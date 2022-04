Una Francia dividida, este es el principal reto de Emmanuel Macron en su segundo mandato por cinco años. Es la primera vez en dos décadas que un presidente es reelegido, por lo que el peso de las expectativas ya debería sentirlo el ocupante del Palacio del Elíseo.



(Le puede interesar: Putin le envía mensaje a Macron por su reelección: ‘Le deseo buena salud’)



A última hora, el centrista Macron apuró su campaña ante una contrincante que parecía pisarle los talones: Marine Le Pen. La extrema derecha comenzaba a representar peligro.

Pero, el presidente apostó por meterse en la coyuntura política-diplomática del momento y ante una Europa tímida frente a las pretensiones de Vladimir Putin, Macron emprendió acercamientos que le hicieron perfilarse como un negociador y mediador. La ausencia de Ángela Merkel se sentía, alguien tenía que al menos intentar contener al presidente ruso.



(Le puede interesar: Alerta en París: policías disparan a carro que intentó embestirlos)



Según los últimos estudios de opinión, las preocupaciones de los franceses giraban en torno a temas variados encabezados por el poder adquisitivo, la guerra en Ucrania y el medio ambiente. El mandatario en sus discursos ha prometido esfuerzos en estos temas, con especial énfasis en el cambio climático, asegurando una reducción de la contaminación y mecanismos eficientes para hacer de Francia una nación verde.

Un mandato con oposición

Estos comicios estuvieron marcados por la abstención. Aunque por segunda vez Macron derrotó a Le Pen y el margen fue menor, la ausencia en las urnas fue de 28 por ciento, la mayor desde 1969. Además, el miedo a la extrema derecha hizo que muchos votaran por el centro, lo que no significa que sean adeptos al presidente. Los votos nulos se ubicaron en tres millones.



Los retos de Macron apenas comienzan. El 12 de junio son las elecciones parlamentarias y desde ya Le Pen activa su maquinaria para no perder su curul y para ampliar los escaños de su partido, la Agrupación Nacional. Así que ese día se definirá el margen de maniobra con el que contará el mandatario.



“La cólera que les llevó a votar por Le Pen debe tener respuesta” dijo Macron en su aparición luego de conocerse los resultados: el 58,55 por ciento frente al 41,45 por ciento. Y es que no es solo Le Pen, también son los seguidores de otras fórmulas que se oponen al centrista.



Macron tiene un gran reto y es impulsar a la Unión Europea, sin Inglaterra y sin Merkel, puede ser el hombre capaz de devolverle el talante de unidad y determinación que se ha visto cuestionada ante la guerra ucraniana.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

Más noticias

Ucrania propone a Rusia diálogo en el complejo de Mariúpol

‘Colombia representa la visión de Biden para América Latina’