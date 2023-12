'Nadie sabe cuándo terminará la guerra': Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoció este martes que "nadie" sabe cuándo terminará la guerra de Ucrania y advirtió del "fuerte impacto" que tendría en el conflicto una eventual victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos.



"Pienso que nadie sabe la respuesta. (...) Ni siquiera nuestros comandantes ni nuestros aliados occidentales", dijo Zelenski, al ser preguntado sobre cuándo se terminará el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El mandatario ucraniano hizo estas declaraciones en su gran rueda de prensa de final de año, en la que propuso movilizar a "450.000 o 500.000 soldados" ante la falta de tropas del ejército ucraniano en el frente.



El presidente, además, pidió “resultados” y “detalles” concretos en materia de movilización de tropas al jefe del Ejército, Valeri Zaluzhni.



Zelenski también habló de cómo las presidenciales estadounidenses, previstas para noviembre de 2024, pueden afectar a la guerra. Reconoció que el republicano Trump tiene "una personalidad diferente" de Joe Biden (demócrata) y esto se reflejará en "una política diferente".



"Si la política del próximo presidente, independientemente de quien sea, es distinta respecto a Ucrania, más fría o más económica, entonces creo que eso tendrá un fuerte impacto en el transcurso de la guerra", advirtió.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ofrece una rueda de prensa de fin de año en Kiev. Foto: AFP

No obstante, expresó su esperanza de que Washington no modifique su apoyo militar y económico a Ucrania, esencial para Kiev en la guerra con Rusia.



Las presidenciales de Estados Unidos están previstas para principios de noviembre de 2024 y muchos analistas consideran que podrían suponer un punto de inflexión en el apoyo de Occidente a Ucrania.



Trump expresó en varias ocasiones sus reticencias a la ayuda que Washington da a Kiev. "Confío en que Estados Unidos no nos traicionará y respetará lo que acordamos", afirmó Zelenski.



El presidente ucraniano hizo esta comparecencia después de un año marcado por los escasos avances del ejército ucraniano en su contraofensiva, iniciada en junio.



No obstante, Zelenski destacó "la gran victoria" del ejército ucraniano en el mar Negro, donde las tropas de Kiev obligaron con sus ataques a recular a los buques rusos y eso facilitó la creación de corredores marítimos para que Ucrania pueda seguir exportando granos.



En la rueda de prensa, Zelenski también se pronunció sobre la eventualidad de que Ucrania pueda renunciar a parte del territorio ocupado por Rusia a cambio de ingresar en la Otán con la parte del país que conserve. “Es una fantasía”, dijo el jefe del Estado ucraniano, que reafirmó una vez más su fe en la victoria, pese a reconocer problemas en el campo de batalla como el déficit de munición para artillería o ciertas carencias en el proceso de reclutamiento.



Cuestionado por una posible derrota ucraniana en la guerra, Zelenski afirmó que no la ve posible, y comparó la situación actual con la que Ucrania vivió al principio de la invasión, cuando Rusia ocupaba “regiones centrales” del país y había logrado bloquear la economía y la logística del país.



El presidente ucraniano subrayó que Ucrania vive unas circunstancias mucho menos dramáticas que las de entonces, e insistió en que Rusia “ha fallado en todos sus objetivos” en el año que termina, entre los que destacó el de tomar toda la región del Donbás.



Zelenski también comparó el momento que vive Ucrania de cara a este invierno con la del mismo período del año pasado, en la que el país era mucho más vulnerable a los ataques aéreos rusos.



En este sentido, el líder ucraniano destacó la importancia de la llegada de sistemas occidentales de defensa aérea para conseguir reducir la exposición de las infraestructuras y la población civil ucranianas a los bombardeos rusos, y destacó expresamente el trabajo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para dotar a Ucrania de este tipo de protección.



Zelenski adelantó, además, que el país recibirá pronto más sistemas de defensa antiaérea Patriot, que permiten a Ucrania derribar los misiles supersónicos rusos Kinzhal.



Militar ucraniano en la región de Jarkov. Foto: AFP

Otro de los temas centrales de la rueda de prensa -la primera que celebra sin estar acompañado de líderes extranjeros desde el pasado 24 de febrero- fue la incertidumbre en torno a la continuidad de la ayuda de la UE y de EE. UU.



Zelenski se mostró “confiado” en que resolver ambos bloqueos es cuestión de tiempo. “Estamos trabajando duro en eso y tengo confianza en que Estados Unidos no nos fallará y cumplirá lo que hemos acordado”, dijo Zelenski sobre el bloqueo en el Congreso de EE. UU. de la partida de más de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente Joe Biden en asistencia a Ucrania.



Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a seguir mandando ayuda a Ucrania es el elevado nivel de corrupción en el país. En este sentido, Zelenski expresó su convencimiento de que “todos los cargos o figuras públicas deben ser ejemplos morales”, al tiempo que declaró que no es posible, “en tiempos de guerra”, “cesar a todos” los que no se comporten de modo ejemplar. “Entonces habría que celebrar elecciones”, agregó, “y no es posible tenerlas en tiempos de guerra”.



Pese a que se ha descartado que las presidenciales tengan lugar en marzo del año que viene, como estaba previsto antes de la guerra, Zelenski ha abierto la puerta a hacerlo posible. “Con una nueva legislación sí que puede ser posible celebrar elecciones en tiempos de guerra, quizá, y (llegado el caso) haré todo lo posible porque los parlamentarios voten a favor de estas leyes”, remarcó.

¿Qué dice Rusia sobre el curso de la guerra?

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa ruso. Foto: EFE

Al contrario, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, afirmó este martes que las tropas rusas controlan ahora en Ucrania un territorio que es "cinco veces mayor" que el que ocupaban los prorrusos antes del comienzo de la guerra en febrero de 2022.



"Las tropas rusas liberaron un territorio que es cinco veces mayor que el ocupado por las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk antes del inicio de la operación militar especial", afirmó Shoigú en una reunión de la plana mayor del Ejército ruso, presidida por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.



El presidente ruso, por su parte, aseguró que su Ejército tiene toda la iniciativa en Ucrania al dirigirse a la plana mayor del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.



"Valorando la situación sobre el terreno, en el frente, se puede afirmar con seguridad que nuestras tropas tienen la iniciativa. En resumen, hacemos lo que consideramos necesario, hacemos lo que queremos", dijo Putin durante un acto transmitido en directo por la televisión pública.



Destacó que el Ejército ucraniano "sufre grandes pérdidas y en gran medida han agotado sus reservas al intentar demostrar a sus auténticos amos alguna clase de resultado en su tan publicitada contraofensiva". "Por cierto, el mito sobre la invulnerabilidad de los equipos militares occidentales también se derrumbó", dijo.

EFE Y AFP