'730 días luchando y ganaremos': Zelenski en el segundo aniversario de la invasión rusa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski prometió este sábado que su país vencerá a las fuerzas rusas, pese a los recientes avances de Moscú y el enfriamiento del apoyo occidental, al cumplirse dos años de la invasión.



"Llevamos luchando por ello 730 días de nuestra vida. Y ganaremos", dijo Zelenski en un acto al aire libre. "Cualquier persona normal quiere que la guerra termine. Pero ninguno permitirá que Ucrania se termine", afirmó Zelenski, enfatizando que la contienda debe terminar "con nuestros términos" y una paz "justa.

El presidente hizo estas declaraciones en un acto solemne en el aeropuerto de Gostomel, al noroeste de Kiev, en el que honró la memoria de sus soldados caídos en la guerra. En el evento estuvo acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica.



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro belga, Alexander de Croo, y la propia Von der Leyen visitan Ucrania este sábado para reafirmar su apoyo al país en el día en que se cumplen dos años del comienzo de la invasión rusa.



La visita de este sábado a Gostomel, a pocos kilómetros de Bucha, tiene un alto simbolismo, ya que su aeropuerto fue el escenario de una terrible batalla durante los primeros días de la invasión rusa lanzada el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas del Kremlin se encontraban a las afueras de Kiev, y al igual que en Bucha, sus soldados dejaron tras su paso destrucción y muerte.



Uno de los actos centrales del día tendrá lugar por la tarde cuando la primera ministra italiana presida desde la Catedral de Santa Sofía de Kiev una reunión del G7 a la que asistirán de forma virtual los líderes del grupo que no han viajado a Ucrania.



La reunión del G7 examinará una nueva tanda de sanciones a Moscú, tras las anunciadas recientemente por Estados Unidos, la UE y Reino Unido.



Igualmente, la dirigente italiana firmará con el mandatario ucraniano un acuerdo bilateral de seguridad, similar a los que Kiev cerró en las últimas semanas con Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca.



Volodimir Zelensky habla durante una ceremonia de conmemoración del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Foto: PRESIDENCIA DE UCRANIA/ AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, contaba con ocupar la capital Kiev en pocos días cuando ordenó la invasión, el 24 de febrero de 2022.



Pero sufrió humillantes reveses ante la resistencia ucraniana. Ucrania, a su vez, vio frustrados sus planes en 2023, con el fracaso de su gran contraofensiva estival, y su ejército deplora la falta de efectivos, de obuses y de baterías antiaéreas.



La presencia el sábado en Kiev de varios dirigentes occidentales no oculta esta realidad: la ayuda de Estados Unidos está bloqueada por los adversarios republicanos del presidente, Joe Biden, y la asistencia de la Unión Europea sufre retrasos.



Zelenski afirmó el viernes que las decisiones sobre la entrega de ayuda militar deben ser "la prioridad".



El primer ministro de Canadá, la primera ministra de Italia, el presidente de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von red Leyen, y el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Foto: AFP

“Las tropas rusas intentaron tomar rápidamente el aeropuerto y con él la capital ucraniana”, recordó Trudeau en el evento. “Y hoy estamos aquí porque fracasaron, como no fracasaron en muchas otras muchas cosas”, remachó el primer ministro canadiense, que alabó el coraje ucraniano y reafirmó el apoyo de su país a Ucrania.



El resto de líderes presentes recordaron en términos similares la batalla de Gostomel e insistieron en que continuarán ayudando a Ucrania mientras sea necesario.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por ejemplo, alabó este sábado la resistencia de Ucrania durante la guerra, y garantizó más apoyo de la UE, incluidas municiones e inversiones en la industria de defensa, durante "el tiempo que sea necesario".

"Hoy estamos aquí para decirles que Europa seguirá a su lado durante el tiempo que sea necesario, con más apoyo financiero, más municiones, más entrenamiento para sus tropas, más defensas aéreas y más inversiones en la industria de defensa de Europa y Ucrania", afirmó.



Por su parte, el primer ministro belga, Alexander de Croo, destacó que la derrota rusa en Gostomel fue "el principio del fin del intento de Rusia de capturar Kiev".



"La guerra desatada por la Federación de Rusia contra Ucrania ha tenido efectos transformadores no sólo en Ucrania sino en toda Europa e incluso a nivel mundial. Rusia ha acumulado una derrota estratégica", afirmó De Croo, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también dijo que "Ucrania es parte de nuestra casa" y prometió seguir colaborando "para defenderla”.



“Este lugar es el símbolo del fracaso de Moscú y del orgullo de Ucrania, aquí se frenaron los planes de Putin, nos recuerda que hay algo más fuerte que los misiles y la guerra, el amor por la tierra y la libertad”, agregó Meloni.



Al término de los discursos, que se pronunciaron delante de un avión y varios vehículos militares destruidos durante las hostilidades al comienzo de la invasión en Gostomel, Zelenski condecoró a varios soldados por sus actos heroicos en la guerra.

Concentración a favor de Ucrania en el segundo aniversario de la invasión rusa, en la Plaza de la República de París. Foto: AFP

Antes de los discursos, Zelenski publicó en sus redes un mensaje a la nación en el que desde el mismo aeropuerto de Gostomel se declara “inmensamente orgulloso” de todos los ucranianos e insistió en que es imperativo que la guerra termine únicamente “en los términos” de Ucrania y no con cesiones a Rusia.



El jefe del Estado Mayor ucraniano también afirmó este sábado que Ucrania vencerá las "tinieblas" rusas. A pesar de las dificultades en el frente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Oleksander Sirski, insistió en que la victoria está "en la unidad".



"La luz siempre prevalece sobre las tinieblas", añadió en Telegram el militar, nombrado en el cargo a inicios de febrero, en sustitución del general Valeri Zaluzhni.



Mientras que en sus redes sociales, el jefe de la Otán, Jens Stoltenberg, llamó por su parte a Kiev y sus aliados a "no perder la esperanza" porque "el objetivo del presidente (ruso Vladimir) Putin de dominar Ucrania no ha cambiado".

AFP y EFE