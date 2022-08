El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó este viernes en el puerto de Odesa (sur de Ucrania) el acuerdo que permite la exportación de cereales con auspicio de la organización e instó a que prosiga y se amplíe.



"En menos de un mes 25 barcos han zarpado desde Odesa y otros puertos ucranianos cargados con cereales y otros alimentos", declaró Guterres, quien dijo que la iniciativa ha permitido transportar hasta ahora un total de 600.000 toneladas.



"Trigo, maíz, aceite de girasol, soja. Pero cada buque es también un navío de esperanza", afirmó Guterres sobre la iniciativa que patrocina la ONU con la participación de Turquía y tanto de Ucrania como de Rusia.



El secretario general de la ONU explicó que el acuerdo es una esperanza para los agricultores ucranianos, "que finalmente se ven recompensados por su cosecha", y para los que guían a los buques de la comunidad internacional, "que saben que de nuevo es posible navegar por el Mar Negro de manera segura y eficiente".



Pero lamentó de todos modos que el puerto ucraniano esté aún infrautilizado.

"Es muy triste ver cómo la gran capacidad de este gran puerto no está completamente utilizada. Estoy triste porque el potencial que este puerto, que esta ciudad tiene para vuestro país y vuestra región no se está cumpliendo", añadió.



"Espero que pueda volver pronto y ver cómo todas las terminales están trabajando y que la ciudad está llena de vida", agregó Guterres, quien destacó en una declaración que es importante garantizar el acceso seguro tanto de ucranianos como de rusos a los mercados mundiales a pesar de las obvias dificultades que quedan por salvar.



Calificó el acuerdo que involucra a Ucrania y Rusia, dos países en guerra, de sin precedentes y añadió que hacen falta más avances "en muchos frentes".



"Recibir alimentos y fertilizantes desde Ucrania y Rusia es importante para los mercados en términos de disponibilidad de productos y de sus precios. Estamos protegiendo el acceso a la oferta de alimentos y fertilizantes rusos que no están sometidos a sanciones. Es importante que el Gobierno y el sector privado los lleven a los mercados", recordó Guterres.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (centro), junto al ministro de infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov (derecha). Foto: AFP

Apeló el secretario general de la ONU a que los países ricos también abran "sus carteras y sus corazones" porque, dijo, "después de todo, el movimiento de cereales no significa mucho para los países que no se los pueden permitir".



"Precios más bajos en los mercados mundiales de alimentos no significan mucho si esos precios no se reflejan en los mercados locales de alimentos", dijo Guterres, que resumió: "un país no puede alimentarse si no tiene recursos. Ha llegado el momento de un apoyo generoso y masivo para que los países en desarrollo puedan comprar el alimento de este y otros puertos. Y que la gente pueda comprarlo".



"Los países en desarrollo necesitan ahora el acceso a la financiación. Necesitan ahora el alivio de la deuda, necesitan recursos para invertir en sus pueblos, ahora", reiteró.



El secretario general de la ONU estuvo acompañado en Odesa del ministro ucraniano de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov, quien declaró: "hoy, diez buques están listos para recibir carga en los tres puertos de Odesa. Esperamos que puedan recibir otras 40 peticiones de barcos para llegar aquí. Así que estoy contento de que la iniciativa esté funcionando".

Desde Odesa, Guterres pidió acelerar la exportación de cereales. Foto: AFP

Sobre la situación en Zaporiyia

Guterres abordó la situación en la central nuclear de Zaporiyia, en el mismo día en que tanto Ucrania como Rusia mencionaron la posibilidad de que se produzca algún incidente en la instalación, ocupada por tropas rusas desde comienzos de marzo pero que sigue suministrando electricidad tanto a las zonas ucranianas como a la parte ocupada por Rusia en el sur de Ucrania.



"Si el territorio de la planta hubiera sido desmilitarizado el asunto del ataque y las acusaciones por parte ucraniana y rusa se podría haber resuelto. La electricidad procedente de la planta es ucraniana, el pueblo de Ucrania la necesita, especialmente durante el invierno, y eso debe respetarse", dijo Guterres.



El secretario general de la ONU visitó este jueves Leópolis, donde se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de Turquía, Recep Erdogan.



Los tres acordaron continuar con la coordinación de la aplicación de la iniciativa sobre exportación de cereales, abordaron la situación en la planta de Zaporiyia y el trato a los prisioneros de guerra ucranianos.



El presidente ucraniano se mostró tras esa reunión contrario a plantearse participar en negociaciones de paz para resolver el conflicto que comenzó en febrero pasado con la invasión de Ucrania por tropas de Rusia y aseguró que no es realista proceder a esas conversaciones mientras el Ejército ruso ocupe Ucrania.

