El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó en la noche de este lunes que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.



"Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania.



"Creo que Rusia quiere presionar con ese método poco astuto, pero que no pierda el tiempo, esa táctica no funciona con nosotros", dijo.



La víspera, en el quinto día de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, la primera reunión de negociadores de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve rayo de esperanza, pues ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días.



El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Majaíl Podolyak, señaló que en esta primera ronda de conversaciones para discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en Ucrania y el cese de hostilidades "las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances".



"Encontramos algunos puntos en los que podemos pronosticar posiciones comunes y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación", dijo a su vez el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladímir Medinski.



Agregó que "la próxima reunión se llevará a cabo en unos días en la frontera polaco-bielorrusa" sin dar una fecha concreta ya que las delegaciones, que negociaron este lunes durante más de cinco horas, se tuvieron que retirar para consultas a sus respectivos países para definir los futuros pasos.



Presidente firma ley para sumar combatientes

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó este martes una ley que exime de visados a combatientes extranjeros que deseen luchar en la "Legión Internacional" ucraniana contra las tropas rusas, según la agencia UNIAN.



La medida entra en vigor este martes "por el periodo de duración de la ley marcial" en el país.



Se indica que en la unidad de combatientes internacionales pueden alistarse ciudadanos de cualquier país, salvo estados reconocidos como "agresores" por Ucrania, como es el caso de Rusia.



Kiev dijo la víspera que miles de personas ya habían enviado solicitudes para sumarse a la "Legión Internacional" de voluntarios para combatir contra Rusia en Ucrania.



Soldados de las Fuerzas Militares de Ucrania caminan en la pequeña ciudad de Severodonetsk, Donetsk. Foto: AFP

"Ya hemos recibido miles de peticiones de extranjeros que quieren sumarse a la resistencia a los ocupantes rusos y proteger la seguridad del mundo del régimen de (el presidente ruso, Vladimir) Putin", afirmó la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, en un mensaje difundido en Twitter.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció la creación de la legión el pasado domingo, en el cuarto día desde el inicio de la intervención rusa en Ucrania.



Zelenski señaló que todo aquel que quiera unirse "a la defensa de la seguridad en Europa y en el mundo" puede venir a Ucrania y luchar "codo con codo con los ucranianos contra los invasores del siglo XXI".



De acuerdo con las normas del servicio militar en las Fuerzas Armadas los ciudadanos extranjeros pueden ingresar de manera voluntaria en unidades como las fuerzas territoriales de defensa.

EFE

