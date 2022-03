A pesar de estar bajo un intenso bombardeo por parte de Rusia durante más de tres semanas, el ejército de Ucrania ha comenzado a cambiar el pulso del campo de batalla en algunas áreas para recuperar terreno frente a las fuerzas invasoras, dijo el martes el Departamento de Defensa de Estados Unidos.



(Le puede interesar: Zelenski dice que acuerdo con Rusia tendrá que ser ratificado en las urnas)

Según declaró a la cadena de noticias CNN el portavoz del Pentágono, John Kirby, la resistencia de Ucrania, respaldada por millones de dólares concedidos en ayuda militar por potencias occidentales, ha sido inesperadamente feroz, y ahora los ucranianos están reposicionándose "en algunos lugares y en ocasiones a la ofensiva".



"Están persiguiendo a los rusos y sacándolos de lugares por donde ya habían estado previamente", destacó, particularmente en Mikolaiv, ciudad en el sur del país que defiende el acceso al importante puerto de Odesa.



"Hemos visto que esto ahora ha aumentado en los últimos días", indicó. Los ataques militares indiscriminados de Moscú han devastado varias ciudades ucranianas desde que invadió con decenas de miles de tropas a su vecino de Europa del Este el 24 de febrero.

Edificio alcanzado por misiles rusos en Kiev, mientras bomberos tratan de apagar las llamas / Volodymyr Zelensky. Foto: EFE

El número de civiles va en aumento y más de diez millones de personas han huido de sus hogares, según distintos reportes.



Muchos analistas aún no ven una salida clara al conflicto. Kirby aseguró sin embargo, que no podía confirmar los informes de funcionarios de gobierno ucranianos de que sus tropas habían retomado al menos una ciudad y esperaban tomar más en los próximos días.



Pero sería "consistente con el tipo de lucha y los tipos de capacidades que hemos visto usar a los ucranianos", dijo.



En cuanto a los rusos, Kirby se hizo eco de lo expuesto por analistas occidentales que han dicho que las fuerzas invasoras se han estancado.



(En otras noticias: ¿Qué mueve a Putin? Agentes tratan de entender qué pasa por su cabeza)



"Se están quedando sin combustible. Se están quedando sin alimentos. No están integrando sus operaciones de manera conjunta como uno pensaría que lo haría un ejército moderno", precisó Kirby, quien consideró que los rusos "están frustrados".



En ese sentido, el funcionario subrayó que "se han visto enlentecidos. Y una parte de ello....es debido a su propia ineptitud".



AFP

