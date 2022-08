La central nuclear de Zaporiyia volvió a quedar conectada con la red eléctrica de Ucrania, un día después de su interrupción total por el incendio registrado este jueves en un pozo de esa planta, ocupada por tropas rusas.



La empresa ucraniana Energoatom comunicó este viernes que se ha restablecido la conexión con el sistema energético del país tras subsanarse los problemas derivados del incendio en un pozo de cenizas de la planta.



(Lea también: Desconexión de central de Zaporiyia podría provocar un accidente atómico)

La desconexión total se produjo este jueves, tras resultar afectada la última línea en servicio. Otras tres líneas había sido dañadas anteriormente por ataques que la empresa calificó de "terroristas".



La situación de la planta, la mayor central nuclear de Europa, ha generado gran preocupación por el peligro de que la confrontación entre Rusia y Ucrania termine llevando a un incidente atómico de consecuencias impredecibles.



El ejército ruso controla la central desde el pasado mes de marzo, pero los operadores ucranianos siguen trabajando en ella, en un contexto de bombardeos y tensiones que preocupa a la comunidad internacional.



(Le puede interesar: Ucrania propone crear tribunal internacional que juzgue a Putin por la guerra)

Facebook Twitter Linkedin

Ataques contra la central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE

Riesgo en la central

En ese sentido, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está a la espera de que se pueda materializar una visita de sus expertos a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que está en manos rusas y, dada la situación con los dos contendientes, no descarta el riesgo de un accidente.



Su director general, Rafael Grossi, señala en una entrevista al diario francés Le Monde que, aunque "no hay que ser alarmista", tampoco se puede banalizar "una situación que no lo es", en referencia al que es el mayor complejo nuclear en Europa, objeto de acusaciones cruzadas por parte de Kiev y Moscú en los alrededores del complejo.



(Además: OIEA confirma que habrá inspección en central de Zaporiyia 'en próximos días')



"La instalación funciona, pero con dificultades, de forma que en las circunstancias actuales no se puede excluir el escenario de un accidente. Hay continuas interrupciones de la alimentación eléctrica, problemas con el combustible usado...", precisa.

Aunque no hay que ser alarmista, tampoco se puede banalizar una situación que no lo es FACEBOOK

TWITTER

Grossi reconoce que está "inquieto" porque aunque la seguridad nuclear ha avanzado "enormemente" desde el accidente de Chernóbil en 1986, "en medio de una guerra la seguridad no es nunca absoluta".



También que se habían barajado diferentes posibilidades de siniestros nucleares, pero no que un gran complejo como el de Zaporiyia se encontrara en medio de un conflicto convencional como el de las dos guerras mundiales, con carros de combate, movimientos de tropas y trincheras.

Facebook Twitter Linkedin

Central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE

El director general, que este jueves fue recibido en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar en la organización de una misión del OIEA que sea aceptada por las partes, insistió en que el objetivo sería la seguridad de la instalación, es decir, "su funcionamiento normal y sin obstáculos".



(Puede leer: Ucrania luchará 'hasta el final': palabras de Zelenski en Día de Independencia)



Señaló que él no tiene ningún mandato de mediador entre Rusia y Ucrania, sino que su papel se reduce a una misión "de carácter técnico" para evitar un accidente.



Si la visita llegara a hacerse, los expertos empezarían por un examen sobre la situación de la central, antes de reparar los sistemas de transmisión que han resultado dañados. También inspeccionarían las piscinas donde está el combustible usado y abordar "la cuestión sensible del aprovisionamiento en electricidad, que es indispensable para el enfriamiento de los reactores".

*Con información de AFP y EFE

Más noticias

Analistas prevén que la guerra en Ucrania se extenderá a 2023, ¿por qué?

Afirman que Putin ha tenido que usar dobles debido al deterioro en su salud

Rusia promete 'no tener piedad' con los asesinos de la hija de Alexander Duguin