La fiscalía ucraniana pidió este jueves la prisión perpetua, la pena máxima, contra el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra en Kiev, acusado de haber matado a un civil en febrero.



En el segundo día del juicio, la fiscal pidió al tribunal pronunciar "una pena de privación de libertad de por vida" para Vadim Shishimarin, de 21 años, según un periodista presente en la sala de audiencia.

Soldado pide perdón

Shishimarin, el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra, también pidió perdón este jueves a la viuda de su víctima durante la sesión del juicio, informó el medio ucraniano The Kyiv Independent.



Shishimarin, de 21 años, se declaró este miércoles culpable de haber matado a un civil ucraniano en la región de Sumy, en el norte de Ucrania, en un suceso ocurrido el pasado 28 de febrero, cuatro días después de haberse iniciado la invasión rusa del país, según las fuentes.



"Sé que no podrá perdonarme, pero de todos modos pido perdón", dijo el sargento ruso de 21 años, Vadim Shishimarin, a la esposa del hombre, de 62 años, al que admitió haber matado.



Soldado ruso juzgado por crímenes de guerra. Foto: AFP

El militar, comandante de la unidad 32010 de la cuarta división acorazada de la Guardia Kantemirovskaya de la región de Moscú, ofreció un relato detallado de cómo disparó a su víctima, un hombre de 62 años, indicaron las fuentes.



Según la investigación de la fiscalía, el pasado 28 de febrero Shishimarin mató a un hombre desarmado que iba en bicicleta por la carretera en la localidad de Chupajivka.



Tras un ataque del Ejército ucraniano, la columna de la que formaba parte el comandante se había desbandado y el acusado, en compañía de otros cuatro soldados, se dio a la fuga en un vehículo civil tomado por la fuerza.



Al llegar a Chupajivka, se encontraron con la víctima, que iba hablando por teléfono, y Shishimarin le disparó a la cabeza con una ametralladora para evitar que les delatara a las tropas ucranianas, precisa el relato de la fiscalía.



"Queríamos llegar adonde estaba nuestro ejército y volver a Rusia", explicó

Shishimarin. "En el camino, mientras conducíamos, vimos a un hombre. Estaba hablando por teléfono y dijo que nos entregaría", prosiguió.



Shishimarin detalló que otro soldado ruso que viajaba en el mismo coche -que según él no era su comandante y al que llamó un soldado "desconocido"-, le dijo que disparara. "Empezó a decir en tono contundente que debía disparar", declaró ante el tribunal.



"Me dijo que si no lo hacía podría ser peligroso. Le disparé a corta distancia y lo maté", confesó.

Kateryna Shelipova, viuda del asesinado Oleksandr Shelipov, en la audiencia judicial del militar ruso Vadim Shishimarin. Foto: EFE

Más tarde, el comandante fue capturado por las fuerzas de Kiev, y el pasado 4 de mayo el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó un vídeo en el que confesaba haber disparado contra un civil.



El soldado, de aspecto juvenil y vestido con una capucha gris y azul, miraba hacia el suelo con la cabeza apoyada en la caja de cristal de la defensa donde se encontraba mientras Katerina Shelipova declaraba sobre la muerte de su marido.



Shishimarin se enfrenta a entre 10 y 15 años de prisión o a una pena de cadena perpetua si es condenado por los cargos de los que se le acusa, violación de las leyes de la guerra, en combinación con asesinato premeditado.



Se espera que otros soldados rusos sean juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev afirma haber abierto miles de casos de crímenes de guerra desde que Moscú lanzó su invasión el 24 de febrero.

EFE y AFP

