Una persona muere en nuevo tiroteo en Bruselas, relacionado con narcotráfico en la zona

Una persona resultó muerta este miércoles en un tiroteo en el barrio de Saint-Gilles en Bruselas que, según los primeros indicios, está relacionado con el narcotráfico, según las autoridades locales.



El tiroteo se produjo sobre las 6:00 de la mañana, hora local, (medianoche de este miércoles) cerca de la plaza Jacques Franck, en el mismo lugar donde también tuvo lugar un tiroteo el martes por la tarde y en el que resultó herida una mujer al ser arrollada por el vehículo en el que se dieron a la fuga los autores de los disparos.



Según el alcalde de Saint-Gilles, Jean Spinette, estos sucesos están relacionados con los tiroteos de los últimos días en el barrio de Porte de Hal y con un conflicto entre narcotraficantes por el control de la zona.



"Estamos conmocionados, pero era un poco predecible. No nos enfrentamos a pequeños comerciantes que buscan llegar a fin de mes. Nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes, que ha adquirido proporciones casi industriales, con bandas que se pelean por sus territorios en casa, en Anderlecht, en Bruselas", lamentó Spinette.



"Ayer todavía era intimidación, hoy parece más bien una ejecución", estimó el alcalde de Saint-Gilles sobre los últimos tiroteos registrados en su comuna en declaraciones a la emisora ​​RTBF.



Durante la noche, alrededor de la 1:30 horas, se produjo otro tiroteo, pero sin causar víctimas.



La policía belga busca a los autores de estos tiroteos, así como a los de otro que se registró el domingo pasado en la misma zona y que provocó dos víctimas graves, aunque sus vidas no corren peligro, según informaron las autoridades.



El domingo, alrededor de las 18:00 horas, tuvo lugar un tiroteo en la calle Lacaille de Bruselas, cercana a la estación de metro Porte de Hal y el Palacio de Justicia belga, una zona céntrica de la ciudad, según informó el portavoz policial.



Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos y encontrar a los autores.



EFE

