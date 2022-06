El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, pidió este martes en Viena que la actual agresión de Rusia contra su país sea reconocida internacionalmente como un "genocidio".



"Pido que se reconozca que se está produciendo un genocidio a la población del este de Ucrania", dijo Stefanchuk en un discurso pronunciado en el Parlamento de Viena.



(Lea también: Papa Francisco: 'Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial')

El legislador acusó a Rusia de "cometer cada día" crímenes de guerra, con un doloroso saldo que refuerza a los ucranianos en su determinación de no ceder en su resistencia, pues "no podemos volver a la normalidad con Rusia", dijo.



"Cada día pagamos un precio horrendo, cada día perdemos 100 soldados, y 500 resultan heridos, sin contar a los civiles muertos y lesionados", recordó exhortando a que se haga justicia.



"En esta guerra, la justicia es tan importante como la victoria", subrayó.



Por otro lado, Stefanchuk alertó de que Rusia no ataca solo a su país, sino que en parte ya lo está haciendo también al resto de la Unión Europea (UE), si bien aún no con armas de fuego.



"Nosotros (los ucranianos) estamos defendiendo la frontera de la Europa civilizada", afirmó.

Cada día perdemos 100 soldados, y 500 resultan heridos, sin contar a los civiles muertos y lesionados FACEBOOK

TWITTER

La guerra que lleva a cabo el Kremlin "es híbrida, con diversas fases: la primera es la de abrir los tentáculos de la información propagandística", le sigue "la de los intereses económicos", creando dependencias en el campo de la energía y con la "compra de políticos", y finalmente, la agresión armada, explicó.



"Ucrania está en la tercera fase, pero (el resto de) Europa ya está en la segunda fase, y nadie sabe cuándo comenzará la tercera", advirtió.



(Además: Ucrania pide más armas a Occidente para enfrentar guerra en Severodonetks)



Aseguró que sus conciudadanos no están dispuestos a ceder terreno y se mostró confiando en que terminarán teniendo éxito, ya que "la democracia no puede defenderse rindiéndose", sino que solo logrará consolidarse con una defensa firme.



"Creo que ganaremos esta guerra, tenemos que ser decididos y valientes", dijo el líder del Parlamento ucraniano.

Al mismo tiempo, y evidentemente con la mente puesta en las conocidas reticencias del Gobierno austríaco a conceder a Ucrania el estatuto de candidato al ingreso en la Unión Europea (UE), se dirigió especialmente a los legisladores austríacos para que revisen esa posición.



"Ucrania es parte de Europa (...) el estatus es solo un estatus, pero es un punto jurídico de partida importante", dijo al pedir que el Consejo Europeo dé luz verde a esa aspiración de Kiev en la cumbre que celebra este mismo mes.



"No queremos ningún trato especial, vamos a cumplir de forma sincera con los criterios de Copenhague (...), pero la decisión es un mensaje muy importante para los ucranianos, una gran motivación para continuar con su resistencia", insistió Stefanchuk.

Facebook Twitter Linkedin

Destrucción en la ciudad de Mariúpol, en Ucrania. Foto: EFE

Rusia abre corredores humanitarios

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este martes que abrirá este miércoles un corredor humanitario para evacuar a los aproximadamente 500 civiles que se encuentran refugiados en la planta química de Azot de la ciudad ucraniana de Severodonetsk.



El Ejército ucraniano debe dar su visto bueno al inicio de la operación humanitaria "izando una bandera blanca", explicó en un comunicado el coronel general Mijaíl Mizíntsev, jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia.



(Siga leyendo: Rusia bombardea el oeste de Ucrania y libra fuertes combates en el este)



El corredor, que se abrirá a las 08:00 hora local y se cerrará doce horas después, permitirá a los civiles abandonar la planta con destino a la ciudad de Svátove, en el norte de la región de Lugansk y controlado por el Ejército ruso.



"Se garantiza la evacuación segura de todos los civiles, sin excepción, y su traslado como parte de un convoy humanitario hacia zonas de emplazamiento provisional", aseguró Mizíntsev.

Facebook Twitter Linkedin

Cementerio improvisado para los caídos durante la invasión rusa en la localidad de Staryi Krym, en las afueras de Mariupol. Foto: EFE

Según las autoridades ucranianas, entre los civiles sitiados en la planta se encuentran unos 40 niños.



Defensa precisa que Kiev solicitó la apertura de un corredor humanitario con destino a la ciudad de Lisichansk, limítrofe con Severodonetsk y controlada actualmente por el Ejército ucraniano.



Al respecto, Mizíntsev explicó que el Ejército ucraniano voló el último puente sobre el río Séverski Donets en dirección a Lisichansk, lo que hace imposible la evacuación "segura" de los civiles hacia dicha localidad.



(Además: Putin hace que sus guardaespaldas guarden sus excrementos mientras viaja)



Kiev acusa no obstante a las tropas rusas de haber destruido los tres puentes que comunicaban Severodonetsk, el último el lunes.



También denunció que soldados ucranianos se atrincheraron en Azot junto a varios centenares de civiles para usarlos como "escudos humanos".

"De tal forma, a la vista están todas las señales de repetición del 'guión de Mariúpol'", dijo y acusó a Kiev de intentar salvar a sus asediadas unidades militares aprovechando la evacuación de civiles.



Por todo ello, pide a los militares ucranianos y a los mercenarios atrincherados en la planta que cesen toda acción militar, permitan la evacuación de los civiles, abandonen la "resistencia inútil" y depongan las armas.



"La Federación Rusa garantiza la vida y el respeto de todas las normas de la Convención de Ginebra en el trato de los prisioneros de guerra como ocurrió con los que se rindieron en Mariúpol", recalcó Mizíntsev.



Azot es último reducto de resistencia en Severodonetsk, el principal bastión militar ucraniano en la región de Lugansk, que ha sido casi completamente controlada por las tropas rusas.

*Con información de EFE

Más noticias

Ucrania emprende guerra de desgaste tras quedarse sin armamento soviético

El adolescente ucraniano que evitó un ataque a Kiev con su dron

'En Ucrania éramos gatitos ciegos': soldados rusos que se niegan a volver