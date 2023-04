Acababa de irse de España, a donde llegó en tono bajito, cuando estalló el último escándalo del rey emérito de España: la existencia de una hija por fuera del matrimonio.



La noticia le pasó rozando cuando ya había aterrizado en Abu Dabi, donde está exiliado desde 2020, acosado por los delitos con la Justicia.

Luego de que fueron archivados y tras una espera prudente, Juan Carlos I estuvo cinco días en el norte de España, en un nuevo intento de medir la temperatura para ver si puede venir más a menudo a su país.



Pero los acontecimientos en su entorno no dejan de sacudir a la sociedad y el pasado jefe de Estado sigue como protagonista de las noticias de primera página.



La prensa no tardó en publicar la negativa del emérito a la nueva paternidad asignada. Según El Mundo, dijo no tener una hija llamada Alejandra. Pero eso no ha silenciado las voces: unas, sorprendidas por el descubrimiento; otras, aseguran que ya lo sabían.



De hecho, han aparecido periodistas dedicados a la prensa rosa que ya lo habían anunciado. Pilar Eyre lo comentó en una entrevista en febrero de este año, por ejemplo.



Su existencia no afecta la sucesión del trono, que pasó automáticamente al único hijo varón, como instituye la norma.



Tampoco es el único caso de paternidad asignada a Juan Carlos I por fuera de su matrimonio con la reina Sofía. El año pasado murió Albert Solá, que aseguraba ser hijo del rey. Hablaba de una prueba de ADN, pero su parecido físico era la mejor carta de presentación.



Solá, apellido adquirido por su familia adoptiva, se relacionó con Ingrid Sartiau, una belga que también afirma ser hija del rey emérito. De hecho, en 2015 reclamó ante los tribunales su filiación. Aunque la justicia no le dio la razón, ella no ha cambiado de idea y, de hecho, ha vuelto a hablar ahora que se conoce la identidad de otra posible media hermana.



🇪🇸 | AHORA: El rey emérito Juan Carlos I aterriza en Vigo y viaja a Sanxenxo en su segunda visita a España.pic.twitter.com/9LNifAln6d — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2023

¿Quién es ella?

“El mayor secreto que la familia real ha ocultado a la sociedad española es que, después de que nacieran la infanta Elena (1963), la infanta Cristina (1965) y el rey Felipe (1968), Juan Carlos I tuvo una cuarta hija, fruto de una relación extramatrimonial con una aristócrata ligeramente mayor que él”, dice King Corp., el libro escrito por los periodistas José María Olmo y David Fernández.



El medio digital El Confidencial publicó previamente un capítulo del volumen que saldrá al público el 8 de mayo.



“Esta cuarta heredera llegó al mundo a finales de los setenta, principios de los ochenta —continúa el texto—. Se llama Alejandra, está casada, tiene un hijo y nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio. Creció ignorando quién era realmente su padre y, cuando por fin lo averiguó, optó por seguir actuando como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos”.



El rumor llegó, eso sí, al Palacio de la Zarzuela, donde los súbditos del rey guardaron prudente silencio. “Cuando Felipe VI era joven, Juan Carlos I temía que conociera a su hermanastra y los dos se enamoraran sin saber que eran familia”, asegura el libro.

Luego, cuando Alejandra supo acerca de su padre, hubo un acercamiento. El entonces rey compensó su ausencia con muestras de cariño, aunque “nunca la trató como a sus otros tres hijos”.



El mismo Juan Carlos I compartió la infidencia con personas cercanas, según el libro. Incluso contaba “que era una buena chica, muy inteligente y preparada”. Pero el secreto no se aireaba porque “la prioridad era la estabilidad institucional y que esta no se viniera abajo por una relación furtiva”.



Ahora es el tema de conversación. Se especula que se trata de Alejandra de Rojas, de 43 años, casada con el sobrino de una antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, y madre de un hijo. Vive con su familia en Toledo.



Según el libro, “ha prestado su imagen a numerosas marcas de ropa y joyas. También ha hecho incursiones en el mundo de la comunicación, quizá menos conocidas. Se declara apasionada de la música, la cultura y los viajes, y ha formado una familia”.



Sobre su madre, dice que se trata de una mujer que en los años setenta “destacó por su perfil liberal y progresista” y que “era habitual verla en actos promocionales y eventos de moda”. También asegura que el mismo rey usó sus palancas para asegurarle trabajo y presencia en las revistas del corazón.



Las mismas que ahora le ponen nombre y apellido. Dicen que se llamaba Rosario Palacios, condesa de Montarco, y que murió en 2016 con 79 años. El título le viene de su esposo, Eduardo de Rojas Ordóñez, quinto conde de Montarco, que ejerció como padre de Alejandra.

La nueva imagen del rey emérito

Según los autores del libro, “los únicos que no han sido informados (…) son los españoles”. Era una época en la que la imagen del rey estaba por los aires. Todos le atribuían haber defendido la democracia cuando hubo un intento de golpe de Estado en 1982 y le tenían cariño por su trato cercano a la gente. Ahora eso ha cambiado. Y mucho.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos I a su llegada este viernes a las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo. Foto: EFE/Lavandeira Jr.

Los autores del libro llegaron a la hija oculta cuando seguían los rastros del dinero del rey emérito. “Una vida B le exigían una caja B”, dicen en alusión a los pasos paralelos en secreto y a los fondos opacos que manejaba.



“Ayudar financieramente a una hija no reconocida implicaba disponer continuamente de fondos en efectivo que pudieran circular por España sin dejar rastro en apuntes contables”, aseguran.



“La detección de alguna de esas transferencias habría puesto al descubierto automáticamente su relación con Alejandra —continúan—. Algo parecido ocurría con sus amantes secretas, a las que también agasajaba con regalos y dinero”.



Las amantes constituyeron otros de sus secretos a voces. La que más huella ha dejado es, sin duda, Corinna Larsen.



El camino en picada del monarca comenzó cuando se hizo pública la relación entre ambos. Sucedió cuando Juan Carlos I se cayó, se fracturó la cadera y tuvo que ser atendido de urgencia. Esto no habría tenido mayores repercusiones si no hubiera sucedido durante una cacería de elefantes en Botsuana en 2012, a la que había acudido con Corinna y su hijo, en un momento en que los españoles trataban de sobrevivir a una crisis económica que hundía el país.



A Juan Carlos I se le perdonaban los amoríos, que siempre llevó con discreción. Todos, empezando por su familia, miraban hacia otro lado. La cacería en Botsuana con esa “amiga íntima”, sin embargo, se salía de tono. Y pronto el lío de faldas se mezcló con líos de plata.



Larsen asegura que el entonces rey le donó 65 millones de euros, una suma que corresponde con la comisión que, según se supo después, recibió por intervenir en la adjudicación de la obra del tren a La Meca y mantuvo oculta a Hacienda.



También fue investigado por dineros ocultos en un paraíso fiscal y el uso de fondos de un empresario mexicano a través de un testaferro. En marzo de 2022 la Fiscalía Anticorrupción archivó los casos porque los presuntos delitos se habían cometido antes de 2014 (fecha en que abdicó en su hijo), cuando estaba blindado por ser jefe de Estado y, también, porque en otros casos había regularizado su situación fiscal. Aclaró, sin embargo, que sí había faltado a la ley.



Juan Carlos I intenta lavar su imagen desde Abu Dabi. Su reciente viaje de bajo perfil es una muestra de que quiere pasar desapercibido. Pero los continuos escándalos en torno a su vida, como la aparición ahora de una hija secreta, mantienen todas las luces enfocadas hacia él.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO, MADRID

@SamperJuana

