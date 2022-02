Alla Demura nació en Kiev. Vive allí con su familia. Es una de las miles de ucranianas que aguardan en sus casa mientras las tropas rusas adelantan la invasión ordenada por el presidente Vladímir Putin.



Ella se ha ido comunicando a través de redes sociales con sus amigos y familiares, quienes le envían desde otras partes del mundo sus mensajes de apoyo por la difícil situación que enfrenta su país actualmente.



Precisamente, en uno de esos chats Alla relató cómo se vive la invasión en Kiev. Ella le escribió a Natalia Tobon, una colombiana que alguna vez fue su compañera de estudios.



"Estamos en Kiev, en casa", escribe al inicio de su mensaje Alla, quien, según comparte en su cuenta de Facebook, es entrenadora de inglés para empresas y vive con su familia cerca al aeropuerto de Zhulyany. "No hay ningún lugar al que podamos huir o ir, ya que toda Ucrania está siendo atacada", agrega.



En su mensaje, también da detalles de cómo está la situación entre la población ucraniana: "Oímos balas y sirenas de vez en cuando. Algunas personas de nuestra casa fueron al refugio. Los niños son muy valientes e intentan no entrar en pánico y cuidarse".



Y añade: "Nuestras comisarías militares locales se ocupan de las colas de voluntarios. A los civiles se les entregan armas para proteger sus hogares".



Al final de su mensaje, Alla menciona un gesto que tienen entre ucranianos mientras las tropas rusas se toman Kiev: "Nos decimos 'te quiero' y nos abrazamos cada vez que pasa uno de nosotros. Somos fuertes, no entramos en pánico, estamos preparados para defendernos".



Así está la situación

Rusia acusó este viernes a Ucrania de evitar sentarse a la mesa de negociaciones después de que Moscú aceptara la propuesta de Kiev y sugiriera Minsk, la capital bielorrusa, como sede de las conversaciones. "Después de una pausa, dijeron que quieren negociar en Varsovia y luego rompieron la comunicación", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Los líderes de la OTAN iniciaron, por su parte, una cumbre por videoconferencia en la que abordarán la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los próximos pasos que darán para reforzar la seguridad transatlántica.