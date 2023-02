En un gesto de solidaridad para marcar el aniversario de la invasión rusa que se cumple el 24 de febrero, el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó este lunes Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y anunciar 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.



Los dos líderes se reunieron en el Palacio Mariinsky de Kiev y, posteriormente, comparecieron ante la prensa. "Un año después, Kiev sigue de pie. Ucrania sigue de pie y la democracia sigue de pie. Estados Unidos permanece a su lado y el mundo entero permanece a su lado", proclamó Biden, rodeado por banderas estadounidenses y ucranianas.

Estas son las claves de esta sorpresiva visita, que, según informó la Casa Blanca, Washington le notificó a Rusa "horas antes".



Apoyo 'inquebrantable'

El mandatario estadounidense recordó como hace casi un año, cuando comenzó la invasión, habló por teléfono con Zelenski y él le pidió que reuniera a los líderes del mundo para que apoyaran a Ucrania. "Me dijiste que podías escuchar explosiones de fondo, nunca olvidaré eso", afirmó.



Un año después, Biden dijo que no quería que quedara ninguna duda sobre el apoyo "inquebrantable" de Washington a Kiev y anunció un nuevo paquete de ayuda militar que incluirá municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados.



Además de esa ayuda militar, Biden adelantó que esta semana impondrá nuevas sanciones sobre Rusia con el objetivo de golpear a aquellas élites y compañías rusas que están ayudando al Kremlin a esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países desde el inicio de la guerra.



Al lado de Biden, Zelenski le agradeció su visita en un momento "difícil" para Ucrania y aseguró que las negociaciones de hoy colocan a Ucrania "más cerca de la victoria".



Zelenski, además, aseguró que Estados Unidos está considerando suministrar a Ucrania un tipo de misiles de largo alcance que hasta ahora no han sido enviados a Kiev.



Ucrania ya pidió este mes a Estados Unidos el suministro de misiles ATACMS, que pueden golpear objetivos a casi 300 kilómetros de distancia y que podrían llegar incluso a anexionada península de Crimea; pero Washington hasta ahora se ha negado a mandar ese armamento. "Nuestras negociaciones hoy han sido muy fructíferas", afirmó Zelenski.



Las sirenas antiaéreas

Luego los dos líderes visitaron la Catedral de San Miguel, símbolo de la resistencia de Ucrania después de que en 2013 sus sacerdotes dieran allí refugio a estudiantes que protestaban contra el entonces presidente Víktor Yanukóvich, aliado de Moscú. Biden y Zelenski entraron en la iglesia durante unos 10 minutos y, a la salida, empezaron a oírse sirenas antiaéreas en toda la ciudad.



A continuación, los dos líderes depositaron una corona de flores a los pies de un muro conmemorativo en honor a los soldados ucranianos caídos en la guerra contra Rusia y, mientras sonaba un saludo militar, los dos miraron hacia el suelo y permanecieron en silencio durante unos minutos.

Joe Biden realiza una visita sorpresa a Kiev y se reúne con Volodimir Zelenski Foto: EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Una visita inesperada

La visita no se dio a conocer hasta que estaba en curso y se había mantenido en secreto por motivos de seguridad. La Casa Blanca reveló hoy que el avión de Biden despegó en la noche del domingo al lunes de la base aérea de Andrews (Maryland), a las afueras de Washington, y llegó a Kiev sobre las 08.00 hora local.



Desde primeras horas de la mañana el centro de Kiev permanecía cortado al tráfico sin ninguna explicación oficial y, en redes sociales, empezaron a circular vídeos de vehículos blindados circulando por esas avenidas, lo que dio lugar a especulación sobre una posible visita de Biden.



Antes de que se confirmara la visita, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, había cancelado una visita a Bruselas y el "número dos" de la cartera de Exteriores de Ucrania, Andriy Melnyk, había adelantado en televisión que uno de los aliados de Ucrania estaba en la capital, sin dar más detalles.



Esta es la primera vez que Biden visita Kiev desde el inicio de la guerra, aunque la primera dama, Jill Biden, viajó a la ciudad ucraniana de Uzhhorod, en la frontera con Eslovaquia, el pasado 8 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Ucrania.



Entre otros, ya visitaron Kiev el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



Biden tiene previsto iniciar mañana martes una visita oficial a Polonia para reafirmar su compromiso con los países del flanco este de la OTAN.

Previo aviso a Rusia

El viaje de Biden, a Kiev fue planeado en secreto durante meses, con la participación de solo un puñado de asesores y con previo aviso a Rusia, que supo de los planes del mandatario unas horas antes de su salida de Washington.



Así lo detallaron a la prensa este lunes algunos de los principales asesores del líder estadounidense, entre ellos el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien formaba parte de la pequeña comitiva que acompañó a Biden.



Sullivan explicó que Washington envió una notificación a Moscú sobre el viaje de Biden a Kiev solo "unas horas" antes de que su avión saliera de la base aérea de Andrews (Maryland), a las afueras de Washington, y explicó que el objetivo del mensaje era evitar cualquier accidente que pudiera escalar el conflicto.



Al ser preguntado por la prensa, el asesor rechazó desvelar el contenido del mensaje enviado al Kremlin por la "naturaleza sensible" de ese tipo de comunicaciones con Rusia.



La visita de Biden no se dio a conocer hasta que estaba en curso y se había mantenido en secreto por motivos de seguridad. Sin embargo, el viaje no se produjo de improviso y había sido "meticulosamente planeado" durante meses, reveló Jonathan Finer, el "número dos" de Sullivan en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el órgano encargado de la política exterior estadounidense.

Esta visita, la de un presidente de EE.UU. a una zona donde se libra una guerra, es histórica y no tiene precedentes. FACEBOOK

TWITTER

Según Finer, por motivos de seguridad, en la planificación del viaje solo estuvieron involucrados un puñado de asesores de la Casa Blanca, del Pentágono y del Servicio Secreto, además de algunos miembros de los servicios de inteligencia que tenía como misión velar por la seguridad del presidente en Kiev.



Todos esos asesores diseñaron con cuidado cada una de las etapas del viaje, incluido cómo Biden llegaría a Kiev, y trazaron también otros planes alternativos por si surgía algún tipo de problema cuando el presidente estuviera sobre el terreno.



Biden fue quien el viernes tomó la decisión final de ir a Kiev al considerar que había riesgos, pero que eran manejables. El presidente llegó a esa conclusión después de una extensa reunión el viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca con sus asesores y con miembros de su gabinete, algunos de los cuales participaron por teléfono, relató Finer.



Una visita complicada

Logísticamente el viaje fue especialmente complicado porque los presidentes de EE. UU. no suelen visitar zonas de guerra y cuando lo realizan, como hicieron en los últimos años en Irak o Afganistán, suele haber tropas estadounidenses sobre el terreno para salvaguardar su seguridad.



Sin embargo, Estados Unidos no tiene tropas en Ucrania y, por eso, el viaje requirió de mayor planificación y mucho más cuidado, explicó la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.



"Esta visita, la de un presidente de EE.UU. a una zona donde se libra una guerra, es histórica y no tiene precedentes", aseveró Bedingfield. Pese a los riegos, Biden decidió acudir a Ucrania para mostrar su compromiso con Ucrania, justo cuando quedan cuatro días para que se cumpla el aniversario de la invasión rusa que empezó el 24 de febrero de 2022.



Biden ya salió de Kiev, tras una visita que duró seis horas, y este martes iniciará una visita oficial a Polonia para reafirmar su compromiso con los países del flanco este de la Otán.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL