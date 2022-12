El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció este miércoles en Washington el apoyo estadounidense y recibió promesas de más ayuda, incluidos nuevos sistemas de defensa antimisiles, en su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa en febrero.



Poco antes de la llegada de Zelenski a Washington, el Gobierno de Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.850 millones de dólares que, por primera vez, incluye el sistema Patriot que los ucranianos llevaban meses pidiendo. ¿Esto marca un nuevo rumbo en la guerra con Rusia?



Biden afirmó que el envío del sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania no debe ser interpretado como una escalada con Rusia. "Es un sistema de defensa, no supone una escalada, es defensivo", dijo al ser preguntado en una rueda de prensa, posterior al encuentro en la Casa Blanca, sobre la forma en la que Moscú puede percibir el nuevo envío de armamento desde Washington a Ucrania.

Junto a él, estaba Zelenski, quien consideró que los misiles Patriot "fortalecerán de forma significativa" el espacio aéreo ucraniano. "Es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania", manifestó el presidente.



Además, bromeando en respuesta a la pregunta de otro periodista, el líder ucaniano dijo que, una vez que reciban lo misiles Patriot, volverán a pedir más sistemas de misiles de este tipo a Estados Unidos.



Este miércoles, Biden también reafirmó que Estados Unidos, la Otán y la Unión Europea (UE) están unidos en su apoyo a Ucrania frente a Rusia porque lo que está en juego es la propia "idea de soberanía".



De otro lado, para Rusia El apoyo de Estados Unidos a Ucrania sí se trata de una señal de escalada en su contra. El Kremlin comentó este jueves el encuentro de los dos presidentes y consideró que Estados Unidos continuará luchando "indirectamente" contra Rusia "hasta el último ucraniano".



"(El encuentro de Biden y Zelenski) evidencia que Estados Unidos continuará su política para luchar de facto e indirectamente con Rusia hasta el último ucraniano", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Peskov señaló que en el Kremlin siguieron atentamente las informaciones relacionadas con la visita de Zelenski a Washington. "Por el momento, podemos lamentar que ni el presidente Biden ni el presidente Zelenski han dicho ni una palabra que pueda percibirse como una disposición a escuchar las preocupaciones de Rusia", afirmó.

Zelenski y Biden, en su rueda de prensa desde la Casa Blanca. Foto: AFP

Añadió que "no hubo ni una palabra para prevenir a Zelenski de continuar los ataques bárbaros contra viviendas de localidades del Donbás". Tampoco "hubo llamamientos reales a la paz, no de cara a la galería, sino reales", aseguró Peskov.



Por su parte, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, afirmó este jueves que la acciones de la administración de Biden llevan a una

escalada de "consecuencias difíciles de imaginar", al referirse al respaldo ofrecido a Ucrania.



"Pese a nuestras advertencias, a Kiev serán enviados sistemas de misiles antiaéreos Patriot", dijo el diplomático en una declaración recogida por la agencia oficial rusa TASS.



¿Pero por qué genera tanto interés el sistema de defensa antiaérea Patriot?

Estados Unidos informó que solo enviará una batería antiaérea Patriot a Ucrania. Una de esas baterías suele incluir un radar que detecta y sigue el objetivo, ordenadores, generadores y una estación de control, además de ocho minilanzaderas con cuatro misiles listos para disparar.



Y aunque está por verse qué impacto puede tener una sola batería Patriot, lo cierto es que Ucrania teme una creciente avalancha de misiles rusos y se ha enfrentado a una serie de ataques con drones, muchos de ellos comprados por Moscú a Irán. Las fuerzas rusas, además, han bombardeado centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles justo cuando el país padece el invierno.



El ‘Patriot missile system’ es un sistema y arma de defensa aérea, la más avanzada que dispone el arsenal estadounidense, y oficiales del ejército ucraniano aseguran que es el más significativo apoyo que ha hecho Estados Unidos a ese país en los últimos meses.



Se espera que el arma llegue a Ucrania y esté lista para utilizarse para la primavera. Miembros del ejército estadounidense explican que es un sistema complejo de utilizar y que el entrenamiento “tomará su tiempo”.



Por lo pronto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que su país dará con "un antídoto" contra estos sistemas de defensa antiaérea. "Lo tendremos en cuenta y encontraremos un antídoto", dijo el jefe del Kremlin durante una comparecencia de prensa en Moscú tras participar en una reunión del Consejo de Estado sobre las políticas juveniles.



Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Pavel Bednyakov/EFE/EPA/Sputnik/Kremlin Pool

Según Putin, los Patriot son sistemas "bastante antiguos" y no funcionan "tan bien" como los rusos S-300. "Los crujiremos" como nueces, dijo sobre los sistemas estadounidenses.



Para el presidente ruso, los nuevos envíos estadounidenses a Ucrania no hacen más que "alargar el conflicto". "Los que lo hacen, lo hacen en vano. Simplemente alargan el conflicto. Eso es todo", aseveró.



Al ser preguntado sobre negociaciones de paz con Ucrania, Putin dijo que "todos los conflictos armados terminan de una forma u otra en negociaciones" y que Moscú tampoco renuncia a ello. "Pero las autoridades de Ucrania han prohibido entablar negociaciones con Rusia", señaló.



El panorama respecto a este sistema aéreo de defensa no es del todo claro. Sin embargo, Moscú dijo previamente que los Patriot, al igual que otras armas entregadas a Ucrania por países occidentales, serán un objetivo legítimo para las fuerzas aéreas rusas.



Con este nuevo paquete, la ayuda militar entregada por Estados Unidos a Ucrania asciende a 21.300 millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero pasado.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Internacional

*Con información de EFE y AFP