El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el martes una cumbre con Rusia, Francia y Alemania para "poner fin al conflicto" con los separatistas prorrusos en el este de ese país, en medio de las tensiones internacionales con Moscú.



"Es el momento de encontrar un acuerdo para poner fin al conflicto y estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias en una nueva cumbre" con cuatro participantes, dijo al recibir a consejeros del presidente francés y del canciller alemán, según un comunicado de la presidencia ucraniana.



La presidencia no precisó la naturaleza de estas decisiones, pero añadió que las negociaciones se centraron también en las medidas que deben tomarse con vistas a una "desescalada" en la frontera ucraniana, donde Rusia concentró decenas de miles de tropas.



En el pasado, Ucrania pidió reiteradamente a esas cumbres cuatripartitas, denominadas "de formato Normandía", propuestas en general rechazadas por Moscú, que acusa a Kiev de no aplicar los acuerdos de paz de Minsk, negociados bajo mediación franco-alemana en 2015.



La anterior cumbre de formato Normandía en París, en diciembre de 2019, permitió tímidos avances, pero el proceso de paz se encontró de nuevo en el callejón sin salida, mientras que la guerra en el este de Ucrania causó más de 13.000 muertos desde 2014.



En los últimos meses, la tensión se había intensificado y Occidente acusaba a Rusia, ampliamente considerada como el patrocinador militar de los separatistas, de preparar un ataque contra Ucrania, lo que Moscú niega.



Rusia, por su parte, desea garantías occidentales sobre la interrupción de la ampliación de la Otán a sus fronteras, en particular a Ucrania.



El lunes tuvo lugar en Ginebra una primera ronda de negociaciones ruso-estadounidenses para desactivar esta crisis. Si bien no se anunció ningún avance, ambas potencias han convenido en proseguir su diálogo para dar una oportunidad a la diplomacia.

AFP

