El presidente ucraniano Volodimir Zekenski pidió este viernes a sus aliados reunidos en Alemania acelerar las entregas de armas pesadas, sobre todo tanques y misiles de largo alcance, para apoyar a su país en la guerra contra Rusia.

Lea también: Rusia advierte escalada del conflicto si envían armas de largo alcance a Ucrania

Puedo agradecerles cientos de veces (por el apoyo ya dado), pero los cientos de gracias no son cientos de tanques FACEBOOK

TWITTER

"Está en sus manos" poder "lanzar esta importante entrega que detendrá el mal", dijo el mandatario en un mensaje por videoconferencia en el inicio de la reunión para reforzar la ayuda militar a Kiev, organizada por Estados Unidos en la base aérea de Ramstein, en Alemania.



"Puedo agradecerles cientos de veces (por el apoyo ya dado), pero los cientos de gracias no son cientos de tanques", insistió.



El Kremlin respondió rápidamente que estas entregas no cambiarán nada en el terreno.

"Crearán nuevos problemas para Ucrania", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. Con ello, los países occidentales alimentan la "ilusión" de una posible victoria ucraniana en el terreno, añadió el vocero.

Facebook Twitter Linkedin

Volodymyr Zelensky Foto: Efe

En la apertura del encuentro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, insistió en que los aliados occidentales deben aumentar su ayuda militar a Ucrania. "Tenemos que profundizar aún más, es un momento decisivo para Ucrania", dijo.



Horas antes de estas negociaciones, Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y Dinamarca habían anunciado nuevas entregas de armas al país.



Washington desbloqueó un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 2.500 millones de dólares, que incluye 59 vehículos de combate de infantería Bradley y gran cantidad de blindados para transporte de personal, según el Pentágono.

Con este último paquete, el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania desde la invasión rusa -que comenzó el 24 de febrero de 2022- asciende a más de 26.700 millones de dólares.



Sin embargo, este nuevo apoyo no incluye tanques pesados, como el Abrams, que Washington no quiere entregar a Kiev por razones de mantenimiento y formación. El Reino Unido enviará 600 misiles adicionales del tipo Brimstone, Dinamarca 19 cañones Caesar y Suecia cañones de largo alcance Archer.



Finlandia se sumó el viernes a estas nuevas ayudas, con un paquete incluirá artillería pesada y municiones. El Reino Unido ya había prometido 14 blindados pesados Challenger 2 y Polonia se dijo dispuesta a entregar 14 carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana. El total, no obstante, está lejos de los cientos de vehículos de este tipo que reclama Ucrania.

Instan a países a dejar de 'temblar ante Putin'

El encuentro de Ramstein reúne a los ministros de Defensa y altos funcionarios militares de más de 50 países. El ministro lituano de Defensa, Arvydas Anusauskas, señaló a la AFP que "algunos países enviarán" tanques Leopard 2 a Ucrania, y prometió "más noticias" en Ramstein.

Europa occidental debe enviar ahora tanques más modernos a Ucrania, para que pueda simplemente defenderse FACEBOOK

TWITTER

"Se necesitan tanques alemanes, tanques finlandeses, tanques daneses, tanques franceses, esto quiere decir que Europa occidental debe enviar ahora tanques más modernos a Ucrania, para que pueda simplemente defenderse", dijo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Uno de los consejeros de Zelenski, Mijaílo Podoliak, instó a los países occidentales a "dejar de temblar ante Putin" y entregar blindados pesados a Kiev.



El presidente ucraniano criticó el jueves las dudas de Alemania en la entrega de estos tanques Leopard. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, está cada vez más presionado para autorizar el suministro de estos carros de combate, que Ucrania reclama desde hace meses.



En el Foro Económico Mundial de Davos, Scholz dijo a congresistas estadounidenses que Alemania aportaría tanques pesados a Ucrania si Estados Unidos lo hacía, indicó a la AFP un legislador de Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Tanques del ejército ucraniano durante una ofensiva, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP

Según los expertos, estos blindados modernos de diseño alemán podrían tener un impacto importante en los próximos combates en el este de Ucrania, donde Rusia ha reanudado la ofensiva tras múltiples reveses.



