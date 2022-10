Un nuevo despliegue de drones ‘suicidas’ atacó la ciudad de Kiev este 17 de octubre. De acuerdo a un video, tras la ola de bombardeos, las autoridades ucranianas demostraron estar bien preparadas para la llegada del armamento. Así quedó registrada la batalla.

La situación en Ucrania parece no tener fin, la guerra que inició Rusia en febrero no solo ha dejado a miles de muertos, sino a muchas familias atemorizadas.



Y es que la población ucraniana no sólo se enfrenta al hambre, la inseguridad y el desplazamiento, sino también al temor de encontrarse con un despliegue de drones “suicidas”.

Todas las noches y todas las mañanas el enemigo aterroriza a la población. Los drones suicidas y misiles atacan toda Ucrania. FACEBOOK

Este lunes, los medios de ucranianos difundieron un video en el que la policía de Kiev usa su arsenal para derribar seis drones iraníes "Shahed-136" que amenazan a los ciudadanos.



"Todas las noches y todas las mañanas el enemigo aterroriza a la población. Los drones suicidas y misiles atacan toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá doblegarnos", afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red ‘Telegram’.

(Siga leyendo: Con drones suicidas y misiles, Moscú lanza nueva oleada de ataques en Ucrania).

De acuerdo con ‘EFE’, estos drones, también conocidos como kamikaze, han dejado al menos cuatro muertos, entre ellas una mujer embarazada de seis meses.



De hecho, la amenaza es constante, pues uno de ellos impactó contra un edificio de apartamentos.



"Bajo los escombros todavía puede haber gente. Hay tres hospitalizados, dos de ellos son operarios del Servicio Estatal de Emergencias", dijo el alcalde, Vitaliy Klitschkó.



Por lo pronto, los ataques se han registrado en nueve regiones desde el oeste al norte y desde el este al sur y la costa del mar Negro.

Kiev contra los drones y el debate contra las amenazas



Las autoridades ucranianas han pedido a la población que no intente derribar por su cuenta drones suicidas iraníes, al tiempo que acusaron al país asiático de complicidad con la agresión rusa y de cometer crímenes de guerra.



Los ataques contra objetivos múltiples en Ucrania han suscitado el debate entre los ucranianos sobre cómo contrarrestar la amenaza de la mejor manera.



Varios mensajes muy compartidos en redes sociales, incluido uno de un consejero del ministro del Interior, Anton Gerashchenko, sugirió que todos los ucranianos con armas de fuego deberían intentar derribar los drones si los ven.



El propio ministro, Denys Monastyrskyi, sin embargo contradijo ese consejo y dijo que la probabilidad de deshabilitar un dron es muy baja y hay un riesgo para quien dispara y para la gente de su entorno.

(Lea también: Bombardeo sobre la capital Ucraniana por segundo fin de semana consecutivo).

La discusión sobre el asunto ha aportado algo de sensación de alivio entre los ucranianos y algunos comentaristas en medios afirman que probablemente los rusos esperaban que la población se asustara o huyera antes que debatir sobre la mejor manera de derribarlos.



Con múltiples alertas aéreas durante el día y la noche muchos optan sin embargo por quedarse en sus viviendas, siguiendo la regla de las "dos paredes".



Esa regla indica que al menos dos paredes deben separar a una persona del exterior y la segunda de ellas sirve para parar la metralla y fragmentos que alcancen la primera en caso de que un proyectil o un dron impacte en el edificio.



En la práctica eso significa que algunos residentes en Kiev prefieren dormir en los pasillos o situarse en ellos cuando ven la alerta aérea en sus teléfonos móviles.

(Le puede interesar: Occidente dotará a Kiev de sistemas antimisiles para frenar los bombardeos rusos).

Yuriy Butusov, periodista ucraniano especialista en temas militares en "Censor.net", sugiere que demás de aterrorizar a la población civil y destruir la infraestructura ucraniana, los ataques con drones están dirigidos a detectar y acabar con los sistemas de defensa aérea del país.



"La batalla por el control del espacio aéreo es un requisito clave para la operación de ofensiva estratégica de las fuerzas rusas", que Rusia puede estar planeando para hacerse con la iniciativa estratégica, escribió Butusov en su página en Facebook.



Indicó que Rusia ataca objetivos civiles para intentar obligar a Ucrania a desplazar sus sistemas de defensa antiaérea desde el frente, donde son clave para evitar que las tropas rusas usen su aviación para impedir la ofensiva ucraniana.



Añadió que el uso ininterrumpido de drones en pequeños grupos sobre toda Ucrania también tiene como objetivo hacer que la defensa aérea sea más estacionaria y, por lo tanto, más vulnerable a los ataques rusos.

(Además: Tiroteo en campo de entrenamiento militar ruso deja al menos 11 muertos).

El grupo "Resistencia Nacional" dentro de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano reveló este lunes que pudo detectar la presencia de una veintena de instructores iraníes en la región sureña de Jersón.



El grupo afirmó que adiestran a los rusos sobre cómo usar los drones kamikaze y dirigir el lanzamiento contra objetivos civiles.



Según el movimiento de resistencia ucraniano en la zona, los instructores iraníes también están presentes en la Crimea ocupada y operan en el centro militar de Chauda, la base aérea de Kirovsky y cerca del cabo Tarankhut.



Mientras que Irán ha negado haber suministrado drones a Rusia el ministerio ucraniano de Exteriores afirmó en un comunicado que "entregar armas para entrar en una guerra de agresión en Ucrania y matar a ciudadanos ucranianos convierte a Irán en cómplice en el crimen de agresión, crímenes de guerra y actos terroristas de Rusia contra Ucrania".

*Con información de EFE