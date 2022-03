Estaban cruzando el primer puente en Irpín, una ciudad al noroeste de la capital de Ucrania, Kiev, cuando empezaron a dispararles.



El conductor dio la vuelta y continuaron disparándoles. El periodista estadounidense Brent Renaud recibió un disparo en el cuello y murió en el lugar.



Su compañero, el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo, y el conductor del vehículo en el que se transportaban resultaron heridos.



Renaud es el segundo periodista en perder la vida en la guerra de Ucrania y el primero extranjero.



Los detalles de los hechos se dieron a conocer por el testimonio de Juan Arredondo, nacido en Pereira, fotógrafo y profesor adjunto de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.



Arredondo es becario Nieman de Harvard en 2019. Sus fotografías han sido publicadas en The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair y otros medios de comunicación, según la biografía de su sitio web personal.



La gente cruza un puente destruido mientras evacuan la ciudad de Irpin, al noroeste de Kiev (Archivo) Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Según le dijo a la periodista italiana de la Associated Press, Annalisa Camilli, viajaba con Renaud para contar la historia de los refugiados que huían de la ciudad de Irpín.



Fue Camilli quien publicó en sus redes un video en el que se observa al fotógrafo acostado en una camilla de un hospital mientras es atendido por sus heridas.



“A mi amigo Brent Renaud le dispararon en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos”, afirmó Arredondo en el video de un minuto de duración.



Renaud era periodista y director de documentales estadounidenses de 51 años. Había documentado las guerras de Irak, Afganistán y Libia, y ahora se encontraba en Ucrania para informar sobre este conflicto.

Una niña refugiada ucraniana es consolada por su madre mientras se siente abrumada después de que logran pasar por el paso fronterizo rumano-ucraniano en Siret, al norte de Rumania. (Archivo) Foto: ROBERT GHEMENT/ EFE/EPA

“Íbamos a grabar a otros refugiados que estaban saliendo (de la localidad). Alguien nos ofreció un coche para llevarnos al otro puente y, al cruzar el puesto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, pero siguieron disparando”, contó el colombiano.



“Brent estaba en la región trabajando en un proyecto de Time Studios centrado en la crisis mundial de refugiados”, dijeron en un comunicado el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal, y el presidente de Time and Time Studios, Ian Orefice.Las autoridades ucranianas acusaron a los “ocupantes rusos” de abrir fuego contra el coche de los dos periodistas estadounidenses.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) afirmó que el ataque supone una violación de la ley internacional.



La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del suceso. Sin embargo, aún no se han confirmado los autores.



En un primer momento se divulgó que Renaud era periodista de The New York Times, lo que posteriormente fue desmentido por este diario, con el que Renaud sí había colaborado hace algunos años.



Poco después del fallecimiento del camarógrafo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer las causas, mientras que el Gobierno de Estados Unidos prometió aplicar las “consecuencias apropiadas”, aunque apuntó que está en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información sobre el incidente.

Según su página web, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido un premio Peabody por su trabajo.



Por su parte, la Unesco condenó la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud y aseguró que “nunca debería haber sucedido”.



“Los periodistas tienen un papel esencial al informar sobre los conflictos y nunca deben ser un objetivo. Hago un llamamiento para el respeto de las reglas humanitarias internacionales para que los trabajadores de los medios sean respetados”, dijo en un comunicado la directora general de la Unesco, la francesa Audrey Azoulay.

El presidente francés Emmanuel Macron. Foto: Thomas SAMSON / AFP

Si bien la Unesco evitó atribuir el ataque a una parte beligerante en concreto, al tiempo que recordó que el periodista había trabajado para un buen número de medios, entre ellos HBO, NBC y The New York Times y tenía experiencia en conflicto.



Entre las diferentes reacciones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se abstuvo de señalar quiénes podrían ser los autores del ataque, señaló: “Antes que él (Renaud), otros han sido acosados, asesinados, vilipendiados o secuestrados. Nuestros pensamientos van a aquellos periodistas que se guían por la valentía y por un ideal: la libertad de informar. La libertad es fundamental para nuestras democracias”.



También desde París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer la muerte de Renaud. “Pedimos que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del documentalista Brent Renaud y de las heridas que sufrió el periodista que le acompañaba en las afueras de Kiev. ¡Los periodistas no pueden ser un objetivo en una guerra!”.



Con la muerte de Renaud son ya 11 los periodistas muertos en Ucrania desde 2014, año en el que se desató el conflicto en la región del Donbás, en el este del país.



