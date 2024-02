¿Por qué los países europeos no logran un consenso sobre enviar soldados a Ucrania?

“Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial, asumida y respaldada, tropas a suelo (ucraniano), pero en términos de dinámica, nada debe ser descartado”, declaró el lunes al anochecer el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de una cumbre de respaldo a Ucrania de 27 gobiernos europeos, en el palacio del Elíseo. Que no hay consenso lo certificaron otros mandatarios, como el canciller Olaf Scholz, opuesto a la idea de enviar tropas.

“Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra”, dijo el mandatario francés antes de hacer un llamado a “despertar” para garantizar la derrota rusa. Macron anunció la formación de una alianza de más de 20 países para proveer más armas y municiones a Kiev, entre ellas “misiles y bombas de alcance medio y largo” que garanticen “ataques en profundidad” contra el invasor.



Era la reacción esperada después de semanas de buenas noticias para el presidente ruso, Vladimir Putin. El retiro de las tropas ucranianas de Avdíivka, primer avance ruso en más de año y medio, se debió en buena parte a la escasez de municiones que afecta al ejército del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras el fracaso de la ofensiva que buscó, a lo largo de la primavera y el verano, la ruptura de la triple línea del frente ruso, en el sur y el este del país.



Después de haber detenido, en el verano de 2022, el avance ruso y haber obligado a los soldados de Putin a retroceder a marchas forzadas, el frente se estabilizó a fines de 2022, pero la ofensiva ucraniana de 2023 no prosperó. La caída de Avdíivka marcó un cambio de tendencia que favorece al Kremlin.

Conferencia de apoyo a Ucrania en el Palacio del Elíseo en París, Francia. Foto: EFE

“En estos momentos, a nivel táctico, Rusia está ganando la guerra”, declaró, este fin de semana al diario El País de Madrid, Mira Milosevich-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano.



“Está conquistando territorio –agregó–, ha aprendido lecciones, ha mejorado la coordinación entre sus diferentes ejércitos y su mando único funciona mucho mejor que al principio (…) ha sabido adaptar su industria militar al armamento que Occidente proporciona a Ucrania y (aunque) no está logrando sus objetivos políticos (…) a nivel táctico va ganando”.



Una opinión similar expresó Borja Lasheras, asesor de la Unión Europea. “El escenario militar para Ucrania ahora es negativo porque, además del evidente problema de munición, también tiene uno de movilización. En esta fase, la ventana de oportunidad está en el lado ruso”, que tiene hoy 400.000 hombres en el frente.



El respaldo europeo expresado este lunes en la cumbre del Elíseo contrasta con el bloqueo que los republicanos trumpistas mantienen en el Congreso en Washington contra el paquete de ayuda financiera y militar a Ucrania por 61.000 millones de dólares que impulsa el presidente Joe Biden. El freno de esa ayuda es un triunfo político para Putin que se suma a sus avances en el terreno militar.

Artilleros antiaéreos ucranianos en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP

Pero Rusia no las tiene todas consigo. Como lo explicó este martes el historiador escocés Niall Fergusson al diario parisino Les Echos, “la situación (para Ucrania) es mejor de lo que parece, aun si hay un clima general de pesimismo”. Para el investigador, “los rusos han perdido la batalla naval, y eso es muy importante: el uso de drones marinos por los ucranianos casi ha destruido el dominio ruso en el mar Negro”. Y eso prueba que con el armamento correcto Ucrania golpea con fuerza.



“La situación dista mucho de ser desesperada”, sostiene Fergusson, quien pronostica que “la ayuda de Estados Unidos (a Kiev) será desbloqueada el mes entrante”. Por eso, concluye, “sería un error fatal de Occidente tirar la toalla en 2024”.



¿Sirven las sanciones contra Rusia?



La cumbre del Elíseo que Macron presidió este lunes centró sus discusiones en la ayuda militar y financiera, mucho más que en las sanciones. Es la lectura correcta en un momento en que, tras la muerte en prisión del opositor Alexéi Navalny, perseguido y encarcelado por el régimen de Putin, Biden anunció un nuevo paquete de sanciones a Rusia, sus aliados y quienes le venden armas en medio del escepticismo porque dos años de medidas similares no han logrado doblegar la economía rusa.



En un análisis sobre el tema, el diario español El Mundo afirmó este fin de semana que “Rusia es el país más sancionado del mundo”. Una investigación del afamado bufete de abogados Baker McKenzie concluyó que hay 16.000 personas, empresas y entidades públicas rusas sometidas a sanciones que aplican Estados Unidos y cerca de 40 países más.



Al anuncio de nuevas sanciones de Washington siguió uno de la Unión Europea, el número 13 desde el inicio de la invasión. En esta oportunidad, no se trata solo de empresas y organismos rusos, sino de media docena de países que han ayudado a Moscú a eludir las sanciones. Las medidas cobijan a cuatro compañías chinas y otras en Turquía, Serbia, India, Sri Lanka y Kazajistán.



Las sanciones no han logrado doblegar a la economía rusa. Foto: Anatoly Maltsev. EFE

“Aunque es necesario seguir aplicándolas, resulta evidente que las sanciones tienen un efecto limitado”, le dijo a EL TIEMPO en París una fuente diplomática europea. “A la larga, la economía rusa va a terminar duramente golpeada, pero antes de eso puede pasar mucho tiempo, y en Ucrania no tenemos mucho tiempo”, agregó.



Tras el primer golpe por las sanciones que siguieron a la invasión en febrero de 2022, la economía rusa parece haber recuperado su ritmo de crecimiento previo a la guerra: el Fondo Monetario Internacional prevé que el país crezca 2,6 por ciento en 2024, muy por encima del promedio del G7. El déficit público es casi nulo: 1,1 por ciento, en buena medida porque Putin preparó al país durante varios años al acumular cientos de miles de millones de dólares en reservas, producto de sus ventas de gas y de petróleo.



“Las sanciones no son la vía para combatir a Putin”, tituló en una extensa nota este viernes el semanario The Economist. “Nada sustituye la ayuda militar a Kiev”, asegura el artículo que demuestra que “la economía rusa se ha mostrado más resiliente y las sanciones, más permeables”. Y agrega que “la guerra ha demostrado cuán pronto el comercio global y los flujos financieros encuentran un camino para eludir las barreras puestas en su camino” por las sanciones.

Ataques a Rusia

La toma rusa de Avdíivka, la resiliencia de la economía rusa, la impune eliminación de opositores como Navalny y la evidencia de que Putin barrerá en las elecciones presidenciales de este año constituyen un paquete de puntos a favor del líder del Kremlin que ha hecho reaccionar a Occidente.



Esta semana quedó formalizado el ingreso de Suecia a la Otán, la organización militar más poderosa del planeta, que vivía una crisis antes de la invasión a Ucrania y que, por cuenta de la agresión rusa, se sacudió. Sus miembros, empezando por Alemania, se han lanzado en una carrera de rearme militar que no se veía desde la Guerra Fría.



Pero las democracias occidentales que apoyan a Zelenski desde ambos lados del Atlántico han sido lentas a la hora de garantizar las armas y las municiones que Kiev necesita. Por eso, crece el consenso en el sentido de incrementar el esfuerzo para suministrar más equipo militar y hacerlo de manera oportuna y sin dilaciones.



Las democracias occidentales que apoyan a Zelenski desde ambos lados del Atlántico han sido lentas a la hora de garantizar las armas. Foto: EFE

“La única manera de alcanzar una paz justa es redoblar el apoyo a Ucrania”, sostiene el alto representante de la Unión Europea para las relaciones exteriores, el español Josep Borrell, en una columna en el periódico francés Le Monde. Todo apunta a que, en 2024, la ayuda europea crecerá, algo que Macron y sus invitados al Elíseo parecen haber concretado este lunes.



Mientras dejaba abierta la opción, en un futuro no inmediato, del envío de tropas occidentales a suelo ucraniano, el presidente francés detalló el tipo de ayuda militar que acordaron los países representados en la cumbre, y que busca resolver los problemas que las tropas de Zelenski enfrentan en estos días.



Un alto funcionario europeo presente en la cumbre explicó en una charla off the record con corresponsales extranjeros que “es bastante claro que hay dos frentes que debemos resolver a la mayor brevedad, uno de armas, y en especial del tipo de armas, y otro de municiones”.



“En cuanto a las municiones, no solo hay que multiplicar la cantidad, sino garantizar que lleguen a tiempo y que el flujo sea continuo, pues una pausa puede ser la diferencia entre ganar o perder una ciudad en el frente”, explicó.

Sobre el tipo de armas, la fuente detalló que muy pronto “debe llegarles a los ucranianos artillería de alcance medio y largo, capaz de golpear las defensas rusas mientras sus vanguardias atacan, para debilitar el apoyo a espaldas de los asaltantes, lo mismo que la cadena de suministros”. En ese campo, reconoció, Europa y Estados Unidos no han hecho lo suficiente, “y en buena medida por eso Kiev perdió Avdíivka”.



Otros temas tabú para los aliados occidentales quedaron por resolver en el encuentro de París. Uno de ellos: dotar a Ucrania de armas y tecnología para aumentar los ataques en territorio ruso.

Bomberos ucranianos intentan extinguir un incendio tras un ataque con misiles en Kiev. Foto: AFP

En una columna el viernes en Le Figaro, el teólogo e historiador francés Jean-François Colosimo planteó que Occidente deje de impedir –como viene haciendo como condición a la ayuda– que Kiev ataque la tierra del invasor. Según Colosimo, “solo un traslado, limitado y controlado, del conflicto (a esa tierra) hará que los rusos tomen conciencia de la crueldad de una guerra cuya realidad el Kremlin les oculta”.



Cuando se cumplen dos años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y tras año y medio de estancamiento del frente, el riesgo de ver a las tropas rusas avanzar ha sacudido a Washington y a la Unión Europea, hasta comprometerlos en lo que sería un significativo aumento de la ayuda militar y financiera. Sus gobiernos saben que perder esta guerra no sería solo una derrota para Ucrania, sino que tendría peligrosas implicaciones para Europa y América. Por eso, incluso los temas tabú están ahora sobre la mesa.

MAURICIO VARGAS LINARES

ANALISTA EL TIEMPO

