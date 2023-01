El ex primer ministro británico Boris Johnson ha revelado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le amenazó con atacarle con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.



Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle pero que el ataque con misil "solo tomaría un minuto".



La amenaza, según ha contado Johnson en un programa que emitirá esta noche la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una "catástrofe total".



El relato de Johnson forma parte de un documental de la cadena pública británica que evalúa los contactos de Putin con los líderes mundiales antes de la invasión de Ucrania de febrero de 2022.



Por el tono muy relajado que (Putin) tomaba, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de negociar

El ex jefe del Gobierno del Reino Unido también advirtió a Putin, en esta larga conversación telefónica, de que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y el despliegue de fuerzas de la Alianza Atlántica en las fronteras con Rusia.



Johnson también trató de evitar la acción militar rusa al decirle a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN.



"Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así", contó Johnson.



"Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de negociar", agregó Johnson, que calificó la llamada de "muy familiar" y "extraordinaria".



El documental de la BBC, que lleva el título de "Putin vs Occidente", también dice que el 11 de febrero de 2022, el secretario de Defensa, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, y se marchó de Rusia con garantías de que la invasión de Ucrania no se produciría.

Kremlin niega acusaciones de Boris Johnson

Lo que dijo el señor Johnson es mentira

Por su parte, el Kremlin acusó al ex primer ministro británico Boris Johnson de mentir después de que afirmara que Putin lo amenazó con usar misiles poco antes de lanzar la ofensiva en Ucrania.



"Lo que dijo el señor Johnson es mentira. O es una mentira deliberada, pero entonces ¿con qué propósito? O es una mentira involuntaria, en el sentido de que no entendió lo que le decía el presidente Putin", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"No hubo ninguna amenaza de misil. Al hablar de los retos de seguridad de Rusia, el presidente Putin había señalado que si Ucrania se unía a la OTAN y existía la posibilidad de que se desplegaran misiles de la Alianza o misiles estadounidenses en nuestras fronteras, significaría que un misil podría llegar a Moscú en cuestión de minutos", explicó Peskov.



"Si este pasaje fue malinterpretado, se trata de una situación muy desafortunada", prosiguió.



El ex primer ministro británico, Boris Johnson, dejó Downing Street en septiembre del año pasado tras una serie de escándalos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP