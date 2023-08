El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este viernes la destitución de todos los responsables regionales encargados del reclutamiento militar para erradicar un sistema de corrupción que permite, en particular, a los reclutas evadir el ejército.

"Enriquecimiento ilegal, legalización de fondos obtenidos ilegalmente, ganancias ilícitas, transporte ilegal de los reclutas a través de la frontera. Nuestra solución: destituimos a todos los comisarios militares", anunció en Telegram Zelenski, tras una investigación anticorrupción.

Foto de archivo de militar ucraniano Foto: AFP

El presidente informó que se iniciaron 112 investigaciones penales tras una inspección realizada, entre otros, por los órganos anticorrupción de Ucrania, los servicios de seguridad (SBU) y la fiscalía.



"Hay abusos en varias regiones. Donetsk, Poltava, Vinnitsia, Odesa, Kiev", denunció, pidiendo a su comandante en jefe, Valeri Zaluzhi, que sustituya a los destituidos por veteranos de la guerra desencadenada por Rusia.



"Este sistema debe estar dirigido por personas que sepan exactamente qué es la guerra y por qué el cinismo y el soborno en tiempos de guerra son alta traición", agregó.



Según Zelenski, el reclutamiento militar debe ser organizado por "soldados que pasaron por el frente o que ya no pueden estar en las trincheras porque no tienen buena salud o están mutilados".



El presidente prometió castigar a los responsables corruptos y pidió a los demás "ir al frente" si quieren "conservar sus galones y demostrar su dignidad".



En julio, las autoridades ucranianas anunciaron haber puesto en prisión preventiva a un ex responsable de reclutamiento militar por sospechas de que gastó 4 millones de euros en comprar una villa de lujo en España en plena invasión rusa.



La lucha contra la corrupción, un mal endémico en Ucrania, es una de las condiciones de la Unión Europea para mantener su candidatura a formar parte del bloque.



En dos sonados casos, en mayo, el presidente de la Corte Suprema fue detenido en un caso de corrupción, y en enero, un escándalo de irregularidades en el aprovisionamiento del ejército provocó una cascada de dimisiones en ministerios, administraciones regionales y aparato judicial.

AFP