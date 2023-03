Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) debatieron este miércoles fórmulas para acelerar la producción y entrega de munición a Ucrania, así como para emprender adquisiciones conjuntas y aumentar la capacidad de fabricación, en un momento en que buscan adaptar la industria militar europea a “los tiempos de guerra”.

“Estamos en tiempos de guerra y tenemos que tener una mentalidad de guerra”, declaró este miércoles el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras un encuentro informal de los titulares de Defensa en Estocolmo.



Occidente está en medio de una carrera para seguir dando armamento a Ucrania -que resiste desde hace más de un año a la ofensiva militar lanzada por Rusia-, especialmente municiones que se vienen agotando tan rápido como la intensificación del conflicto.

Rusia dispara, según la Otan, más de 20.000 proyectiles de artillería cada día en Ucrania y el Ejército ucraniano solo puede seguir el ritmo si cuenta con aportes adicionales de parte de Europa y EE. UU. Pero la cantidad de artillería que dispara Moscú es prácticamente lo que hoy produce la industria militar europea y sus propias reservas se encuentran casi agotadas.



El Ejército ucraniano solo puede seguir el ritmo de la guerra que impone Rusia si cuenta con aportes adicionales de parte de Europa y EE. UU. Foto: AFP

Y es que según la diplomacia europea, Ucrania tiene suficientes piezas de artillería pero no suficiente munición para hacerlas funcionar sin parar, pues enfrenta una escasez de proyectiles y obuses de 155 milímetros.



“No tenemos suficiente capacidad porque estábamos acostumbrados a vivir en paz y la guerra era algo que no estaba en nuestra imaginación. Pero hoy (...) la industria de defensa tiene que desarrollarse más”, aseveró Borrell.



En medio de ese panorama, los ministros debatieron este miércoles una propuesta del Servicio Europeo de Acción Exterior, la Agencia Europea de Defensa y la Comisión Europea que cuenta con tres pilares.



El primero plantea la entrega a Ucrania lo antes posible de las reservas de munición, principalmente de 155 milímetros, que ya tengan los países o que ya hayan encargado a la industria.



Para ese paquete de apoyo, Borrell propuso usar 1.000 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que ya ha servido para financiar armas para Ucrania por un valor de 3.600 millones de euros.

La segunda vía implica garantizar a los países que sus arsenales se repondrán rápidamente y para ello se contempla que la Agencia Europea de Defensa desarrolle un proyecto en el que viene trabajando para realizar compras conjuntas.

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió en que la UE debe adaptarse a los tiempos de guerra. Foto: EFE

Así, copiando el modelo que sirvió para producir miles de millones de dosis de vacunas contra el covid-19, Europa pretende usar fondos europeos para encargar a la industria militar millones de proyectiles de artillería. Las demandas de la UE y Ucrania para realizar pedidos conjuntos masivos incentivarían a los fabricantes de municiones a aumentar su capacidad de producción y le daría a la industria la garantía de que todo lo que produzcan sería comprado.



El tercer pilar busca incrementar la capacidad de la industria de defensa de la UE para responder “a una demanda masiva de nuestros ejércitos”, según Borrell.

“Si nuestros ejércitos proporcionan parte de sus reservas a Ucrania es porque esperan poder rellenar estas reservas gracias a una mayor capacidad de nuestra industria”, dijo Borrell.



En términos generales, hay una clara sensación de que los países de la UE deben aumentar sus inversiones en el área, que se redujeron sensiblemente desde el fin de la Guerra Fría. No obstante, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, advirtió este miércoles sobre el riesgo de poner en pie una economía de guerra en Europa demasiado poderosa.



Por eso, Borrell declaró que continuarán los contactos para cerrar un acuerdo formal en el Consejo de ministros de Defensa y Exteriores el 20 de marzo.

Y es que las discusiones sobre el armamento para Ucrania se dan en momentos en que el ejército de ese país se ve particularmente acorralado en Bajmut.



Al respecto, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que no descartan la pronta caída de Bajmut, aunque subrayó que su conquista por los rusos no supondrá necesariamente un “punto de inflexión en la guerra” y que “solo destaca que no se debe subestimar a Rusia”.

Militares ucranianos firman un proyectil antes de dispararlo hacia posiciones rusas en la región de Donetsk. Foto: Oleg Petrasyuk. EFE

No obstante, el presidente Volodimir Zelenski afimó que Ucrania pretende desgastar a las fuerzas rusas en Bajmut para evitar que continúen su ofensiva hacia otros bastiones ucranianos en el Donbás, como Kramatorsk o a Sloviansk.



Los países europeos también abordaron este miércoles informaciones que apuntan a grupos proucranianos como responsables de los ataques contra los gasoductos Nord Stream. Borrell afirmó que por el momento son “especulaciones” y que aún hay investigaciones en marcha.

