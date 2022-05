La Unión Europea está dispuesta a suavizar su paquete de sanciones a las exportaciones de petróleo ruso después de un fin de semana de disputas, aunque pretende mantener una disposición clave sobre el transporte marítimo que dificultara la capacidad de Moscú para exportar su crudo.



El bloque abandonará la propuesta de prohibir a los buques de propiedad de la UE transportar petróleo ruso a terceros países, según documentos a los tuvo acceso Bloomberg y personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, la prohibición de los seguros sigue en pie y sería un obstáculo importante para las exportaciones.



Grecia, cuya economía depende en gran medida del transporte marítimo, fue uno de los Estados miembros que presionó para que se eliminara la disposición sobre la exportación a terceros países del sexto paquete de sanciones de la UE por la invasión rusa de Ucrania, dijeron las fuentes citadas.



La falta de una posición única entre las naciones del Grupo de los Siete fue fundamental para que se retirara la propuesta. La medida habría afectado aun más las exportaciones de Moscú, una fuente vital de divisas, especialmente dado que los griegos poseen más de una cuarta parte de los barcos petroleros del mundo por capacidad.



Sin embargo, si se aprueban, las propuestas actuales complicarán considerablemente la vida a Moscú.



La prohibición de contratar un seguro afectaría a la gran mayoría de la flota mundial de

petroleros que pretendan transportar barriles rusos. Las compañías de buques cisterna aseguran sus barcos colectivamente contra los riesgos, incluidos los derrames de petróleo.



A través de una organización global llamada International Group of P&I Clubs de Londres, los propietarios de los buques compran colectivamente la cobertura de 80 reaseguradoras, incluidos más de 20 de los 25 mayores proveedores del mundo.



Por ello, una prohibición de los seguros haría prácticamente imposible obtener dicha cobertura, dado el gran número de reaseguradoras europeas, según un alto suscriptor principal directamente implicado en el negocio.

Precios de combustibles en Alemania en alza, ante la crisis energética por la guerra en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Los países de la UE siguen debatiendo el sexto paquete, y los diplomáticos intentan superar las objeciones de Hungría a una propuesta de prohibición del petróleo

Los miembros de The International Group cubren el 95 % de la flota de buques petroleros contra derrames y otras responsabilidades marítimas. Si dejaran de hacerlo, obligarían a Moscú o a sus compradores a buscar acuerdos alternativos en un momento en que Rusia enfrenta fuertes sanciones.



Los países de la UE siguen debatiendo el sexto paquete, y los diplomáticos intentan superar las objeciones de Hungría a una propuesta de prohibición del petróleo ruso. No pudieron llegar a un acuerdo durante el fin de semana.



En su propuesta inicial, la UE había previsto prohibir el transporte, incluso mediante transferencias de barco a barco, a terceros países de petróleo crudo y productos derivados procedentes de Rusia o exportados desde este país.



Esta medida se ha descartado. El brazo ejecutivo de la UE también propone prohibir a las empresas europeas la prestación de servicios, incluidos los seguros, necesarios para el transporte de petróleo ruso a cualquier parte del mundo.



Se espera que esta disposición se mantenga, a pesar de las reticencias de algunos Estados miembros, según las personas citadas.



Las discusiones están en curso y las medidas podrían cambiar cuando sean aprobadas por los 27 países. Según las propuestas actuales, la prohibición eximirá totalmente a las mercancías que no sean originarias de Rusia, aunque transiten por el país. Esto dejaría libre el petróleo procedente de Kazajistán o de otros terceros países.



La propuesta de la UE pretende prohibir las importaciones de petróleo al bloque durante los próximos seis meses y de combustibles refinados a principios de enero. A las empresas europeas se les prohibiría proporcionar "asistencia técnica, servicios de intermediación, financiamiento o asistencia financiera o cualquier otro servicio relacionado con esas prohibiciones".

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Foto: Attila Kisbenedek. AFP

La UE había ofrecido a Hungría y Eslovaquia hasta fines de 2024 para cumplir las medidas y a la República Checa hasta junio del mismo año, ya que dependen en gran medida del crudo ruso.



Bulgaria también buscaba un periodo de transición similar, dijeron las personas.



La UE esperaba llegar a un acuerdo el domingo para alinearse con el anuncio del G7 para eliminar gradualmente el petróleo ruso, antes del desfile del Día de la Victoria en Moscú, que este lunes conmemoró la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.



Las personas dijeron que la postura de Hungría no era política y que Budapest buscaba garantías técnicas que garantizaran su seguridad energética dada la dependencia del país de los suministros rusos.



El primer ministro húngaro, Victor Orbán, ha dicho que su país necesita más tiempo

e inversiones para realizar la transición. Los diplomáticos siguen confiando en que se pueda alcanzar un acuerdo en los próximos días.



Una de las personas dijo que, además de la importancia de los suministros de Kazajistán, las garantías sobre las inversiones necesarias para financiar la transición fuera de Rusia también son fundamentales en la discusión, incluso para la infraestructura en Croacia.



Las actuales discusiones sobre el petróleo han hecho que el resto de las medidas

que la UE ha propuesto como parte de su sexto paquete de sanciones también estén en el limbo.



Otras medidas incluyen la exclusión de más bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT, incluido el mayor prestamista ruso, Sberbank; restringir a las entidades

e individuos rusos la compra de propiedades en la UE; y la prohibición de prestar servicios de consultoría a empresas rusas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de BLOOMBERG

