Rusia y Bielorrusia iniciaron este jueves ejercicios militares de 10 días, en medio del temor de países occidentales de que Moscú planee una escalada en el conflicto ucraniano.

El ministerio ruso de Defensa anunció en un comunicado el inicio de las maniobras de entrenamiento que deben continuar hasta el 20 de febrero en Bielorrusia y consisten en "suprimir y repeler una agresión externa".



Las maniobras exacerbaron las tensas relaciones de Rusia con Occidente, que ha alertado que Moscú desplegó al menos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania en anticipo de una posible invasión.



¿En qué consisten los ejercicios militares?

Estos ejercicios, el mayor despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han despertado inquietud en la Gobierno de Kiev y sus socios occidentales, que acusan a Moscú de preparar una invasión de Ucrania.



Durante las maniobras se ensayarán operaciones de defensa de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia contra una agresión exterior y también acciones de lucha antiterrorista.

​

​Para estos ejercicios se desplegaron sistemas de defensa antiaérea de largo alcance S-400 en un polígono militar en la región de Brest, limítrofe con Ucrania y Polonia. Estas baterías de misiles, que necesitan menos de cinco minutos para estar operativas, tienen un alcance de hasta 400 kilómetros.



Rusia informó asimismo de la participación de aviones de ataque a tierra Su-25SM, que tienen su base habitual en el Lejano Oriente, y de una docena de cazas de cuarta generación Su-35.





¿Qué dice Occidente?

Sí, la magnitud puede ser mayor que antes, pero también la situación es mucho más tensa FACEBOOK

TWITTER

La Casa Blanca denunció que Rusia ha desplegado ya 5.000 soldados rusos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y que planea incrementar esa cifra hasta los 30.000 hombres. Dicho despliegue incluiría los misiles tácticos Iskander, que según los militares rusos son capaces de superar el escudo antimisiles estadounidense, aunque el Ministerio de Defensa no ha informado de ello.



Moscú y Minsk han defendido la "transparencia" de las maniobras conjuntas, que no rebasarían los límites contemplados por los acuerdos internacionales, al tiempo que acusan a la OTAN de más que duplicar sus ejercicios en el último año y ampliar su presencia militar cerca de las fronteras de ambos países.



El Kremlin defendió este miércoles la envergadura de los ejercicios militares en Bielorrusia, al señalar que ambos países están sometidos a "amenazas sin precedentes".



"Estas no son las primeras maniobras conjuntas que se celebran en Bielorrusia. Se celebran periódicamente. Sí, la magnitud puede ser mayor que antes, pero también la situación es mucho más tensa", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Moscú asegura que las unidades rusas regresarán a sus lugares de emplazamiento permanente al término de los ejercicios.

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, estaba el jueves en Moscú para un diálogo con su par ruso, Serguéi Lavrov, y urgir al Kremlin desistir de un ataque o enfrentará "consecuencias masivas" por las sanciones occidentales.



Ni Moscú ni Minsk han revelado la cantidad de soldados que participan en los ejercicios, pero Estados Unidos ha dicho que Rusia pensaba enviar 30.000 soldados a varias regiones de Bielorrusia.



Ante las preocupaciones occidentales, el Kremlin ha insistido en que no tiene intenciones de dejar a sus tropas permanentemente en Bielorrusia.



El ministerio ruso de Defensa dijo el jueves que su personal militar entrenaría para reforzar secciones de la frontera bielorrusa para bloquear el envío de armas y municiones al país, entre otros escenarios.

