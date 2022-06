El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este jueves que Rusia controla aproximadamente un veinte por ciento del territorio de su país y que la línea de frente de combate se extiende a lo largo de más de mil kilómetros.



Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: Behrouz MEHRI / AFP

"Estamos luchando contra prácticamente el Ejército ruso al completo para defendernos. La totalidad de las fuerzas armadas rusas están participando en los combates", afirmó, en un mensaje virtual lanzado al Parlamento de Luxemburgo, reproducido por el portal Ukrinform.



Según Zelenski, las tropas rusas han entrado en 3.620 localidades o aldeas del país, de las cuales 1.017 han logrado ser "liberadas" por el ejército ucraniano.



El líder ucraniano recordó, asimismo, que su país está luchando por defender su integridad territorial desde hace ocho años, en alusión a la anexión de la península de Crimea de 2014.



Zelenski reiteró asimismo su petición de ayuda internacional a la defensa de Ucrania y recordó que, sin suministros de armas pesadas, su país no está capacitado para hacer frente al empuje "de los invasores".



La ofensiva rusa se ha intensificado en todo el Donbás, en el este de Ucrania, en buena parte ya bajo control del ejército enemigo.



Los ataques rusos están provocando ahí unos cien muertos cada día, aseguró Zelenski.



Especialmente duros son los combates en todo el este de Lugansk, según el gobernador de la región Serhy Haidai, con la ciudad de Severodonetsk como aparente objetivo principal y donde tratan de romper las líneas de resistencia ucranianas en varios puntos.



"Sin embargo no han tenido éxito en la noche anterior. Controlan parte de la ciudad pero no toda", afirmó Haidai en declaraciones a medios ucranianos.

Caos y destrucción en la ciudad de Slovyansk, Ucrania. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

El gobernador aseguró que en las partes de Lugansk que los rusos tuvieron ocupadas hace ocho años "no invirtieron un solo céntimo y tampoco lo harán ahora" en las zonas que conquisten por lo que no les importa destruirlo todo. En Lysychansk causaron daños en el hospital de la ciudad. "No quieren escuelas, hospitales, fábricas ni puestos de trabajo aquí. Lamentablemente no todo el mundo lo ha entendido", dijo Haidai.

Stoltenberg prevé una guerra larga en Ucrania

Jens Stoltenberg, Secretario General de la Alianza del Atlántico Norte (Otán/NATO) Foto: Thomas COEX / AFP

Por su parte, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, consideró este jueves que hay que estar preparados para una "larga guerra de desgaste" en Ucrania que solo puede acabar, dijo, en una mesa de negociación.



En declaraciones en la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, Stoltenberg señaló que depende únicamente de Ucrania decidir si cede territorios si llega el momento de negociar, y que la obligación de la Otán es ayudar a ese país a defender su soberanía.



Sobre la oposición de Turquía a la entrada en la Otán de Suecia y Finlandia, recalcó que cuando un miembro de la alianza expresa sus preocupaciones hay que escucharlo, abordar esas preocupaciones y encontrar una solución desde "la unidad".



Añadió que Turquía es un aliado importante que contribuye a la seguridad de la alianza "de muy distintas formas" y señaló que mantiene contactos estrechos tanto con Ankara como con los gobiernos de los dos países candidatos.

Stoltenberg ya anunció este miércoles, tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, que pretende convocar en los próximos días una reunión en Bruselas con representantes de Suecia, Finlandia y Turquía para resolver el veto de Ankara a la entrada de los países nórdicos a la Alianza Atlántica.



Y aseguró que su intención es que la reunión tenga lugar antes de la cumbre de la Otán que se celebrará a finales de mes en Madrid.



El máximo responsable de la Otán reconoció que Ucrania está pagando un "alto precio" por defender su país, pero Rusia también está acusando "elevadas pérdidas".



Y ante las preguntas de la prensa no quiso especular sobre las cesiones que tendría que hacer Ucrania ante Rusia si llega el momento de negociar.



"Depende de ellos tomar esas duras decisiones, nuestra obligación es apoyarlos. No depende de nosotros decidir lo que Ucrania debe aceptar o no. Nosotros debemos ayudarles", dijo.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

