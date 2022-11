Desde su nacimiento, una pequeña fue encerrada en su propia casa y por años la única luz que vio fue la del bombillo intermitente de una habitación. Estuvo en cautiverio por ocho años y cuando pudo salir desconoció la realidad y el mundo exterior.

Sucedió en Attendom, Alemania, donde una mujer identificada como Rosemarie, en compañía de sus padres, albergó a su hija en medio de cuatro paredes desde que era una bebé. Tal parece que la progenitora de la niña quería evitar que su exesposo, y padre de la infante, pudiera saber de ellas, según informó el diario ‘The Times’.



(Le recomendamos leer: Asha, el misterio de la niña que salió de casa en San Valentín y no regresó).



Desde el 2015, María dejó de ser vista por su padre y personas cercanas a su núcleo familiar. Según las autoridades de Attendom, la pequeña fue encontrada en un estado de completa debilidad, el cual no le permitía subir las escaleras ni caminar correctamente, a la edad de ocho años. Sin embargo, no presentaba señales de ningún tipo de abuso o malnutrición, de acuerdo con información de la revista ‘People’.

¿Venganza?

De acuerdo a ‘The Time’, Rosemarie se separó de su esposo poco tiempo después de que María naciera. Luego de enterarse que su expareja ya había iniciado otra relación, ella lo citó para comentarle que había decidido mudarse a Italia con la pequeña y también le indicó la dirección en donde supuestamente serían recibidas. Pero, esta conversación no fue clara para el padre de la niña y él comenzó a sospechar.

Facebook Twitter Linkedin

Estuvo retenida bajo el cuidado de su madre y sus abuelos. Foto: istock

Diariamente le escribía cartas a María para poder estar en contacto con ella. No obstante, él jamás obtuvo respuesta. A raíz de su preocupación, uno de los familiares de la pareja decidió viajar a Italia para visitar a Rosemarie y a María en la supuesta dirección que ella había indicado. Sin embargo, al llegar al lugar se dio cuenta que jamás estuvieron ahí, lo que encendió las alarmas, cuestión que declaró ante la Policía.



Las autoridades alemanas iniciaron la búsqueda de la infante para poder dar con su paradero. El primer lugar que inspeccionaron fue la casa de Rosemarie, quien vivía con sus padres y abuelos de María. Allí, tras ocho largos años, se dio el esperado hallazgo.



(Lea también: Rescatan a mujer y dos jóvenes secuestrados hace 17 años por el padre).



Por ahora, Rosemarie no ha dado ninguna declaración del porqué de su accionar. Aun así, la oficina del fiscal en Siegen, ciudad aledaña al lugar de nacimiento de la menor, realizará las investigaciones pertinentes a ella y a los abuelos de María por sospecha de privación de la libertad y abuso de tutelares, indicó el diario.

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades de Attendom hallaron a la niña en la casa de su madre y abuelos. Por Ocho años no sabía lo que era el mundo exterior. Foto: iStock

En dado caso que se halle culpable por los delitos mencionados, Rosemarie deberá pagar una condena de 10 años en prisión, según el diario ‘Bild’.



Actualmente, la pequeña María está bajo los cuidados de médicos especialistas y psicólogos, mientras se adelantan los trámites para que pronto pueda reunirse con su papá y él pueda tomar la custodia de la niña.

Más noticias

Terror en Cleveland: secuestró y abusó a tres jóvenes durante 10 años

La quinceañera desaparecida en el Vaticano que han buscado en tumbas secretas

Reto de desaparecer por 48 horas y hacerse viral alerta a las autoridades

Mujer en Ibagué denuncia que intentaron raptar a su hijo de tres años

Tendencias EL TIEMPO