Un asesor de la presidencia ucraniana confirmó este martes que las negociaciones de paz con Rusia están "en pausa", puesto que, según dijo, Moscú se resiste a aceptar que las condiciones que se daban al inicio de la guerra han cambiado de forma sustancial.



(Lea: Mariúpol cae en manos rusas tras abandono de Ucrania de lucha en Azovstal)



El asesor, Mijailo Podolyak, afirmó que el Gobierno ruso no comprende "los procesos que se producen ahora mismo en el mundo" en relación a la invasión ni que la guerra ya no avanza "en base a las normas, planes ni objetivos" del Kremlin.



(Le interesa: El ejército ucraniano da por cumplida su misión en Mariúpol)

En declaraciones citadas por el diario Ukrainskaya Pravda, Podolyak agregó que Moscú además no está dispuesta a renunciar a la propaganda a nivel doméstico y que las élites políticas no son capaces de admitir que el Ejército ruso debe retirarse "en condiciones completamente distintas de lo previsto".



Por ello, cree el asesor, la postura del Kremlin no cambiará hasta que entren en vigor todos los paquetes de sanciones internacionales, hasta que queden al descubierto las "capacidades de combate reales" de sus fuerzas armadas y Rusia pierda "los restos de su reputación".



"En mi opinión, el objetivo estratégico de los rusos es o todo o nada," afirmó Podolyak, quien manifestó sin embargo que en este punto Kiev no se plantea la cuestión de una "salida" del proceso de negociación de la delegación ucraniana.

Así luce la ciudad de Mariúpol en medio de los ataques rusos. Foto: AFP

Las conversaciones se retomarán cuando haya "algo concreto", destacó el asesor y agregó que en esta cuestión desempeñarán un papel circunstancias como la evacuación de los defensores de Azovstal y la situación en la región de Jersón, ocupada por fuerzas rusas.



El viceministro ruso de Exteriores, Andréi Rudenko, aseguró este martes que Ucrania ha abandonado el proceso negociador, cuya última ronda de conversaciones presenciales tuvo lugar el pasado 29 de marzo en Estambul.



El último encuentro encabezado por el negociador ruso Vladimir Medinski y el representante ucraniano David Arakhamia tuvo lugar el 22 de abril, según las agencias rusas. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de "aparentar" que negocia, afirmando que Moscú quería quería seguir con el diálogo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

