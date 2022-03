“Rusia y Ucrania pueden negociar, de modo que ambos se presenten como ganadores con el fin de la guerra”, le dice a EL TIEMPO Zvi Magen, exembajador de Israel en Moscú y luego en Kiev.



Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que Magen terminó sus cuatro años como embajador de Israel en Ucrania (1993-1997) y los dos en los que se desempeñó como embajador de Israel en Rusia (1998-1999). En ambos países estuvo cuando ya no existía la Unión Soviética, lo que ahora parece querer revivir Vladimir Putin, artífice del peor conflicto que haya vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial tras la invasión a su vecino: Ucrania.

Magen es hoy el principal analista del tema Rusia en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Israel y un referente mundial. En esta entrevista con EL TIEMPO, el diplomático habla sobre qué es exactamente lo que Putin busca de Ucrania, qué salidas hay para el conflicto y a dónde pueden conducir las, por ahora, frías negociaciones entre Kiev y Moscú.

-¿Qué ingredientes destaca para que llegáramos a la situación actual entre Rusia y Ucrania?

Putin, desde su punto de vista, tiene buenos motivos para tratar de cambiar la situación que se ha dado desde el desmembramiento de la Unión Soviética. Estados Unidos se convirtió en el policía y rey del mundo y consideró que había que mantener a Rusia débil porque ya había causado suficientes problemas. Aceptar a la Otán a todos aquellos países que antes eran miembros del Pacto de Varsovia fue una forma de hacerlo. También los países bálticos –Lituania, Letonia y Estonia–. De hecho, nueve exrepúblicas soviéticas pasaron a ser parte de la Otán. Además, empezaron revoluciones que Rusia está segura fueron producto de acciones subversivas de Occidente. En la percepción de Putin, todo era orquestado por Occidente.



(Lea también: Bomba del Zar, el arma nuclear más destructiva del mundo)

-En la mente de Putin, ¿es imperioso frenar todo eso?

Putin empezó a pensar cómo cambiar esa situación. En determinado momento, decidió que tiene que aplicar una política de fuerza. En el 2004, Ucrania quiso sumarse a Occidente y Rusia envenenó a su presidente y puso alguien suyo. El tema no es nuevo. Georgia, en 2008, quiso sumarse a la Otán y fue invadida militarmente por Rusia. En el 2014, volvió a intentarlo Ucrania. Rusia había perdido a Ucrania, pero se apoderó de la península de Crimea y tomó el control de una forma que ellos llaman “híbrida”. Rusia decidió que no dejará que nadie socave la zona de influencia rusa. Además, también quiere volver a ser una potencia mundial.

-Es una cuestión de poder y de estatus...

Rusia quiere, como todos los demás, controlar el mundo, convencida de que, de lo contrario, los van a tragar. El problema es que tomó a Ucrania como rehén, le colocó un cuchillo al cuello y se dirigió a Occidente: ahora cambiamos el orden mundial actual, volvemos al anterior. Presentó exigencias, colocó el ejército en la frontera con Ucrania, Occidente no le contestó porque consideró que controlaba la situación y por ende no tenía por qué hacerle concesiones a Putin, y él decidió ocuparse de Ucrania y volver luego a Occidente con sus exigencias para recibir al menos parte de estas. Para eso precisa primero terminar con los ucranianos. Es una demencia. Y ahí empezó la guerra.

-¿Qué es exactamente lo que quiere de Ucrania?

Aquí el objetivo es político, no un interés de una nueva conquista territorial. Devolver a Ucrania a influencia rusa y cambiar el régimen ucraniano, que no coopera. No importa si se hace matando a (Volodimir) Zelenski o no. Conquistar a Ucrania es complicado y caro y le puede causar problemas en casa, así que quería hacer algo corto y rápido, tomar control de los centros del Gobierno, matar a Zelenski de ser necesario y desde allí imponer un nuevo régimen.

Facebook Twitter Linkedin

Borodyanka Foto: EFE

-Corto ya no es, no lo logró...

Por supuesto. El plan de lograr esto en pocos días ha fracasado. El objetivo era cambiar el régimen sin conquistar el territorio, pero no lo han logrado. Al tercer día ya entendieron que fracasaron, que el ejército ucraniano luchará con todo lo que tenga, a pesar de haber sufrido muchos golpes duros.

-¿Dentro de Putin pesó la percepción de Biden como un presidente débil y de Occidente en general?

Hay quienes dicen que eso debe de haber sido un elemento central. Yo me cuento entre quienes consideran que no fue lo principal. Al principio los estadounidenses fueron muy firmes con él, no dieron lo que pedía. Yo creo que el tema no es que Putin atacó porque pensó que Biden respondería en forma blanda, sino porque estimó que lograría sus objetivos.



(Le puede interesar: Zelenski reapareció en su despacho: 'No tengo miedo a nadie')

-¿Qué valor tienen las negociaciones?

Yo lo veo como una bandera blanca, aunque de fondo Putin se mantiene inamovible. Lo cierto es que si logra llegar a algún entendimiento con Zelenski, el presidente ruso puede decir que logró impedir que Ucrania sea parte de Occidente, que logró que sea neutral y volver a casa victorioso.

-Pero no solo él puede alegarlo...

Claro. También los ucranianos podrían decir que no se rindieron, que negociaron duro y que se mantuvieron como un país fuerte e independiente, aunque sean neutrales. Rusia y Ucrania pueden negociar, de modo que ambos se presenten como ganadores. Pero mientras los rusos sigan atacando, en principio ambas partes pueden alegar que ganaron, terminando la guerra.

-¿Es realista pensar que Ucrania se declare neutral y acepte desmilitarizarse, como Putin exige?

Sí, aunque en forma limitada. Podrán hallar una fórmula intermedia, que no tenga nunca tropas de la Otán en su territorio, que no tenga determinadas armas pesadas. Claro, Putin tratará de lograr lo máximo posible, pero pueden llegar a un punto medio.

-¿Zelenski aceptará algo así?

Él conoce bien cómo puede darse el juego. Si acepta la neutralidad, lo de la desmilitarización ya no importará. Claro que todavía puede pasar que lo maten antes.

Facebook Twitter Linkedin

Zelenski, en una conferencia de prensa, el 3 de marzo, en la que le pidió a Occidente más apoyo a Ucrania. Foto: Sergei Supinsky. AFP

-¿Cree que el presidente ucraniano puede presentar como una victoria aceptar ser un país neutro luego de haber solicitado el ingreso a la Unión Europea (UE)?

Sí, porque si acepta eso quizás pueda detener la guerra sin que Rusia haya conquistado a Ucrania y sin que haya desmoronado al régimen. Puede decir: ‘Gané, eché a los rusos y me mantengo’. En cuanto a su anexión a la UE, es una de las preguntas centrales, porque no sabremos en qué medida sumarse a la Unión Europea molestaría a los rusos o no. Pueden decir, por ejemplo, que no lo hagan en el transcurso del próximo año.



(Además: Vladimir Putin publicó la lista de países 'hostiles' para Rusia)

-¿Hay una diferencia entre incorporarse a la UE y a la Otán?

Claro, la Unión Europea es una asociación económica, y la Otán, una militar. De ahí la postura más radical de Putin sobre la Otán. Putin se preocupa por el futuro de Rusia en términos de control geopolítico, no lo ve como un país débil. Quiere devolverle su estatus de potencia y puede que la Otán se haya equivocado al no captar cuán lejos estaba dispuesto a llegar.

-¿Podemos decir que la tragedia de Ucrania es debida a su ubicación geográfica, una especie de franja de seguridad entre Rusia y Occidente?

Exacto, sin duda. Además, es un país muy importante, el más grande de Europa, gigantesco. Tiene una población de alto nivel, 44 millones de habitantes. También es importantísimo desde el punto de vista de su producción agrícola, que exporta a todo el mundo. Es industrializado. Cuando era parte de la Unión Soviética, todas las industrias pesadas estaban en su territorio. Putin no quiere renunciar a eso, además de su peso geopolítico.

-¿Considera que Putin cree que no puede dar el brazo a torcer en Ucrania porque eso puede ser el comienzo del fin de su régimen?

Para Putin, todo esto es un proceso muy negativo. Moldavia, Ucrania, los bálticos... todos escapan a Occidente. En el Cáucaso hay una guerra, Turquía también está involucrada y Putin siente que Rusia tiene que cuidar a todos. Esta es la forma de hacerlo desde sus ojos.

-¿Tiene sentido pensar en la amenaza nuclear de Putin?

Si él amenaza con armas nucleares, eso equivale a apuntar con un arma hacia su propia cabeza. No lo hace en serio. Pero sí quiere decir que está dispuesto a cualquier guerra si no le hacen caso. No piensa resolver el tema de Ucrania con armas atómicas, solo es una forma de presionar.



(Puede leer: Rusia anuncia treguas locales mientras crece tragedia humanitaria)

-¿Qué diría usted que siente y piensa el pueblo ruso?

Este es el tipo de temas sobre el que nadie sabe realmente la realidad. Rusia activó un control y censura dentro de su territorio. Sabemos que hay manifestaciones grandes en contra de la invasión. Parece que hay discrepancias también en el entorno más cercano al Gobierno y discusiones dentro del Kremlin mismo. Hay, sin duda, presión interna sobre Putin acerca de la continuación de la guerra.

Si él amenaza con armas nucleares, eso equivale a apuntar con un arma hacia su propia cabeza. No lo hace en serio FACEBOOK

TWITTER

-¿La carta de los generales opuestos a la guerra es auténtica?

Totalmente. Trataron de mostrarlo como un invento, pero no lo es. Fue la primera aparición de ese tipo, luego hubo más.

-¿Cree que puede surgir una situación en la que Putin sea totalmente derrotado?

No. No lo creo. Pero, por otra parte, que haya pedido negociaciones es una forma de mostrar debilidad. En lugar de lograr los resultados que quería, pidió hablar. Pero claro que él nunca lo reconocerá y continúa atacando. Todo lo presentará como un logro. Que se equivocó, está claro como el sol. Pero que sea totalmente derrotado es otra historia. Por ahora, combate. Así que no sé si esto terminará derribándolo, pero seguro no le agregará salud. No se puede saber exactamente. Es una guerra.

-Sé que, como investigador, usted no emite juicio, sino que analiza. Aun así, le pregunto: ¿cree que esto es una guerra entre el bien y el mal?

(Suspiro). Es una cuestión compleja. Me cuento entre quienes no consideran que hay recurrir a la guerra y usar la fuerza para imponer su voluntad sobre otro país. No apoyo a los rusos. Pero, analizando políticamente la situación, también entiendo sus preocupaciones. Por eso no digo que son malos en forma absoluta. Pero sí menos buenos que el otro lado, eso está claro.

JANA BERIS - PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN

Más noticias

La Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania

Ucrania hunde su barco insignia para evitar que Rusia se lo apoderara

Perfil: Vladimir Putin, el exagente de la KGB que tiene temblando al mundo