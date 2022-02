Los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, hablaron ayer cada uno por separado con el líder ruso, Vladimir Putin, en un momento en que Washington teme una ofensiva 'inminente' en Ucrania por parte de las tropas de Moscú.



La conversación telefónica entre Biden y Putin duró unos 62 minutos. Sobre el balance de la reunión, la presidencia estadounidense dijo que advirtió a Moscú que atacar a Ucrania tendrá “rápidos y severos costos”.



Biden avisó que, si bien su país está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, se encuentra “igualmente preparado” para escenarios distintos a la diplomacia en coordinación con sus aliados europeos.



La llamada “fue profesional y sustantiva y duró más de una hora. No hubo un cambio fundamental sobre lo que se está desarrollando desde hace varias semanas”, dijo ayer a periodistas el funcionario que pidió no ser identificado.



Por su parte, el Kremlin acusó ayer a Washington de fabricar provocaciones en torno a Ucrania y denunció las “especulaciones sobre una supuesta ‘invasión rusa’”. Además, Rusia denunció que el “auge de la histeria” norteamericana sobre Ucrania llegó a su “clímax” y recalcó que Biden y Putin acordaron “proseguir” el diálogo sobre la crisis.



La de ayer fue la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania.

Tropas ucranianas entrenan en cercanías a Chérnobil. Foto: AFP

A propósito, Estados Unidos pidió el viernes a sus ciudadanos que abandonen territorio ucraniano en las próximas 24 a 48 horas ante la “posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín.



A este llamado de evacuar a sus ciudadanos se sumaron otros 20 países, entre ellos Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Canadá y Japón. Incluso, Washington anunció ayer que ordenó la salida de todos sus funcionarios diplomáticos “no esenciales” que están en territorio ucraniano.



La otra ronda diplomática de ayer la protagonizaron París y Moscú. Macron y Putin sostuvieron vía telefónica otro diálogo que duró casi dos horas. “El diálogo sincero no es compatible con la escalada” militar, recalcó Francia.



Fuentes del Elíseo indicaron que Putin reiteró a Macron que sus intenciones en Ucrania no son ofensivas, declaraciones que París se toma con “prudencia” puesto que el despliegue militar en la frontera ucraniana es “consecuente” y está “listo para el ataque”.



Sin embargo, el lenguaje utilizado por París no es tan tajante como el de Washington en lo que se refiere a las intenciones de Putin. “No damos a Rusia un cheque en blanco, tenemos que mantenernos vigilantes. No hay signos de que vayan a pasar a la ofensiva, pero estamos atentos para prevenir lo peor”, señalaron las fuentes francesas.



Putin, entre tanto, se volvió a quejar de que EE. UU. y la Otán se nieguen a aceptar “las iniciativas rusas” para rebajar tensiones, es decir, que la Alianza ofrezca garantías de que no se expandirá hacia el este ni incorporará a Ucrania y que opere retiradas de sus medios militares en Europa occidental.



Por su parte, los cancilleres de Estados Unidos y Rusia también se reunieron ayer vía telefónica, lo que abrió otro frente de diálogo durante la jornada de ayer.



El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con el jefe de la diplomacia de EE. UU, Antony Blinken. Foto: AFP

El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, denunció que hay “campaña de propaganda lanzada por Estados Unidos y sus aliados sobre una ‘agresión rusa’ y tiene como fin provocar y envalentonar a las autoridades de Kiev” en el conflicto de la región de Donbás, región del este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas se enfrentan desde hace ocho años a separatistas prorrusos apoyados por Moscú.



Mientras que su homólogo estadounidense, Antony Blinken, dijo que su país está abierto al diálogo, pero exigió una “desescalada” en zona de tensión para continuar con estos esfuerzos.



Estas conversaciones a varias bandas ocurren después de que Washington advirtió este viernes que un ataque ruso en territorio ucraniano podría ocurrir “en cualquier momento”.



En medio de este fuego cruzado de declaraciones y de máxima tensión, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ayer a los ucranianos que no se dejen llevar por el pánico ante el drástico incremento de información sobre una inminencia de un ataque ruso. Zelenski afirmó que hay “pocos datos” certeros sobre una invasión.



A propósito, más de 5.000 personas asistieron ayer en Kiev (capital de Ucrania) a la Marcha por la Unidad para expresar su disposición a resistir a una eventual agresión rusa.



Esta semana, la tensión en el este de Europa se incrementó por el inicio de entrenamientos y ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia cerca de la frontera ucraniana. Sin embargo, el Kremlin ha afirmado que retirará todas las tropas una vez terminen estas maniobras.



REDACCIÓN INTERNACIONAL



*Con información de Efe y AFP