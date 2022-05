Ucrania inició el pasado sábado una contraofensiva en la región de Járkov e Izium en un intento de forzar al Ejército ruso a frenar el avance hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones del Ejército ucraniano en la región de Donetsk, donde busca asegurar el control del Donbás.



(Lea: Europa acusó a Rusia de un ciberataque horas antes de la invasión a Ucrania)



"La contraofensiva ucraniana a lo largo de un amplio arco al norte y al este de la ciudad de Járkov ha ganado terreno", constató el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), en un análisis fechado este viernes.



(Le interesa: Guerra en Ucrania ya deja al menos ocho millones de desplazados internos)

La voluntad ucraniana de concentrar lo necesario para esta escalada de operaciones ofensivas, en lugar de desplegar las defensas, muestra la confianza en su capacidad de repeler la operación FACEBOOK

TWITTER

Esto permitiría, según los analistas, repeler a las fuerzas rusas hasta una distancia que ponga a salvo a Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, de la artillería enemiga.



El Ejército ucraniano intensificó sus acciones en el arco entre las ciudades de Járkov e Izium, donde según el Estado mayor, "el enemigo continúa bombardeando las posiciones de artillería" cerca de Járkov, mientras, las tropas rusas llevan a cabo misiones de exploración aérea por medio de drones en Izium.



Pese a ello, según el ISW, "la contraofensiva ucraniana al norte y el este de la ciudad de Járkov ha logrado avances en las últimas 24 horas", lo cual le podría permitir expulsar a la artillería rusa en esa zona.



Se trató de una operación dirigida a "asegurar un terreno clave e interrumpir las operaciones ofensivas rusas" en esta región.



Los militares ucranianos denunciaron que las fuerzas rusas volaron tres puentes en las localidades de Tsyrkuny y Rusky Tyshky, al nordeste de Járkov, con el objetivo de frenar la contraofensiva.

Facebook Twitter Linkedin

Helicóptero ruso destruido en la localidad de Gostomel, cerca a Kiev. Foto: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

¿Puede Ucrania responder a los ataques?

El intento de repeler y remover las tropas de Rusia en suelo ucraniano aunque ha sido frustrado, ha supuesto un retraso en las operaciones del ejército de Putin en Ucrania, a tal punto de no haber podido tomar Kiev, ciudad que se pensaba, era uno de los objetivos.



En este sentido, aunque no hay el armamento suficiente para poder expulsar a los rusos, Ucrania ha dado muestras de que con las armas que Occidente le ha brindado puede contener la mayoría de los ataques.



Aunque las cifras de la guerra no serán claras hasta dentro de unos años, se estima que Rusia habría perdido más de 3.000 soldados, según cifras de Ucrania, pero además, también estaría en condiciones de artillería sensible, perdiendo centenares de artefactos militares, entre ellos misiles, lanza-misiles y tanques.

Los destrozos del ataque al shopping center Riviera de #Odessa, donde aún sale humo tóxico #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/G7wbOUuRUu — Elisabetta Piqué (@bettapique) May 10, 2022

Finalmente, para los expertos es poco probable que Ucrania pueda realizar una contraofensiva en condiciones, pues la limitación en efectivos militares y armamento, podría limitar las posibilidades.



Aún así, como se ha visto hasta la fecha, el ejército de ucraniano sí estaría en condiciones esporádicas de lanzar algunas ofensivas en Rusia como se presume, ha hecho a finales de marzo, abril y comienzos de mayo.



En Rusia, semanas atrás se reportaron explosiones en refinerías, instalaciones militares y centros de inteligencia, que aunque no han sido reconocidos como ataques de Ucrania en suelo ruso, se estima que sí fueron autorizados por el gobierno.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE, BBC y CNN

Más noticias del mundo

- Destituyen a directora de inteligencia de España tras espionajes de Pegasus

- ¿Por qué alertan sobre la seguridad del espacio aéreo de Ciudad de México?

- Ecuador vive nuevo baño de sangre tras masacre de presos