UE divulga contrato con AstraZeneca en medio de disputa por vacunas

La Comisión Europea publicó este viernes una versión restringida del contrato firmado con el laboratorio AstraZeneca para la compra anticipada de vacunas contra el covid-19, para demostrar que la compañía está incumpliendo el acuerdo.



Al publicar el documento, en el que algunas partes confidenciales no eran visibles, el portavoz de la Comisión, Eric Mamer, dijo que muestra que el contrato incluye las fábricas de AstraZeneca en el Reino Unido y que "estas contribuirán al esfuerzo (...) para entregar dosis a la Unión Europea" (UE).



La UE y el laboratorio protagonizan una controversia desde el sábado pasado por los retrasos anunciados en la entrega de las vacunas. El contrato de compra anticipada es de hasta 400 millones de dosis y las demoras se deben a problemas en una planta situada en el bloque.

Página del contrato publicado por la Unión Europea. Foto: Tomado de la página oficial de Comisión Europea

Sin embargo, la Comisión Europea exige que AstraZeneca cumpla con los compromisos firmados, utilizando para ello las dos plantas que la farmacéutica tiene en el Reino Unido.



La divulgación del documento fue acordada con la propia farmacéutica que, por su parte, intenta probar que las razones por las demoras en las entregas están previstas en el documento.



Mamer dijo que la divulgación del contrato probaría que AstraZeneca se había comprometido a un calendario de entrega claro y no simplemente a hacer "los máximos esfuerzos" para cumplir el contrato de la UE, como había indicado el responsable del laboratorio.



El texto confirma que AstraZeneca se había comprometido a realizar sus "máximos esfuerzos" para alcanzar las metas de producción y distribución, pero la UE alega que esa expresión legal se refiere a un momento en que aún no era seguro de alcanzar una vacuna eficaz contra el covid-19.



"AstraZeneca se compromete a hacer todos los esfuerzos razonables para desarrollar la capacidad de producir 300 millones de dosis de la vacuna, sin ganancias ni pérdidas", señala el contrato, que menciona la opción de la UE de ordenar 100 millones de dosis adicionales.



La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, dijo este viernes que la idea de hacer lo máximo se aplicaba "cuando aún no había certeza de que se desarrollaría una vacuna. Ha pasado ese punto. La vacuna está ahí (...) y hay cantidades extremadamente precisas de entregas en el contrato".



Von der Leyen también había anunciado previamente la publicación del documento. "Deseamos publicarlo hoy (viernes), estamos en discusiones con la empresa sobre partes del contrato que deberían permanecer ocultas", dijo la funcionaria a la radio alemana Deutschlandfunk.



El director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, ofreció este martes una entrevista y en ella formuló declaraciones que en la opinión de la UE avanzaron hacia la divulgación de aspectos centrales del contrato.

La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) debería anunciar este viernes su posición sobre la autorización del uso de la vacuna desarrollada por AstraZeneca con la Universidad de Oxford.



La vacuna ya había sido objeto de una controversia después de que se divulgaron informaciones en Alemania sobre la conveniencia de no utilizarla en personas mayores de 65 años, aunque esa misma vacuna ha sido aplicada ya durante semanas en el Reino Unido a personas de esa franja de edad.



De su lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, ya adelantó que no espera que haya cambios en los programas de entrega local de vacunas de AstraZeneca. "AstraZeneca se comprometió con entregar dos millones de dosis por semana en el Reino Unido, y no esperamos que eso cambie", expresó Johnson.



AFP

