El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que la contraofensiva ucraniana está sufriendo pérdidas "catastróficas", justo cuando Kiev reivindica sus primeros avances.



Es la segunda vez desde el pasado viernes que el presidente ruso afirma que su ejército está repeliendo la contraofensiva preparada por Ucrania desde hace meses, con apoyo de armamento occidental.

"Sus pérdidas se acercan a un nivel que podríamos calificar de catastrófico", declaró

Putin durante un encuentro con periodistas que cubren el conflicto, en el que aseguró que las pérdidas materiales rusas "son diez veces menores".



Según él, Kiev perdió "alrededor del 25 por ciento, o quizá el 30 por ciento, de los equipos" que los occidentales le suministraron, de manera que 160 tanques y más de 360 blindados quedaron fuera de servicio.

Del lado ruso, admitió la pérdida de 54 tanques, algunos de ellos reparables. Dichos datos no han podido contrastarse con fuentes independientes debido a que Rusia comunica muy poco sobre sus propias pérdidas.



Entre otras cosas, Putin habló sobre la contraofensiva ucraniana y sobre el armamento ruso. Foto: EFE

Según Putin, Ucrania lanzó su contraofensiva "a gran escala" el 4 de junio en varios sectores del frente.



El mandatario citó dos zonas del sur y una del este, sin mencionar Bajmut. "El enemigo no tuvo éxito en ninguna de esas zonas", aseveró Putin.



Según analistas militares, Ucrania no ha lanzado aún el grueso de sus fuerzas en esta contraofensiva, y está ahora mismo poniendo a prueba la línea del frente, en busca de puntos débiles entre las fuerzas rusas. Dichas operaciones parecen centrarse en tres ejes: Bajmut, Vugledar (sureste) y Orijiv (sur).



Putin reconoció no obstante que las tropas rusas en Ucrania carecen de suficientes municiones de alta precisión y de drones.



El dirigente admitió que Rusia hubiera podido prepararse "mejor" para repeler los disparos de artillería y ataques con drones lanzados desde Ucrania contra zonas rusas cerca de la frontera en las últimas semanas, que obligaron a evacuar a miles de civiles.



Los planes futuros de Rusia

El presidente ruso también aseguró este martes que las futuras ofensivas del Ejército ruso dependerán del potencial de su enemigo cuando termine la actual contraofensiva en el este y sur del frente.



"Todo dependerá del potencial que exista en el momento que termine la llamada contraofensiva. Esa es la clave", dijo en su reunión con el grupo de corresponsales de guerra en el Kremlin.



Putin subrayó que baraja "varios planes", aunque a renglón seguido aseguró que son secretos y que tendrán en cuenta "las catastróficas pérdidas" que está sufriendo Kiev.

El presidente ruso,Vladimir Putin (C), preside una reunión con periodistas de guerra rusos en Moscú. Foto: EFE

"Veremos cuál es la situación. Y partiendo de ello daremos los próximos pasos", señaló en respuesta a la pregunta de si Moscú prepara su propia ofensiva.



Insistió en que Ucrania no puede contar eternamente con el apoyo armamentista de Occidente, al que Kiev ha pedido más tanques, baterías antimisiles y también cazas F-16. Estados Unidos "aparenta como que no teme (una escalada). En cambio, allí hay mucha gente razonable que no quiere llevar las cosas hasta una Tercera Guerra Mundial, en la que no habrá vencedores, incluido EE. UU.", dijo.



Y aseguró que los tanques Leopard 2 suministrados por los países europeos y los blindados estadounidenses Bradley "arden maravillosamente".

Sobre la presa de Kajovka

El presidente ruso, además, responsabilizó a Ucrania de haber bombardeado "deliberadamente" con misiles Himars la presa de Kajovka la semana pasada, con lo cual provocaron su destrucción.



"Ellos atacaron deliberadamente y en reiteradas ocasiones con (misiles) Himars la hidroeléctrica de Kajovka", afirmó, al señalar que "la parte ucraniana se esforzó en lograr" la destrucción de la presa.



No obstante evitó ser concluyente respecto a lo sucedido, al indicar que la parte rusa "no detectó grandes explosiones antes de que se destruyera la presa", por lo cual no descartó que la instalación estuviera minada de antemano, o que se tratara de un golpe de baja magnitud que sirvió como catalizador para la rotura.



Así se ven las zonas inundadas tras el desbordamiento de la presa en Ucrania. Foto: EFE

El presidente ruso afirmó que Rusia no estaba interesada en la destrucción de la presa ya que esto ha causado graves daños a los territorios ucranianos controlados por la parte rusa.



Respecto a los esfuerzos rusos para paliar las consecuencias de las inundaciones causadas por la destrucción de la presa, afirmó que "el Ministerio de Emergencias trabaja allí de un modo muy activo" junto a los militares y las autoridades locales.



Calificó de "graves" los daños ecológicos causados a esta zona, ya que "se inundaron cementerios y vertederos de mataderos".

Rusia evalúa abandonar acuerdo de cereales

El mandatario también se refirió al acuerdo para exportación de granos y afirmó que estudiaba la posibilidad de abandonar el acuerdo que permite a Ucrania exportar sus granos desde puertos del mar Negro.



El mandatario acusó a Ucrania de usar los derroteros seguros establecidos por el acuerdo para "lanzar drones marítimos".



En la reunión, un bloguero de temas militares afirmó que muchos soldados rusos en el frente no entendían por qué Moscú mantenía la vigencia de ese acuerdo. "Probablemente, los muchachos que están combatiendo no tienen claro por qué estamos dejando pasar granos, y yo los entiendo", repuso Putin.

"No lo hacemos por Ucrania, pero por países amigos en África y América Latina. Porque los granos van en primer lugar y principalmente a los países más pobres del mudo", agregó.



El pacto de granos, mediado por la ONU, fue renovado en sucesivas ocasiones desde su primera rúbrica en julio de 2022 y su validez actual se extiende hasta el 17 de julio.



Rusia, golpeada por sanciones occidentales desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania, amenazó en varias ocasiones con retirarse del acuerdo, exigiendo garantías para sus propias exportaciones de fertilizantes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE