El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este martes a la comunidad internacional ayuda financiera para cubrir el déficit presupuestario de 38.000 millones de dólares que se prevé a causa de la invasión rusa.



En un discurso por video ante responsables políticos y expertos reunidos en Berlín en el marco de una conferencia internacional dedicada a la reconstrucción de Ucrania, Zelenski instó a los participantes a "tomar una decisión para llenar el agujero del déficit del presupuesto ucraniano" de 2023.



"Es una suma muy importante de 38.000 millones de dólares [...], son los sueldos de los profesores, de los médicos, son prestaciones sociales, pensiones", dijo.



(Lea también: ¿Qué es una 'bomba sucia', arma que causa tensión entre Rusia y Ucrania?)

El foro para la reconstrucción de Ucrania

Durante el encuentro, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, pidió que la reconstrucción empiece inmediatamente y consideró que "lo que está en juego es nada menos que la creación de un nuevo Plan Marshall para el siglo XXI".



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también asistió a la cita, calificó de "desconcertante" el alcance de la destrucción en Ucrania.



"El Banco Mundial calcula que el coste de los daños será de 350.000 millones de euros [345.000 millones de dólares], y esto es más de lo que un país o una unión puede aportar por sí solo. Necesitamos a todo el mundo", afirmó.

En una rueda de prensa, Von der Leyen, Scholz, y el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, defendieron destinar los activos rusos congelados a la reconstrucción de Ucrania.



(Puede leer: Joven ucraniana cuenta que fue torturada en Rusia durante seis meses)



Von der Leyen subrayó que el objetivo no es sólo congelar, sino confiscar estos activos, y subrayó que "no es trivial en lo que respecta a la legislación".



Agregó que existe un grupo de trabajo conjunto con Estados miembros que trabaja no sólo para mostrar los activos que ya han sido congelados, sino también "para crear los marcos legales con el fin de poder utilizar estos activos para la reconstrucción de

Ucrania".

Facebook Twitter Linkedin

Conferencia Internacional de Expertos sobre la Recuperación, Reconstrucción y Modernización de Ucrania, en Berlín. Foto: EFE

Por lo tanto, "existe la voluntad, pero desde el punto de vista legal, no es trivial y queda mucho trabajo por hacer para alcanzar este objetivo", afirmó.



Al comienzo de la conferencia y en una intervención a distancia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había mencionado por su parte la importancia de contar con los fondos procedentes de la congelación de los activos rusos como parte del apoyo a la reconstrucción del país.



"Estamos al comienzo de una medida sin precedentes", dijo Scholz por su parte, al afirmar que se trata de una cuestión legal "complicada".



En tanto, Shmyhal subrayó que la congelación y confiscación de activos rusos es una "cuestión muy importante", ya que se trata de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares que "podrían constituir la principal fuente para financiar la reconstrucción".



(Siga leyendo: Alerta por eventual escasez de papel higiénico por guerra en Ucrania)



Agregó que no es suficiente con congelar los activos rusos, sino que también hay que poder usarlos y dijo que "esta cuestión requiere de una solución en el plano jurídico a nivel nacional e internacional".

Facebook Twitter Linkedin

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: AFP

FMI prepara paquete de ayuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, trabaja ya en un programa general para Ucrania, un país que precisa de una ayuda financiera mensual de al menos 3.000 millones de dólares, y precisó que ese apoyo quedará sujeto a una estricta "supervisión".



El agujero presupuestario en las finanzas ucranianas es ya de 3.000 millones mensuales y, en caso de que se intensifiquen los ataques rusos a sus infraestructuras, especialmente las energéticas, se llegará a los 5.000 millones, estimó la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, en Berlín.



(Además: La 'bomba sucia': por qué Putin podría usar esta excusa en la guerra con Ucrania)



"Ucrania ha dado una lección de valor al resistir a Rusia. El FMI apoya y seguirá apoyando al país (...) pero ese apoyo implica también seguir dónde va cada euro que se le destine", aseveró ante la Conferencia Internacional de Expertos para la

Reconstrucción y la Modernización de Ucrania.



"Hemos demostrado nuestra capacidad de resistir, el Parlamento y la administración siguen funcionando. Estamos en disposición de, a la vez, llevar adelante la modernización y las reformas que los inversores privados e instituciones internacionales demandan", apuntó por su parte el ministro ucraniano de Desarrollo Territorial y Local, Oleksii Chernishov.

Presidente de Alemania visita Kiev

La conferencia en Berlín empezó justo cuando el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegaba a Kiev, durante su primera visita a ucrania.



Steinmeier afirmó que esperaba "con ansias (su) reunión" con Zelenski y "con la gente del norte del país", adonde fue para "hacer(se) una idea de su vida en plena guerra", según el texto enviado por su portavoz, Cerstin Gammelin.



Antes de encontrarse con su homólogo ucraniano, el presidente alemán debía visitar la pequeña ciudad de Korjukiwa, cerca de la frontera con Bielorrusia, que estuvo ocupada por las tropas rusas.



La visita de Steinmeier, inicialmente prevista hace una semana, fue anulada por razones de seguridad. Y es que desde el 10 de octubre la capital ucraniana ha sido bombardeada por misiles y drones rusos de fabricación iraní, que apuntaron sobre todo hacia infraestructuras energéticas, causando una decena de muertos.



(Puede leer: La guerra en Ucrania: ¿una amenaza actual para la unidad de la Unión Europea?)

La situación en terreno

En el terreno, tras ocho meses de conflictos, los combates siguen causando estragos, principalmente en Bajmut, una localidad de la región de Donetsk en el este de

Ucrania, que el ejército ruso intenta conquistar.



En esa ciudad, al menos siete civiles murieron y tres resultaron heridos el lunes, indicó el martes el gobernador regional Pavlo Kyrylenko en Telegram.



Este martes, en un barrio residencial de Bajmut había manchas de sangre en el suelo, después de lo que los habitantes describieron como un mortífero ataque, ocurrido la víspera. "Aquí encontré un cuerpo sin cabeza. Estoy conmocionado", declaró Sergii, de 58 años, que prefirió mantenerse en el anonimato.



Por la mañana, varias humaredas emanaban de la ciudad, observaron periodistas de AFP.



(Lea también: De la Europa económica a la Europa geopolítica)

Facebook Twitter Linkedin

Zonas destruidas en Ucrania por cuenta de los bombardeos rusos. Foto: EFE

En el sur de Ucrania, las autoridades prorrusas de la ciudad de Melitópol, controlada por las fuerzas de Moscú, anunciaron que un coche bomba explotó cerca de las oficinas de medios comunicación locales y que cinco personas fueron heridas.



En la región de Jersón, en el sur de Ucrania, frente al avance de las fuerzas de Kiev, este martes se continuaron evacuando civiles, según las autoridades prorrusas.



"Hasta el 24 de octubre, 22.367 habitantes de la región de Jersón fueron trasladados a la margen izquierda del (río) Dniéper", informó la administración de ocupación prorrusa, que afirmó "prever" que "unas 50.000 personas" abandonarán la zona "en un futuro cercano".

*Con información de AFP y EFE

Más noticias

Dejar a Ucrania sin electricidad: ¿Por qué Rusia puso en marca esta estrategia?

Putin les muestra a grupo de soldados cómo disparar un francotirador: video