Las autoridades ucranianas también afirman que necesitan sistemas de misiles de un alcance superior a los 100 km para poder llegar a la cadena logística rusa, especialmente las depósitos de municiones.



Pero los países occidentales temen que, pese a las garantía ucranianas, Kiev provoque una escalada del conflicto usando estas armas para golpear el interior del territorio ruso y sus bases aéreas y navales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Primer convoy humanitario de la ONU llega a Soledar

Mientras avanza la reunión, un convoy humanitario de tres camiones con alimentos, agua, productos de higiene y medicinas llegó este viernes a los alrededores de la ciudad ucraniana de Soledar, según confirmó el portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke.

Laerke destacó que se trata del primer convoy internacional en llegar al área, y detalló que proporcionará ayuda humanitaria a 800 civiles necesitados de ella tras los intensos combates que se han producido en los últimos días en esta zona de la región del Donbás, ocupada por Rusia.

Las agencias de la ONU que participan en este convoy proveniente de la ciudad de Dnipró (Ucrania) son la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).



Aún no se ha podido confirmar cuándo se producirá la vuelta del convoy a Dnipró, ni si llegará hasta la propia localidad de Soledar, cuya toma reivindicó el grupo de mercenarios prorrusos Wagner. La magnitud de la destrucción provocada por los combates en Soledar y el número de víctimas civiles todavía no han podido ser valorados por la agencia de coordinación humanitaria.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ucraniano Zelensky dijo que "Donbas es el principal objetivo de Rusia". Foto: AFP

El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Evgueni Prigozhin, anunció el 11 de diciembre la toma de Soledar, localidad estratégica del este ucraniano, cuya pérdida Kiev aún no ha reconocido oficialmente.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó de la victoria en Soledar dos días después de la declaración de Prigozhin y sin mencionar -en un primer momento- a los combatientes de Wagner que participaron en esa operación. Este jueves, el jefe del grupo de mercenarios anunció la toma de otra localidad del este ucraniano, Bajmut, que los rusos intentaban capturar desde hace meses.

Detenidos siete presuntos espías para Rusia en Ucrania

Además, siete personas fueron detenidas en Ucrania como sospechosas de transmitir información de inteligencia al Ejército ruso y se investiga si cooperaron en el reciente ataque en la ciudad de Dnipró, según la fiscalía regional de Dnipropetrovsk.



Los detenidos, de quienes no se precisó la nacionalidad aunque se los calificó de "traidores", han sido acusados de traición cometida durante la ley marcial vigente en el país.

Tras los ataques, los agentes visitaron los sitios de atacados para determinar los efectos de los ataques aéreos y reajustarlo FACEBOOK

TWITTER

Según la investigación, desde el comienzo de la invasión rusa los detenidos acordaron voluntariamente proporcionar información sobre las ubicaciones de las instalaciones de energía e infraestructura crítica de Dnipro y contaban con la supervisión de la organización pública radical prorrusa "SERB", informó Pravda Ukraine.



Los detenidos aportaron coordenadas al Ejército ruso, "que los ocupantes utilizaron para preparar y ejecutar ataques con cohetes contra la ciudad. Y tras los ataques, los agentes visitaron los sitios de atacados para determinar los efectos de los ataques aéreos y reajustarlos", agregó la fuente.

La fiscalía agregó que se investiga si la información aportada por los detenidos sirvió para el ataque contra un edificio residencial en Dnipro el 14 de enero que causó 44 víctimas mortales por el impacto de un misil ruso Kh-22. Los detenidos presuntamente recopilaron información sobre movimientos de tropas ucranianas en la región y trataron de identificar posiciones del sistema de defensa aérea ucraniano.



Las autoridades han realizado varias pesquisas en las residencias de los detenidos y se incautaron de documentos y teléfonos móviles con correos que confirman actividades ilícitas, según la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Ataques con misiles en Dnipro Foto: EFE

La fiscalía indica que los detenidos trabajaban para un ciudadano ruso, exresidente en Dnipro, líder de la organización prorrusa "Movimiento de Liberación de Rusia SERB" al que no identifica y del que afirma que fue reclutado en Rusia por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO (*)

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP.

Más noticias