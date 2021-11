Un médico en Europa entregó 2.000 certificados de vacunación falsos

La justicia belga acusó a un médico de fraude al detectar que presuntamente entregó 2.000 falsos certificados de vacunación, informaron este martes las autoridades.



El doctor, cuya identidad no ha trascendido pero sí se sabe que ejercía en Valonia, la región francófona del sur del país, está acusado de falsificación y de uso de documentación falsa.



Bélgica registra una incidencia acumulada de 1.547 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un aumento del 64 por ciento respecto a hace dos semanas.

No se descarta que la justicia actúe también contra los receptores de los certificados, apuntaron medios locales. Las autoridades descubrieron el presunto fraude cuando la Agencia Valona para una Vida de Calidad (Aviq) detectó que el mismo médico había expedido certificados a la misma hora y en lugares diferentes.



A la espera de que la justicia actúe, el médico no podrá expedir nuevos certificados, según ha explicado en la cadena regional LN24 la responsable de Salud de Valonia, Christie Morreale.



Bélgica cuenta actualmente con un 75,2 por ciento de la población total vacunada con pauta completa, si bien existen grandes diferencias entre la región norteña de Flandes (80,3 por ciento), la sureña de Valonia (70,1 por ciento) y la central de Bruselas (57 por ciento).



L a noticia se conoce mientras siguen disparándose los contagios en Bélgica, que registra una incidencia acumulada de 1.547 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un aumento del 64 por ciento respecto a hace dos semanas.



No obstante, y pese a que los contagios se mueven en niveles de récord, no ocurre así con los ingresos hospitalarios ni en cuidados intensivos y tampoco en las muertes, donde las curvas son netamente inferiores a oleadas anteriores gracias a la protección que ofrecen las vacunas.

