Ucrania empezó la defensa de su territorio frente al ataque ruso, orquestado el 24 de febrero y para el que usó su propio armamento, de fabricación soviética. Sin embargo, Moscú consumió esas armas en pocos meses y a casi siete meses de guerra se vio empujado a retirarse de varias ciudades por cuenta, principalmente, de los envíos de armas y municiones de los gobiernos de EE. UU., Canadá y la Unión Europea (UE).



Y es que sin su ayuda, los rusos ya estarían en Kiev. Los ucranianos avanzan ahora hacia los territorios que perdieron en 2014 e incluso apuntan a la península de Crimea, ocupada por Rusia hace ocho años.



Las armas son esenciales, pero Ucrania tuvo, sobre todo en los últimos meses, otro tipo de ayuda que según fuentes de la Otán está siendo esencial en los éxitos militares ucranianos y la retirada de los rusos.



Esas fuentes explican que los europeos, pero sobre todo Estados Unidos, tienen puesto a disposición del alto mando militar ucraniano inteligencia y sistemas de vigilancia aérea y satelital suficientes para que los militares ucranianos tengan en todo momento una imagen real de lo que pasa sobre el terreno. Los rusos no tienen esa capacidad, lo que está dando una ventaja militar a Ucrania.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo reconocía durante la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken el pasado 8 de septiembre: “No habría podido recuperar esos territorios sin la ayuda de Estados Unidos”. Esa recuperación de territorios suma ya más de 6.000 kilómetros cuadrados en unos pocos días, sobre todo en el entorno de Járkov, la segunda ciudad ucraniana. La progresión ucraniana siguió a ese ritmo esta semana.



Ucrania recibió artillería, munición, misiles anti-buque, armas antiaéreas, blindados de transporte de tropas, armas personales, toda la panoplia. Entre Estados Unidos y los europeos habrán enviado a finales de año más de 25.000 millones de euros en armas.



La guerra es cara. Una de las armas que cambió la tendencia sobre el terreno fue la artillería de larga distancia. Los himars estadounidenses, y modelos similares británicos, franceses, noruego y británicos hicieron que las tropas ucranianas pudieran alcanzar con artillería a los rusos sin exponerse. Alcanzan 80 kilómetros. Pero además de las armas llega la inteligencia y el control occidental de los cielos.

Aviones espía de la Otán sobrevuelan el Mar Negro continuamente. Ahí tienen acceso a datos electrónicos y magnéticos de las fuerzas rusas. Esos datos, unidos a los que se obtienen de los satélites de vigilancia occidentales, son puestos a disposición de los ucranianos, que pueden ver así lo que pasa sobre el terreno casi en tiempo real.



Fuentes de la Alianza Atlántica dicen que nunca hubo una operación tan discreta y de tal tamaño desde finales de la Guerra Fría y que por ahora no se ve molestada por los rusos. ¿Rusia no puede ir a por esos aviones sobre el Mar Negro? A esa pregunta las fuentes creen que no está claro que Rusia pueda y que aunque pudiera atacar a aviones que no están sobre su territorio sería un acto de guerra, un ataque directo a la Otán.



La ayuda va más lejos. Según contaba este martes el diario The New York Times, militares estadounidenses habrían preparado el contraataque militar con los mandos ucranianos. Fuentes de la Otán no confirman esa información, pero aseguran que no hay soldados occidentales sobre el terreno y que la ayuda en todo caso sería desde el exterior. El diario estadounidense explica que los mandos de su país diseñaron líneas de ataque que después los ucranianos adaptaron.



Pese a estos avances de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó este viernes cambiar su estrategia en el campo de batalla. “El plan de la operación militar especial no requiere de cambios”, dijo en rueda de prensa tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la histórica ciudad uzbeka de Samarcanda.



Recordó que Rusia no combate “con el Ejército completo” y “sólo con una parte”, que incluye a los soldados profesionales. “Nosotros no tenemos prisa al respecto”, dijo. En cuanto a la “activa contraofensiva ucraniana” aseguró: “Pues, veremos cómo se desarrolla, en qué acaba”.

¿Qué viene ahora?

Lo cierto es que mientras Washington se dedica a la parte militar, la diplomacia europea ya mira al período post-guerra. Los europeos no tienen intención de admitir a Ucrania como Estado miembro de la Otán, pero sí quieren que el país se sienta seguro ante Rusia.



Un grupo de expertos liderado por el exprimer ministro danés y exsecretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, entregó el martes a Zelensky un informe en el que proponen un pacto de seguridad que dejaría a Ucrania fuera de la Alianza Atlántica pero con algunas garantías de Defensa. Entre los redactores del informe está también Andrei Yermak, jefe de la Administración presidencial ucraniana, uno de los hombres más influyentes del entorno de Zelenski.



El informe propone que un grupo de países garantes (Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania y Polonia) se comprometan a armar a Ucrania hasta el punto de que la potencia militar del país sea suficiente para disuadir a Rusia de otro ataque.



Entrarían también como garantes, de forma voluntaria, los países bálticos, los escandinavos y los vecinos de Ucrania en Europa central. El pacto se inspiraría en los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos e Israel, que aseguran a Tel Aviv la superioridad militar sobre sus vecinos árabes.



Fuera de la Otán, Kiev no estará bajo el paraguas de seguridad noroccidental, pero el objetivo es “asegurar que Ucrania no sea nunca más invadida”. Si aun así Rusia volviera a atacar, Ucrania tendría gracias al acuerdo la capacidad de responder militarmente de forma más rápida y contundente.

El informe explica que el plan conlleva condiciones. La principal, “un esfuerzo inversor sostenido durante varias décadas en la industria de Defensa ucraniana, transferencias de armas, una asistencia en materia de inteligencia que dure con el tiempo, misiones de entrenamiento intensivas y maniobras comunes con los ejércitos occidentales bajo control de la Unión Europea y de la Otán”.



El informe apunta incluso a que Ucrania podría firmar “un acuerdo o serie de acuerdos con los países que producen equipamientos de defensa antiaérea y antimisil para equiparse con sistemas modernos y eficaces de Defensa”. Sería una transferencia de tecnología militar que por ahora los gobiernos occidentales no han aceptado. Eso permitiría a Ucrania proteger su espacio aéreo.

Los países que acepten ser “garantes” se comprometerían además a aumentar su ayuda financiera y sus inversiones en Ucrania para reforzar su industria de Defensa y reconstruir el país.



Y firmarían también “exportar armas y proceder a transferencias de tecnología” militar.



El informe de Rasmussen apunta que “el pacto tendría forma de un documento de partenariado estratégico firmado por los países garantes y por Ucrania” y que esas garantías serían "de obligado cumplimiento, basadas en tratados bilaterales" entre cada país garante y Ucrania.



En 1994, EE. UU, Rusia y el Reino Unido se comprometieron a garantizar la seguridad de Ucrania a cambio de que Kiev enviara a Rusia el arsenal nuclear que tenía al desmoronarse la Unión Soviética. Ucrania cumplió y transfirió las armas nucleares a Rusia. Cuando Moscú ordenó el ataque, ni Estados Unidos ni el Reino Unido acudieron en su defensa.



Rasmussen cree que este pacto sería distinto porque sería ratificado como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El plan asegura que la asistencia militar, en caso de que Ucrania fuera atacada, debe llegar en un plazo máximo de 72 horas, tres días.

