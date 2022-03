Como resultado de los primeros siete días de invasión en Ucrania por parte de Rusia, más de 2.000 civiles ucranianos han muerto durante los bombardeos y enfrentamientos que asedian al país, según informó este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia (DNS) de esa nación. La cifra, sin embargo, hace tres días no llegaba al medio millar, una muestra de cómo se ha recrudecido la ofensiva militar rusa durante estas últimas jornadas.



“Durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores”, señala el comunicado oficial.



Entre ellos, han fallecido 21 niños y 55 han resultado heridos, según Liudmila Denísova, defensora del Pueblo, quien abogó por crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania al considerar que salvaría muchas vidas.



Los bombardeos rusos comienzan a hacer mella en la población civil, especialmente en las regiones rusoparlantes, que están ofreciendo mucha más resistencia de la esperada por el Kremlin. En medio de estos combates, ambos países se preparan hoy para reunirse en Bielorrusia en una segunda ronda de negociaciones.



Las operaciones rusas en Ucrania, no obstante, han seguido su curso. El ejército de Moscú avanzó este miércoles en el este y el sur del país, donde intenta tender un corredor terrestre entre el Donbás y la anexionada península de Crimea, y anunciaron también que tomaron control de Jersón.



Járkov, una de las principales ciudades del país, fue este miércoles otra vez escenario de intensos combates. Una vez más, los edificios gubernamentales y las academias militares fueron el epicentro de los bombardeos rusos.



También quedó destruido el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), uno de los objetivos prioritarios del ejército ruso durante esta campaña militar. Durante la madrugada desembarcaron en la ciudad las fuerzas aerotransportadas rusas, que se hicieron con el control de la estación de tren y el puerto fluvial, según admitió el alcalde, Ígor Kolijáyev.



Además, las tropas rusas incrementaron la presión en el cerco sobre Mariúpol, ciudad estratégica situada en la región de Donetsk y bañada por la costa del mar de Azov, al igual que ocurre con Nikoláyev, mientras ya controlan Melitopol, en la región de Zaporozhie.



“Los militares rusos no ponen obstáculos a la salida de la población civil”, aseguró el Ministerio de Defensa, aunque Moscú no piensa detener su ofensiva, tal y como han asegurado esta semana ya varios altos cargos.



Sin embargo, el avance de un convoy militar de Rusia hacia Kiev se quedó estancado entre las últimas 24 y 36 horas por la resistencia ucraniana y porque los rusos se estarían reagrupando y evaluando el progreso que no han logrado, según informó este miércoles el Pentágono.



El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, aseguró en una rueda de prensa que otro de los motivos del estancamiento de esa caravana castrense es “desafíos logísticos y de mantenimiento”.



Al tiempo, Estados Unidos dijo que teme un aumento de las víctimas civiles, en un momento en el que el ejército ruso parece decidido a bombardear las grandes ciudades para reforzar la rendición de los ucranianos.



“Prevemos un mayor uso de la artillería cuando se acerquen a los centros urbanos y cuando intenten cercarlos”, dijo a la prensa un funcionario que pidió el anonimato.

Por otro lado, y por primera vez en siete días de ofensiva militar, Rusia admitió la muerte de 498 de sus soldados en la guerra, además de 1.597 militares heridos, según el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashénkov.



En medio de esta nueva jornada de ofensiva militar, Rusia y Ucrania se preparan para una segunda ronda de negociaciones. Hoy habrá diálogos en territorio bielorruso, pero en esta ocasión en Belovézhskaya Puscha, en la región de Brest, más cerca de Polonia.

“Estamos preparados para negociaciones, estamos abiertos para la diplomacia, pero de ninguna manera estamos preparados para aceptar los ultimátums rusos”, dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba. Por su parte, Rusia aseguró que las negociaciones con Ucrania incluirán discusiones sobre un cese del fuego.

Ciudad de Járkov, Ucrania, tras bombardeo ruso. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Repudio en ONU y sanciones

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este miércoles por aplastante mayoría una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y “deplorar” la agresión infligida a su país vecino. Con 141 votos a favor, 5 en contra, (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones (China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Kazajistán, Nicaragua y Pakistán, entre otros) la resolución, no vinculante, quedó aprobada.



Brasil, pese a que su presidente, Jair Bolsonaro, afirmó el domingo que seguirá “en la neutralidad” con relación a la invasión rusa a Ucrania, votó a favor de la resolución. Al igual que México y el resto de los países latinoamericanos que no se abstuvieron.



El texto “deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania” en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que les prohíbe a sus miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado.

Asamblea de Naciones Unidas Foto: Michael M. Santiago. AFP

Por otro lado, la ONU también aseguró que más 874.000 ucranianos se han visto obligados a abandonar el país en busca de un lugar seguro. “Pongan fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia, ahora”, dijo António Guterres, secretario general de la ONU.



Entre tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. “Acabo de notificar a la Presidencia de la CPI mi decisión de proceder inmediatamente a investigaciones activas sobre la situación en Ucrania”, escribió el fiscal, Karim Khan.



(En otras noticias: Video: así fue la fuerte explosión cerca a estación de tren en Kiev)



Por otro lado, Occidente siguió estrechando sus sanciones contra Rusia. Estados Unidos anunció este miércoles que sancionó a 22 entidades relacionadas con el sector de defensa ruso y estableció restricciones a las exportaciones de tecnología que Moscú pueda usar para refinar petróleo. Y el Departamento de Comercio estadounidense extendió a Bielorrusia los controles de exportaciones que ha impuesto para Rusia, con fin de “degradar significativamente” la capacidad de Minsk de respaldar la invasión rusa de Ucrania.



Por su parte, los países de la Unión Europea (UE) excluyeron del sistema de transacciones financieras Swift a siete bancos rusos, sancionados por la invasión, según una decisión publicada este miércoles en el Diario Oficial del bloque. En el listado de bancos sancionados se destaca el VTB, el segundo mayor de Rusia.



Sin embargo, la medida no afecta al mayor banco ruso, Sberbank, ni al Gazprombank, por donde se tramitan pagos europeos por importaciones de gas y petróleo ruso. También fueron sancionados los bancos Ban Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Soccombank y VEB.



No obstante, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dio unas duras declaraciones por las sanciones. Lavrov dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería “una guerra nuclear devastadora”, en declaraciones la televisión catarí Al Jazeera.



A propósito, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, afirmó este miércoles que su país bajo ningún concepto tiene la intención de apretar “el botón rojo nuclear”, tras la reciente orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de poner en “régimen especial de servicio” las fuerzas nucleares rusas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

