La Unión Europea (UE) confía en enviar a Ucrania munición de artillería por valor de 4.000 millones de euros con la propuesta de destinar 2.000 millones de euros para acelerar las entregas a Kiev y realizar adquisiciones conjuntas, según indicaron este viernes fuentes comunitarias.

Los ministros de Defensa de la UE debatieron el miércoles pasado en una reunión informal celebrada en Estocolmo una propuesta elaborada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Agencia Europea de Defensa y la Comisión Europea para acelerar la producción y entrega de munición de artillería a Ucrania, así como para emprender adquisiciones conjuntas y aumentar la capacidad de producción de la industria europea.

La iniciativa cuenta con tres vías y la primera de ellas plantea la entrega a Ucrania lo antes posible de las reservas de munición de 155 milímetros que ya tengan los países o que ya hayan encargado a la industria. Esa munición puede ser de tipo occidental o soviético.



Para ese paquete, Borrell ha propuesto usar 1.000 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). El FEAP es un programa que, fuera del presupuesto comunitario y compuesto de aportaciones de los Estados miembros, se ha utilizado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania para financiar la entrega de armas a Kiev.



En efecto, el dinero del FEAP permite reembolsar a los Estados miembros un porcentaje del coste del armamento que proporcionan a Kiev. La segunda vía del plan implica garantizar a los países que sus arsenales se repondrán rápidamente y para ello se contempla que la Agencia Europea de Defensa desarrolle un proyecto en el que viene trabajando para realizar compras conjuntas de munición de 155 milímetros en empresas del club comunitario.



La agencia tendría un papel de coordinador de las adquisiciones y, según las fuentes, podría hacer los encargos a la industria en mayo. El pasado miércoles, en Estocolmo, Borrell propuso otros 1.000 millones de euros del FEAP para ese segundo pilar.

Según las fuentes, los Estados miembros han acordado que la tasa de reembolso del FEAP se sitúe en una horquilla entre el 50 y el 60 %, por lo que los 2.000 millones de euros permitirían enviar a Kiev munición por valor de alrededor de 4.000 millones de euros.



La propuesta comunitaria se basa en una idea inicial de Estonia, que había estimado en 4.000 millones el coste de la munición que necesita Ucrania. El tercer pilar busca incrementar la capacidad de la industria de defensa de la UE. En la cita de Estocolmo, los ministros de Defensa se mostraron de acuerdo con las tres vías, y se espera que se cierre un acuerdo formal en la reunión de titulares de Defensa y Exteriores del 20 de marzo en Bruselas.



Para el primer pilar, es decir, para la entrega inmediata de la munición que ya está encargada o en las reservas de los Estados, se había planteado en un primer momento el reembolso en mayor proporción para los envíos que vayan saliendo antes. Así, los países que actuaran con mayor rapidez en los envíos a Kiev podrían aspirar a una tasa de reembolso de hasta el 90 %. Sin embargo, "la gran mayoría de Estados miembros" ha rechazado esa idea porque la considera discriminatoria, de acuerdo con las fuentes.



El argumento de los países es que se creaba discriminación "entre esta tasa de reembolso muy elevada para este nuevo paquete de munición" y la menor del pasado, cuando un país concreto pudo entregar a Kiev tanques, misiles o incluso munición.

La gran mayoría de Estados miembros ha rechazado esa idea porque la considera discriminatoria.

"Los Estados miembros no quisieron introducir este trato privilegiado para las entregas muy rápidas", admitieron las fuentes. En cuanto a la segunda vía y, en particular, el proyecto de la Agencia Europea de Defensa, señalaron que las adquisiciones conjuntas deben realizarse en empresas de la UE.



Además, recalcaron que los 1.000 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para las adquisiciones conjuntas son "solo para Ucrania", ya que el FEAP "no proporciona dinero para los Estados miembros, para sus propias reservas".



Así, ese dinero se utilizará para reponer las reservas de munición de los Estados miembros con más munición que también se entregará a Ucrania. En diciembre, los países acordaron aumentar en 2.000 millones de euros la capacidad del FEAP, una cantidad que ahora se gastará en la munición, por lo que las fuentes instaron a los Estados miembros a ampliarla en otros 3.500 millones.



Por otro lado, las fuentes recalcaron que la capacidad de Estados Unidos de producir munición de 155 milímetros está actualmente "por detrás" de la de la UE.

