridad con Francia, aunque especialmente los países bálticos y nórdicos se muestran reacios a criticar abiertamente a Estados Unidos, país que consideran la máxima protección contra Rusia.



Talibanes lucen sus armas mientras están montados en una camioneta. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Lecciones de Afganistán

La debacle diplomática por los submarinos se produjo apenas semanas después que Estados Unidos retiró sus tropas luego de dos décadas de presencia en Afganistán, al ver a los talibanes llegar nuevamente al poder y tomar desprevenidos a los europeos.



Bajo los auspicios de la Otán, los europeos proporcionaron tropas y fueron los principales donantes del régimen afgano derrocado, aunque ya advirtieron que no reconocerán al nuevo gobierno talibán, compuesto en gran parte por extremistas islámicos y sin la presencia de mujeres.



El colapso en Afganistán y la crisis diplomática por los submarinos terminó por dar un nuevo impulso a quienes presionan para que la UE desarrolle sus propias capacidades militares.



La canciller alemana, Angela Merkel, la líder más influyente de la UE durante los últimos 15 años, participará de la cumbre mientras en su país avanzan lentamente las negociaciones para definir el gobierno que la reemplazará.



La estrategia cautelosa y proestadounidense de Merkel ha dominado Europa, y su inminente salida de escena hará que líderes como el francés Emmanuel Macron, el italiano Mario Draghi o el primer ministro holandés Mark Rutte busquen imprimir su huella.



Otro de los temas que seguramente se hará un lugar en la agenda es la crisis desatada por el drástico aumento en los precios de la energía. España instará a los líderes a dejar de lado la diplomacia y acordar una respuesta audaz de la UE a esta cuestión, una visión que en principio parece encontrar eco en Francia, Grecia y Polonia. AFP

