La Comisión Europea recomienda otorgar a Ucrania el estatuto de candidato a la Unión Europea ( UE), anunció el viernes la presidenta del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, una "decisión histórica" según el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.



El ejecutivo europeo anunció asimismo que la misma recomendación de estatuto de candidato a la UE se hace para Moldavia, otra antigua república soviética. Estas recomendaciones serán debatidas en la cumbre europea del 23 y 24 de junio y, para que el proceso avance, los dirigentes de los 27 países de la UE deberán dar su luz verde de forma unánime.

"La Comisión recomienda al Consejo, en primer lugar, otorgar a Ucrania una perspectiva europea y, en segundo, concederle el estatuto de candidato. Ello, desde luego, a condición de que el país proceda a cierto número de importantes reformas" declaró Von der Leyen.



"Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por defender sus aspiraciones europeas. Queremos que vivan con nosotros, por el sueño europeo", agregó la presidenta de la Comisión.



Poco después, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reaccionó en un tuit: "Agradecido a Ursula von der Leyen y a cada miembro de la Comisión Europea por una decisión histórica". " Es la primera etapa en la vía de la adhesión a la UE que también nos acercará sin duda a la victoria" en la guerra ante Rusia, agregó Zelenski.

Inédita rapidez

Nunca una recomendación de este tipo había sido tan rápida sobre un pedido de candidatura, una urgencia debido a la guerra que libra Rusia desde hace casi cuatro meses en Ucrania, y que se inscribe en el apoyo dado por los europeos a este país frente a Moscú.



París, Berlín y Roma se pronunciaron por la concesión "inmediata" a Ucrania de este estatuto oficial de candidato, durante la visita que hicieron el jueves a Kiev el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el jefe del gobierno italiano Mario Draghi, a los que se unió el presidente rumano.



Ucrania está "decidida a trabajar" para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque, les aseguró Zelenski.



La antigua república soviética presentó su candidatura a finales de febrero, poco después del inicio de la invasión, y desde entonces su presidente no ha dejado de pedir a Bruselas que demuestre que "las palabras sobre la pertenencia del pueblo ucraniano a la familia europea no son en vano".



Para ser candidato a entrar al bloque, un país debe cumplir una serie de criterios políticos (democracia, Estado de derecho, protección de minorías), económicas (una economía de mercado viable) y comprometerse a asumir las reglas del derecho europeo.



Ucrania ya está vinculada a la UE por un acuerdo de asociación entrado en vigor en septiembre de 2017. Von der Leyen, que ha viajado en dos ocasiones a Ucrania, reconoció que las autoridades del país habían "hecho mucho" por la candidatura, pero señaló que todavía había "mucho por hacer", especialmente en la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho.



La corrupción en Ucrania es endémica: en su informe de 2021, Transparencia Internacional la clasifica en el lugar 122 de 180, muy lejos de sus vecinos de la UE (el peor ubicado es Bulgaria en el puesto 78).

El grifo de gas ruso se va cerrando

Rusia cerró el grifo de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia, redujo fuertemente el flujo a Alemania, Austria e Italia, mientras que Francia ya no recibe ni un metro cúbico. En el cuarto mes de guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin desafía a la Unión Europea con cortes de gas considerados como un "chantaje".



En efecto, Moscú presiona donde más duele y juega con la vulnerabilidad energética de los europeos, que consumen en promedio un 40 por ciento de gas procedente de Rusia. Este porcentaje es aún más alto en otros países: 55 por ciento en el caso de Alemania y 85 por ciento en el de Bulgaria.



En la mayoría de países europeos la escasez de gas no se siente aún, ya que en pleno verano no se necesita prender la calefacción. Pero es justamente en el período estival cuando los países por lo general reponen sus reservas, con un objetivo de al menos almacenar un 80% para noviembre en la Unión Europea (UE).



La caída de las entregas está haciendo subir los precios, lo que será costoso para las industrias, especialmente en Alemania, cuyas fábricas, a menudo conectadas directamente a los gasoductos, necesitan enormes cantidades de gas en los sectores de la química, del acero, del cemento y de los fertilizantes. "Los rusos llevan mucho tiempo utilizando el gas como arma", dijo a la AFP Thierry Bros, profesor del Instituto Sciences Po París.



"El Kremlin utiliza el principio de la incertidumbre, un día algo y al día siguiente otra cosa, para analizar nuestra unidad y presionar el mercado de las materias primas y hacer subir los precios".





AFP

