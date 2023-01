El acuerdo para enviar tanques pesados alemanes a Ucrania, para disgusto de Moscú, implica que los países occidentales dieron un paso simbólico de apoyo a Ucrania, que se beneficiará de un armamento que puede ayudarle a romper las líneas rusas.



(Siga leyendo: Leopard 2: así es el poderoso tanque alemán que recibirá Ucrania para la guerra)



¿Qué puede significar este envío en el marco de la invasión rusa, que justamente esta semana cumple once meses?

Se rompe un nuevo tabú

Las insistentes presiones de Ucrania para recibir los carros de combate alemanes Leopard dieron resultado y este miércoles Alemania cedió y prometió enviar 14 tanques a Ucrania, dando su venia además para que los países europeos que tengan existencias puedan transferirlas al ejército ucraniano.



(En contexto: Oficial: Alemania confirma el envío de los tanques tipo 'Leopard 2' a Ucrania)



"De la entrega de 5.000 cascos pesados (de combate, NDLR) al envío del Leopard a Ucrania: en menos de un año Alemania desmontó siete décadas de política pacifista. Puede que haya sido con reticencia, pero se trata de un importante punto de inflexión", comentó en Twitter Bruno Lete, del centro de estudio German Marshall Fund, con sede en Washington.



El Reino Unido ya ofreció una decena de tanques Challenger 2 y Francia y Estados Unidos se comprometieron a entregar blindados de reconocimiento y de infantería y estudian la posibilidad de entregar carros de combate pesados.



Este frente unido para apoyar a Ucrania es un nuevo agravio para los rusos, que desde inicios del conflicto apuestan por un agotamiento del apoyo de los occidentales.



(Además: El Kremlin sobre el envío de tanques a Kiev: 'Es un plan destinado al fracaso')



Con esta ayuda de otra gama entregada a Ucrania, los occidentales se arriesgan nuevamente a ser acusados de ser "cobeligerantes" por Rusia.



Pero, en los hechos, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya se rompieron barios tabúes. "Los obuses y los lanzacohetes múltiples entregados en 2022 son equipos tanto o más serios que los carros de combate, ya que la artillería es más potente", destacó el analista militar Mykola Bielieskov.



Estados Unidos superó su reticencia y terminó por aceptar la entrega a Ucrania de su sistema de misiles tierra aire de medio alcance Patriot, que es considerado como uno de los mejores dispositivos de defensa antiaérea de los ejércitos occidentales.



(Siga leyendo: ‘Francia apoyará a Colombia en implementación del Plan Nacional de Desarrollo’)

Facebook Twitter Linkedin

Tanques Leopard 2 que envió Alemania a Ucrania (Foto de archivo). Foto: EFE

¿Cómo va a reaccionar Moscú?

El embajador ruso en Alemania, Serguéi Nechaev, criticó este miércoles la decisión como "extremadamente peligrosa" y afirmó "llevará el conflicto a un nuevo nivel de confrontación".



Una fuente del bloque europeo señaló que los tanques no son "una herramienta de escalada, dada su probable utilización por los ucranianos" solamente en su territorio, no más allá.



(Además: Ucrania: Zelenski destituye a altos funcionarios por acusaciones de corrupción)



Como respuesta, Moscú podría verse tentado de desplegar por primera vez en el terreno su tanque T-14, una nueva generación de armamento que no ha sido utilizada en combate. Pero solamente hay fabricados una veintena de carros, destacó Andras Racz, del Consejo Alemán de Relaciones Internacionales.

Los rusos saben bien que una decena de tanques occidentales no van a cambiar el devenir del conflicto. FACEBOOK

TWITTER

Así, "a falta de una respuesta militar simétrica, se puede esperar una intensificación de la ofensiva informativa por parte de Rusia, que podría verse incitada a lanzar una segunda ola de movilizaciones".



Pero el experto señaló que "los rusos saben bien que una decena de tanques occidentales no van a cambiar el devenir del conflicto. Yo no espero una escalada inmediata de parte de Moscú".



(Vea también: Zelenski cumple 45 años con una crisis de Gobierno y el regalo de los 'Leopard')



De otro lado, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, afirmó este miércoles que debe evitarse una escalada con Rusia en el conflicto de Ucrania, tras autorizar el envío de tanques Leopard a Kiev.



"En todo lo que hacemos, debemos siempre dejar claro que hacemos lo necesario y lo posible para apoyar a Ucrania. Al mismo tiempo, debemos impedir que el conflicto escale a una guerra entre Rusia y la Otán", dijo Scholz en un discurso ante la cámara baja del Parlamento alemán.

Un activo para Kiev

Ucrania pide desde diciembre que le entreguen unos 300 tanques occidentales para lanzar contraofensivas, tras meses de relativa estabilidad del frente y ante el temor de que Rusia lance una vasta ofensiva en el Donbás, en el este, con la llegada de la primavera boreal.



(Además: Joven vive escondido en un bosque siberiano para huir del reclutamiento de Putin)



Los carros y blindados pueden permitir que las fuerzas ucranianas ganen dinamismo y dan una esperanza a la hora de romper las líneas de defensa rusas con el apoyo de artillería, lo que permitiría salir de la guerra de trincheras que impera en el este del país.



"Los carros de combate forman parte integral de la guerra conjunta desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguna operación defensiva ni ofensiva es posible sin un arsenal de carros de asalto", indicó el experto ucraniano Mykola Bielieskov.



El analista indicó que estos tanques no son una solución milagro. "Solamente si son empleados de forma concertada con una infantería mecanizada, el uso de artillería, la defensa aérea y los misiles, los tanques pueden aportar resultados", advirtió.

AGENCIA AFP