Los ministros de energía de la Unión Europea (UE) discuten este lunes una respuesta al corte de suministro de gas ruso a Polonia y Bulgaria, y evalúan vías para reducir su dependencia de hidrocarburos de Rusia, como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania.



La reunión es la primera del área de energía después que Rusia cortó su abastecimiento de gas a Polonia y Bulgaria porque esos dos países se negaron a pagar en rublos, como lo exige Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania.



"Nos negamos a pagar el gas ruso en rublos y Rusia nos cortó el suministro, pero estamos a salvo", dijo este lunes la ministra polaca de energía, Anna Moskwa, al llegar a la reunión en Bruselas.



En respuesta a ese gesto de Rusia "pedimos un embargo inmediato sobre el petróleo y el gas rusos. Ha llegado el momento del petróleo, luego vendrá el gas", añadió.



Para Moskwa, "Europa debe deshacerse de la dependencia de los combustibles fósiles rusos".



La funcionaria dijo que las reservas polacas de gas estarán al 100 % de su capacidad "en este invierno" boreal.

"El gas estadounidense ha comenzado a llegar a través de Lituania y vamos a obtener gas de Noruega a través de Dinamarca", apuntó.



Consejo Especial de Ministros Europeos de Energía sobre la crisis rusa del gas. Foto: AFP

Mecanismos de pago

A raíz de la guerra en Ucrania, la UE adoptó varios paquetes de sanciones contra Rusia, siendo que uno de ellos afecta directamente las capacidades de cambio del Banco Central ruso, y en respuesta las autoridades en Moscú pasaron a exigir el pago en rublos por la compra de gas natural y petróleo.



La UE alega que los contratos celebrados por empresas europeas están denominados en euros o dólares, por eso la Comisión Europea considera que el mecanismo de conversión impuesto por Moscú le permite eludir las sanciones europeas.



Por ello, Polonia y Bulgaria pagaron sus compras en la moneda prevista en sus contratos con Gazprom y se negaron a abrir una segunda cuenta en rublos.



La compañía de gas rusa, en represalia, consideró que no había recibido los pagos y suspendió sus entregas.

Los ministros de Energía tienen que decidir si hay algún problema con la apertura de una segunda cuenta en rublos, si Gazprom acepta el pago en euros o dólares de acuerdo con el contrato, según ha explicado una fuente europea.



"Ninguna empresa ni ningún país pretende abrir una cuenta en rublos", dijo la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, a su llegada a la reunión.

Reducir la dependencia

Los ministros también deben acordar un cese gradual de las compras de petróleo y derivados rusos, pero no se espera ninguna decisión al final de esta reunión, dijo la ministra francesa de energía, Barbara Pompili.



"Se está trabajando en un nuevo paquete de sanciones, pero ese no será el tema de este consejo de energía. Eso vendrá en los próximos días', explicó.



Por su parte, la ministra española Teresa Ribera destacó que la cuestión de "las sanciones no es competencia de los ministros de Energía".



"Nuestros debates se centrarán en las formas de reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles lo antes posible", reforzó.



Su homólogo alemán, Robert Habeck, apuntó por su parte que "hemos reducido significativamente nuestra dependencia del petróleo ruso y hemos creado las condiciones necesarias para poder soportar también un embargo".



Rusia suministró en 2021 el 30 % del crudo y el 15 % de los derivados del petróleo comprados por la UE.



"No estamos pidiendo un embargo inmediato de todas las importaciones de combustibles fósiles, porque (sabemos) que no podríamos durar ni un solo mes', explicó el lunes en Berlín el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner.

AFP

